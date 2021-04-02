Учиться в школе во вторую смену опасно? Не верю!

Сегодня у родителей две заботы: в какую школу пойдет их чадо в первый класс и в какую смену оно будет учиться. Если с первым вопросом все понятно, то второй у меня каждый раз вызывает искреннее недоумение. Ну серьезно. Я училась во вторую смену шесть лет. И это были лучшие годы в моей ученической жизни.

Нынешние мамы и папы с пеной у рта отстаивают право детей учиться исключительно с утра пораньше. В городах и селах (и даже в Сургуте) для этого строят новые школы.

Ну ок. А в чем дикая необходимость учиться исключительно в первую смену? Кому это удобно? Давайте будем честными – родителям. Причем, тревожным родителям. Чтобы они проследили, как ребенок соберется в школу (читай – сами собрали и проводили). Хорошо. А после обеда, когда мальчику или девочке нужно самостоятельно возвращаться домой, куда пропадает это волнение? Или на выходе из о/у их уже ждут бабушки-дедушки, няни-гувернантки, старшие братья-сестры, дяди-тети?

Есть мнение, что в обед возвращаться домой не так страшно, как вечером. Безопаснее.

Я училась в школе в очень беспокойное время для Сургута – 1994-2004 годы – помните, как улицы кишели наркоманами и другими сомнительными личностями? Как ходили легенды о каких-то таксистах-маньяках, о торговцах детьми? Как из машин воровали магнитолы и бомбили ларьки?

Практически на моих глазах расстреляли криминального авторитета, когда я возвращалась (в обед!) домой, будучи ученицей средней школы. В моем дворе (две пятиэтажки в три и пять подъездов) за несколько лет от передоза умерли восемь парней. Двое сели мотать срок. Двое спились. Один повесился. Один отказался от героина, уехал с семьей в Самару, через полтора года приехал повидать родителей, пошел в гости к «друзьям» и тем же вечером помер от передоза. А еще одного парня зарезал в пьяном угаре собственный отец прямо на лестничной площадке. В 20 метрах от моего подъезда был СПИД-центр, где по утрам собирались толпы ВИЧ-положительных.

В детских песочницах валялись использованные шприцы, на которые мы то и дело натыкались, а остановка у ближайшего магазина «Москва» напоминала место съемок жуткого артхаусного фильма: шатающиеся люди с затуманенными глазами и бессвязной речью что-то публично вкалывали себе в вены, грозные дядьки в кожаных плащах в пол шушукались между собой, случайные прохожие невзначай роняли на землю свертки...

У нас не было сотовых телефонов, пейджеры – только у мажоров, так что если ты попал в беду – это реально жесть. Вот где страшно было жить.

Поэтому лично у меня сегодняшние доводы о безопасности детей вызывают саркастическую улыбку на лице. У ваших детей еще вся жизнь впереди, где им много-много лет нужно будет просыпаться рано утром и ходить на работу. Иногда ненавистную. Дайте выспаться!