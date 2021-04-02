Учиться в школе во вторую смену опасно? Не верю!

Сегодня у родителей две заботы: в какую школу пойдет их чадо в первый класс и в какую смену оно будет учиться. Если с первым вопросом все понятно, то второй у меня каждый раз вызывает искреннее недоумение. Ну серьезно. Я училась во вторую смену шесть лет. И это были лучшие годы в моей ученической жизни.
Нынешние мамы и папы с пеной у рта отстаивают право детей учиться исключительно с утра пораньше. В городах и селах (и даже в Сургуте) для этого строят новые школы.
Ну ок. А в чем дикая необходимость учиться исключительно в первую смену? Кому это удобно? Давайте будем честными – родителям. Причем, тревожным родителям. Чтобы они проследили, как ребенок соберется в школу (читай – сами собрали и проводили). Хорошо. А после обеда, когда мальчику или девочке нужно самостоятельно возвращаться домой, куда пропадает это волнение? Или на выходе из о/у их уже ждут бабушки-дедушки, няни-гувернантки, старшие братья-сестры, дяди-тети?
Есть мнение, что в обед возвращаться домой не так страшно, как вечером. Безопаснее.
Я училась в школе в очень беспокойное время для Сургута – 1994-2004 годы – помните, как улицы кишели наркоманами и другими сомнительными личностями? Как ходили легенды о каких-то таксистах-маньяках, о торговцах детьми? Как из машин воровали магнитолы и бомбили ларьки?
Практически на моих глазах расстреляли криминального авторитета, когда я возвращалась (в обед!) домой, будучи ученицей средней школы. В моем дворе (две пятиэтажки в три и пять подъездов) за несколько лет от передоза умерли восемь парней. Двое сели мотать срок. Двое спились. Один повесился. Один отказался от героина, уехал с семьей в Самару, через полтора года приехал повидать родителей, пошел в гости к «друзьям» и тем же вечером помер от передоза. А еще одного парня зарезал в пьяном угаре собственный отец прямо на лестничной площадке. В 20 метрах от моего подъезда был СПИД-центр, где по утрам собирались толпы ВИЧ-положительных.
В детских песочницах валялись использованные шприцы, на которые мы то и дело натыкались, а остановка у ближайшего магазина «Москва» напоминала место съемок жуткого артхаусного фильма: шатающиеся люди с затуманенными глазами и бессвязной речью что-то публично вкалывали себе в вены, грозные дядьки в кожаных плащах в пол шушукались между собой, случайные прохожие невзначай роняли на землю свертки...
У нас не было сотовых телефонов, пейджеры – только у мажоров, так что если ты попал в беду – это реально жесть. Вот где страшно было жить.
Поэтому лично у меня сегодняшние доводы о безопасности детей вызывают саркастическую улыбку на лице. У ваших детей еще вся жизнь впереди, где им много-много лет нужно будет просыпаться рано утром и ходить на работу. Иногда ненавистную. Дайте выспаться!
или лихач на пешеходе? если ты родитель, то всегда должен быть на чеку
На всякий случай расскажу что такое вторая смена в Сургуте. И сон здесь не главное. Кроме основного образования есть ещё доп. Если ребёнок занимается в 1 смену в СОШке, то после 14ч он может успеть на два доп занятия, допустим в 15:30 и в 18:30. Не всегда удаётся расписание подбить так, что все допы были в разные дни. Бывает в ПН в 15:30 и в 18:30, а во вторник ничего и так далее.
Предвосхищая вопрос о загруженности детей "у них и так уроков много, а вы их ещё на всякие кружки и секции водите. Они не высыпаются! Детство у детей забираете и тп."
Уроки дома делать не надо вообще или делать на тройку, чтобы отвязались, потому что выполнение домашних заданий на качестве обучения не сказывается никак. Пока не начнёте платить тем, кто реально учит, ничего то дитё знать не будет. В 4 классе ВПР сдают все, а к ОГЭ в 9кл за 2 года подготовиться реально. Уже классу к 8 надо репетов минимум по 2 предметам. Оценки за домашку большой погоды для успеваемости не делают.
Значит, на домашку в началке забили и забыли. Но, чтобы не долбили "хрю-му" написать под словами Домашняя работа всё-таки надо. И читать научить тоже надо, но ДО школы.
Оставшиеся после обязаловки школы ЗОЛОТЫЕ часы используем по максимуму, потому что нормальные тренеры и учителя доп образования в Сургуте ещё не перевелись, их надо искать и от них, больше чем от учителей в СОШках, зависит кем будет ваш ребенок.
Иногда основное образование - секции и кружки, а школа - образование второстепенное и вынужденное. Аттестат и так отдадут, а мозгов если нет, то в школе и не появятся. Нужны нормальные педагоги. А им нужно ВРЕМЯ!
И если ребёнок учится во 2 смену, то в 1 смену на доп он успеет только на одно занятие. Не на два! Раньше 9 утра занятия не ставят обычно. Значит уже к 11ч должен ребёнок освободиться, приехать домой, переодеться, поесть и уйти в школу. Всё. Вечером никаких допов быть не может. Школа съедает всё вечернее время. К 18:30 и к 19 ч, учась во 2 смену, уже не успеть.
Что это значит? Сколько лет ребёнок учится во 2 смену, столько лет СОШка украдёт у него настоящего образования, которое можно получить вне её стен.
А ещё же не забывайте что такое уроки... Ребёнок в началке сам делать уроки может не всегда. Значит, если с родителями, то это он в седьмом часу в лучшем случае домой пришёл, поел, и тут же сел снова за уроки и до победного. Кому такое надо? А если смена 1, то в обед есть вариант сделать уроки с тем из родителей, кто в обед дома. А значит спать ребёнок раньше ложится в итоге!
Вопрос безопасности к сменам отношение имеет посредственное, однако же идти домой во 2 классе после 19ч с октября по апрель, когда в Сургуте уже темно в такое время, так себе.
Что на стоянках и подъездах к школам творится в конце 2 смены видели? У школ нет парковок! Малышей пытаются забрать родители на машинах вечером.
2 и 3 классы - это часто вторая смена в школах, да и 5-7 классы не такие уж взрослые.
Так что 1 смена нужна! И не болтайте рОтом ерунду: мы, да мы, жили в беспокойные времена.
у соседей троей детей, ни один ни ходит к репетиторам, из допов — только кружок по кудо у мальчишек, девочка ходит на рисование. Чудно учатся. Старший школу заканчивает в этом году. Те что помладше — в средней школе. Все успевают )))
Если у вас все так плохо и в школе такие плохие — переведите ребенка на домашнее обучение