16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6373   EUR  88,7452  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Хватит передавать за проезд

Чтобы избежать привычных скандалов с кондукторами и детьми, нужно просто убрать из автобусов кондукторов

​Хватит передавать за проезд
Фото siapress.ru

Очередная история с участием кондуктора и ребенка случилась в Сургуте. Женщина не разобралась, почему дите тянется к странному аппарату в ее руках телефоном, хотя мог бы заплатить картой, начала ругаться, вступились другие пассажиры, все друг друга послали – ладно хоть никто не был высажен на улицу или избит, как бывало раньше. Но сюжет, конечно, классический.

Не было такой зимы, чтобы народ не возмущался нескольким историям о том, как ребенку не хватило на проезд, его выгнали с автобуса, и он прошел несколько километров по морозу. Дело дошло аж до изменений в законодательство, случившихся в феврале 2021 года – о запрете высаживать детей из общественного транспорта.

На самом деле решение вопроса о скандалах с кондукторами есть. Оно простое. Лично я его плодами пользуюсь уже некоторое время, и сургутянам желаю того же как можно скорее – в общественном транспорте просто не должно быть кондукторов.

Понимаю, звучит жестоко. Это рабочие места, там люди получают деньги, на которые кормят семьи. Но это анахронизм. Мы же не пользуемся услугами телефонисток или операторов по приему сообщений на пейджеры – потому что их время ушло. И время кондукторов – тоже.

В каждый автобус ставится система по самостоятельной оплате проезда. На линии выпускаются специально обученные контролеры, которые заходят в автобус с двух дверей и начинают проверять всех на предмет оплаты проезда. Да, какое-то количество «зайцев» мы неизбежно получим, но не такое большое, как зарплаты и социальные выплаты, полагающиеся кондукторам с учетом «северных». К тому же я вам открою секрет – люди базово законопослушны и хотят выглядеть в своих же глазах хорошо, поэтому они будут платить за проезд, даже когда за ними никто с укоризной не наблюдает.

А тех, кто работает кондуктором сегодня, нужно проводить в новую профессию или на пенсию с максимально комфортными условиями. Оформить сокращение со всеми выплатами, помочь с обучением и дальнейшим трудоустройством, и закрыть эту историю в Сургуте. Понятно, что это можно делать постепенно, условно, в течение года – по мере установки терминалов в автобусах, введения проездных карт, как в Москве (тут она называется «Тройка» и действует на все виды транспорта) и решения прочих технических и кадровых вопросов.

Конечно, наша жизнь станет несколько скучнее (больше не будет новостей про скандалы с кондукторами). Зато в автобусах станет тише и спокойнее, а также современнее и удобнее. Авось и сам автопарк подтянется, и маршруты, и выделенки, и все, что нам обещают.


нравится (8) не нравится (2)
Сегодня в 15:58, просмотров: 265, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 16:08
чУдной Дмитрий - кондукторов убирать предлагает, по мере установки терминалов в автобусах, введения проездных карт, как в Москве - когда до сих пор в большей части сургутского "общественного" транспорта - маршрутках даже нет оплаты картой
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:43
Кондукторы? В 21 веке, в автобусах в Сургуте. Это проявление деградации общественного транспорта в Сургуте. В тоталитарное времена кондукторы в Сургуте были, к примеру в 60-70-х годах. Так первый городской маршрут «НПУ» ( первый мкр нефтяников) -«РТБ» ( ремонтно-техническая база геологов), обслуживаемый автобусами ПАЗ, имел 18 остановок и плата была дифференцированной. Так первая остановка оплачивалась в 2 коп, а последующие - по 1 коп. за остановку. Естественно, был кондуктор, который все это отслеживал, подсчитывал и брал плату за проезд с пассажира в зависимости от количества остановок. Такое было. В дальнейшем появились современные автобусы и новые маршруты, ввели единую оплату по городу и...... кондуктора исчезли. Нерентабельно признали содержать штат кондукторов. И это при «ущербной затратной плановой экономике». Более того, был эксперимент вообще отменить плату за проезд на общественном транспорте, в частности в Тюмени. Для оплаты проезда были разработаны автобусные автомат для выдачи билетов (привет автоматом для продажи газированной и газет). Были простейшие дешёвые автоматы- «крутилки». Спецконролеров не было. Водитель и сами пассажиры- вот и все контролеры. А сегодня! «Здрастье, Вам!» Кондуктора разъезжают на муниципальном транспорте, да ещё хамят! «Давно такого не было....». Понятно, что занятость граждан как-то надо обеспечивать, но не такими же способами. Не лучше бы на фонд зарплаты кондукторов, создать службу «организаторов перевозок». Приодеть их в униформу, снабдить техническими средствами и «bitte” , ловите «зайцев» на здоровье в автобусных маршрутах города. Цивильно и в совр5меном тренде. А так получается деградации в общественном транспорте Сургута. Откат а 60-годы. Так ещё бы покилометровую плату придумали для повышения доходов. Ага.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 3111
  2. ​Подснежник — это не цветок 1331
  3. Людмила Трофимова: «Кошка может вызывать сразу несколько типов аллергий, поэтому сфинкс — не решение проблемы» 1252
  4. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 1192
  5. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 1021
  6. ​Из Сургута запустили рейс в Астрахань 899
  7. ​В Югре полностью привиты от коронавируса почти 50 тысяч человек 819
  8. ​Слишком тепло: в ХМАО закрывают ледовые переправы 810
  9. Администрацию Сургута эвакуировали из-за лжеминирования 732
  10. Югра поможет своим школьникам и студентам в борьбе за миллионные призы на федеральном конкурсе 697
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 7230
  2. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 5071
  3. В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка 4491
  4. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 4323
  5. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 3977
  6. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3555
  7. ​Вартовчанин вывез на встречку буксируемый ВАЗ — без пострадавших не обошлось 3311
  8. ​Бессмыслица и вред 3237
  9. ​Вартовчанка оформила два кредита, отдав мошенникам более 4 миллионов рублей 3145
  10. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 3111
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19045
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 11206
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10198
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9815
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9810
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 9717
  7. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 9400
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8043
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7974
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7677

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика