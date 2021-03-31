Первый взгляд на новую структуру администрации Сургута

Из предложенной главой Сургута Андреем Филатовым обновленной структуру городской администрации понятны две вещи. Первая: это обновление заканчивает с той структурой власти, которая была построена предшественниками Филатова — главой Вадимом Шуваловым и его замом Алексеем Жердевым. И распределение полномочий, которые были сосредоточены у Жердева, разрушаются и отдаются разным людям.

Я уверен, что это хорошо: вообще подобная концентрация власти на местном уровне неправильна и вредна, потому что даже на физическом уровне человек не в состоянии вести такой огромный функционал.

Второе, что видится из этой так называемой административной реформы: она делается под конкретных людей, а не под задачи. Потому что два финансовых заместителя — это новация, раньше такого не было.

Финансы и экономика — по разным углам

Сейчас главный по финансам — Артем Кириленко; полагаю, разделение «финансовой должности» на две для него не новость, а одно из условий его прихода в администрацию, то есть наверняка изначально планировалось, что в ведении Кириленко будут экономика и инвестиции, а под финансовый блок введут новую штатную единицу. Вполне вероятно, кстати, что на нее могут позвать бывшего профильного замглавы Анну Шерстневу; но, возможно, это будет какой-то новый человек.

Это, кстати, не означает ослабления Артема Кириленко как заместителя главы. Если Андрей Филатов видит деятельность свою на посту Сургута в развитии экономики и привлечении реальных инвестиций, в работе с инвесторами, когда город действительно зарабатывает на земельных ресурсах, административных возможностях, на осуществлении проектов серьезные деньги, тогда это прекрасно, это более чем серьезный функционал.

Не отдел, а департамент

Если пойти дальше по новой структуре администрации, можно отметить некоторые моменты, которые, как мне кажется, пока не видятся господину Филатову как приоритет. Возможно, он отложил их решение на более позднее время. И один из таких моментов — работа с молодежью.

Сейчас в администрации действует соответствующий отдел. Но все-таки Сургут не город стариков. Сургут — это муниципалитет с очень серьезной проблемой молодежной политики, которая на сегодня совершенно сумбурная: непонятно, на каких принципах она строится.

Сургут — это город и студенческой, и учащейся, и работающей молодежи. Это колоссальная армия людей, которой надо чем-то себя занять и построить перспективу для последующей жизни в нашем регионе и в городе, в частности. Поэтому ведомство, которое занимается молодежной политикой, я бы видел в более статусной позиции.

Работа с молодежью и молодежной политикой — это не проведение формальных мероприятий. Это работа по обеспечению жильем, ипотекой, по профориентации, по созданию привлекательных рабочих мест, это взаимодействие с местными вузами и так далее. Все это необходимо координировать, и отдел в силу своего низкого статуса такому уровню работ не соответствует. Комитет или департамент — да: в конце концов, сегодня молодежная политика в Сургуте — это один вопрос: молодежь уезжает из города, и эту проблему надо как-то решать. Понятно, что эта задача — не для отдела.

Удержать молодежь

Я сейчас даже не про политику, а про конкретное выживание города. Стремление любой администрации сделать Сургут лучшим городом Югры или даже в полярном круге должно начинаться с ответа на очень простой вопрос: как эти задачи могут быть осуществлены без удержания качественной молодежи на территории?

Поэтому, когда я увидел в предложенной структуре молодежную политику на уровне отдела, я понял, что об этом никто раньше не думал.

Когда у нас говорят «инвестиции», сразу думают: «Сейчас мы такой магазин построим, тех привлечем», — но инвестиции в отрыве от совершенно прагматичной гуманитарной задачи удержания местного населения не работают. Я об этом писал на примере рекламной политики Сургута. Все это презентуется чиновничеством как забота о городе, но на самом деле это благоустройство их личного положения. Здесь то же самое.

Этому вопросу нужно уделить внимание — притом что есть не менее важные структурные задачи, которые стоят перед господином Филатовым: ведение имуществом, землей, строительством, архитектурой. Как эти сферы грамотно разделить, чтобы, с одной стороны, не появилось суперведомств, а с другой стороны, чтобы ведомства не конкурировали между собой. Та еще задачка!