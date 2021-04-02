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​Кому опасна Грузия

После инцидента с Познером российские власти назвали Грузию «опасной страной». Для кого же?

​Кому опасна Грузия
Фото gazeta.ru

Ситуация. Владимир Познер приехал в Тбилиси на празднование своего дня рождения, там, вопреки местным ограничениям на массовые застолья, устроил большое мероприятие в гостинице, чем разозлил местных жителей. Они ему еще припомнили обидные слова про то, что «Абхазия никогда не вернется в Грузию». В итоге отель был забросан яйцами, вечеринка свернута, а Познер с гостями уехали из страны.

Разумеется, российские власти тут же выступили с яростными разоблачениями нехороших соседей. Из них самое смешное было в том, что Владимир Владимирович въехал в Грузию по американскому паспорту, поэтому разнообразные председатели Госдумы и прочие высшие чиновники России, получается, с пеной у рта защищали американского гражданина. Бывает же такое.

Что нужно отметить. Слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать». Вот тут нужно разобраться подробнее.

Давайте подскажу, как следует читать подобные выражения. Для этого нужно вспомнить смешной и грустный анекдот: «Владимир Путин заявил, что главный приоритет его работы – безопасность и благосостояние граждан. Список граждан прилагается».

Так вот. Как нужно было понимать Пескова. Если вы – заметный работник пропагандистской структуры (Познер – не оголтелый информационный защитник режима, но все же – резидент «Первого канала», это не отнять), который допускал неприятные для некоей страны высказывания, и при этом приезжаете туда и нарушаете местные законы / обычаи – то да, вам нужно быть готовыми к неприятным событиям.

И то не факт, что они с вами произойдут – Киселев вон прекрасно прогуливался среди геев Нидерландов, благоразумно не сжигая их сердца, а Соловьев замечательно отдыхает в стране-члене ненавистного НАТО, и ничего – даже в морду никто не плюнул. Познеру же просто слегка не повезло – видимо, карантин слишком сильно сжал пружину активности у горячих грузинских мужчин, и им просто попался хороший повод, чтобы выпустить скопившуюся энергию. Бывает.

А в остальном, поверьте, друзья – я был в Грузии, много моих знакомых были в Грузии, и это – прекрасная страна, которую можно и нужно посещать как можно чаще, лишь бы карантина не было. Грузины — прекрасные, радушные и гостеприимные люди, пожалуй, самые гостеприимные из всех, что я видел. Я лично с огромным нетерпением жду случая туда съездить еще раз, и ни капельки не переживаю за себя, так как к указанной на два абзаца выше категории граждан не отношусь. И вы тоже. Так что – все в Грузию!


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Сегодня в 18:52, просмотров: 125, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:54
Не ну, хаят Познера, тем более американского гражданина – плохо.

Защищают – тоже плохо.

Дмитрий, вы случаем не запутались в своих политических предпочтениях?

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