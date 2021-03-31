Со своими «программами» должны сначала определиться избиратели, и потом смотреть, кто из кандидатов подходит

В этом году нас ожидают выборы и далеко не одни. Спрессованные в один день сентябрьского голосования выборы в Государственную, областную, окружную и городскую думы. Как я понимаю, целых семь бюллетеней.

Но сегодня я хотел бы поговорить о выборах в местную думу. Совсем скоро много известных и не очень людей будет бороться за 25 думских мандатов. Каждый из этих претендентов будет предлагать свои идеи, выдвигать свои инициативы по улучшению жизни людей в пределах избирательного участка и всего города.

Но мое мнение состоит в том, что горожане изначально должны выдвинуть свои цели и задачи по развитию города и микрорайонов, а затем уж посмотреть, кто подходит под разработанные требования, а кто, увы, не дотягивает до звания почетного исполнителя воли народной

Понимаю, что абсолютное большинство жителей Сургута не интересуются выборами, не интересуются детскими дворовыми площадками (хотя дети у многих из них есть), большинству сургутян без разницы – убирают у них во дворе снег или он копится всю зиму, превращаясь к весне в подобие ледяной шапки Антарктиды в местном масштабе. Ну, или, скорее, они интересуются и даже возмущаются, но не всегда что-то делают для изменения ситуации…

Но среди сургутян есть и активные горожане – с мнениями, которые они высказывают, например, в комментариях на сайте СИА-ПРЕССа. Среди них таинственный Александр Коновалов, Сергей Бражников, Сергей Глинских, Альберт Леонов, Кирилл Акинцев и еще некоторое количество довольно интересных анонимных и не очень комментаторов.

Вот именно таким активным сургутянам я и предлагаю высказать свои предложения, которые вошли бы в задачи и программы депутатов сургутской думы. Мне видится, что все предложения лучше всего разделить на две части под условными названиями – «Микрорайон» и «Город».

Предложения по разделу «Микрорайон» будут включать вопросы конкретного микрорайона (нескольких микрорайонов), которые на сегодняшний день являются самыми проблемными – у кого-то уборка снега, у кого-то парковки, у кого-то отсутствие школы или детского сада, а у кого-то все эти проблемы прекрасно уживаются вместе в отдельно взятой точке города.

Предложения по разделу «Город» будут включать общегородские вопросы (проблемы) и возможные пути их решения. К ним, наверное, могут относится вопросы упорного желания администрации строить в Сургуте гетто-человейники, вопросы общественного транспорта и дорог, вопросы диверсификации (изменения) экономики города и так далее.

Я также обязуюсь написать свои предложения по этим двум разделам и пути их решения. Думаю, что с такой коллективной подсказкой от простого народа, депутатам, особенно новым, будет проще сориентироваться при написании своих кандидатских программ, а главное у депутатов с первых дней работы в столь важной должности будут цели и ориентиры, по которым их будут оценивать простые горожане.