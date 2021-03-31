Чтобы избежать привычных скандалов с кондукторами и детьми, нужно просто убрать из автобусов кондукторов

Очередная история с участием кондуктора и ребенка случилась в Сургуте. Женщина не разобралась, почему дите тянется к странному аппарату в ее руках телефоном, хотя мог бы заплатить картой, начала ругаться, вступились другие пассажиры, все друг друга послали – ладно хоть никто не был высажен на улицу или избит, как бывало раньше. Но сюжет, конечно, классический.

Не было такой зимы, чтобы народ не возмущался нескольким историям о том, как ребенку не хватило на проезд, его выгнали с автобуса, и он прошел несколько километров по морозу. Дело дошло аж до изменений в законодательство, случившихся в феврале 2021 года – о запрете высаживать детей из общественного транспорта.

На самом деле решение вопроса о скандалах с кондукторами есть. Оно простое. Лично я его плодами пользуюсь уже некоторое время, и сургутянам желаю того же как можно скорее – в общественном транспорте просто не должно быть кондукторов.

Понимаю, звучит жестоко. Это рабочие места, там люди получают деньги, на которые кормят семьи. Но это анахронизм. Мы же не пользуемся услугами телефонисток или операторов по приему сообщений на пейджеры – потому что их время ушло. И время кондукторов – тоже.

В каждый автобус ставится система по самостоятельной оплате проезда. На линии выпускаются специально обученные контролеры, которые заходят в автобус с двух дверей и начинают проверять всех на предмет оплаты проезда. Да, какое-то количество «зайцев» мы неизбежно получим, но не такое большое, как зарплаты и социальные выплаты, полагающиеся кондукторам с учетом «северных». К тому же я вам открою секрет – люди базово законопослушны и хотят выглядеть в своих же глазах хорошо, поэтому они будут платить за проезд, даже когда за ними никто с укоризной не наблюдает.

А тех, кто работает кондуктором сегодня, нужно проводить в новую профессию или на пенсию с максимально комфортными условиями. Оформить сокращение со всеми выплатами, помочь с обучением и дальнейшим трудоустройством, и закрыть эту историю в Сургуте. Понятно, что это можно делать постепенно, условно, в течение года – по мере установки терминалов в автобусах, введения проездных карт, как в Москве (тут она называется «Тройка» и действует на все виды транспорта) и решения прочих технических и кадровых вопросов.

Конечно, наша жизнь станет несколько скучнее (больше не будет новостей про скандалы с кондукторами). Зато в автобусах станет тише и спокойнее, а также современнее и удобнее. Авось и сам автопарк подтянется, и маршруты, и выделенки, и все, что нам обещают.