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​Программа депутата Сургута. О чем она должна быть?

Со своими «программами» должны сначала определиться избиратели, и потом смотреть, кто из кандидатов подходит

​Программа депутата Сургута. О чем она должна быть?
Фото sebezh-resource.ru

В этом году нас ожидают выборы и далеко не одни. Спрессованные в один день сентябрьского голосования выборы в Государственную, областную, окружную и городскую думы. Как я понимаю, целых семь бюллетеней.

Но сегодня я хотел бы поговорить о выборах в местную думу. Совсем скоро много известных и не очень людей будет бороться за 25 думских мандатов. Каждый из этих претендентов будет предлагать свои идеи, выдвигать свои инициативы по улучшению жизни людей в пределах избирательного участка и всего города.

Но мое мнение состоит в том, что горожане изначально должны выдвинуть свои цели и задачи по развитию города и микрорайонов, а затем уж посмотреть, кто подходит под разработанные требования, а кто, увы, не дотягивает до звания почетного исполнителя воли народной

Понимаю, что абсолютное большинство жителей Сургута не интересуются выборами, не интересуются детскими дворовыми площадками (хотя дети у многих из них есть), большинству сургутян без разницы – убирают у них во дворе снег или он копится всю зиму, превращаясь к весне в подобие ледяной шапки Антарктиды в местном масштабе. Ну, или, скорее, они интересуются и даже возмущаются, но не всегда что-то делают для изменения ситуации…

Но среди сургутян есть и активные горожане – с мнениями, которые они высказывают, например, в комментариях на сайте СИА-ПРЕССа. Среди них таинственный Александр Коновалов, Сергей Бражников, Сергей Глинских, Альберт Леонов, Кирилл Акинцев и еще некоторое количество довольно интересных анонимных и не очень комментаторов.

Вот именно таким активным сургутянам я и предлагаю высказать свои предложения, которые вошли бы в задачи и программы депутатов сургутской думы. Мне видится, что все предложения лучше всего разделить на две части под условными названиями – «Микрорайон» и «Город».

Предложения по разделу «Микрорайон» будут включать вопросы конкретного микрорайона (нескольких микрорайонов), которые на сегодняшний день являются самыми проблемными – у кого-то уборка снега, у кого-то парковки, у кого-то отсутствие школы или детского сада, а у кого-то все эти проблемы прекрасно уживаются вместе в отдельно взятой точке города.

Предложения по разделу «Город» будут включать общегородские вопросы (проблемы) и возможные пути их решения. К ним, наверное, могут относится вопросы упорного желания администрации строить в Сургуте гетто-человейники, вопросы общественного транспорта и дорог, вопросы диверсификации (изменения) экономики города и так далее.

Я также обязуюсь написать свои предложения по этим двум разделам и пути их решения. Думаю, что с такой коллективной подсказкой от простого народа, депутатам, особенно новым, будет проще сориентироваться при написании своих кандидатских программ, а главное у депутатов с первых дней работы в столь важной должности будут цели и ориентиры, по которым их будут оценивать простые горожане.


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31 марта в 06:47, просмотров: 822, комментариев: 13
Комментарии:
6xz34e
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31 марта в 08:56
Уважаемый Сергей!Вы высказали отличное предложение.Приятно.что в нашем городе есть не просто жители.а общественные жители,которые вносят конкретные (умные) предложения по "комфорту" проживания в нашем городе.Жаль, что у них нет желания или "политического веса" самим пойти на выборы.К тому же,.они хорошо воспитаны и не смогут "пройтись"по людям, как это делает ученик Александра Тепмана.В любом случае.,благодарим Альберта -за школы.тротуары и общественное место в парке."Сайма".Сергея-за "дольщиков" и восхищение милых дам, .Сергея -за медицину и "неудобные"вопросы Губернатору..Александра-за все исторические "ретрофакты"., Кирилла-за транспорт и строительство.а также смельчака -активиста за развязку на Грибоедовской.МОЛОДЦЫ ребята!!!Отдельно скажу спасибо Дмитрию Щеглову за освещение темы"желобки" на дорогах и миллиарды каждый год.!.Всем здоровья, удачи и РАБОТЫ,.а не безделия в городской ДумЕ!Мое предложение...
Сергей Б 6xz34e
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31 марта в 09:32
Мерси, за милых дам – восхищаюсь.
Сергей Б
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31 марта в 09:35
Сиапресс, вычеркните меня из этого списка Антонова.

А по существу вопроса, Сергей Антонов пустышку тянет: ищет в темной комнате черную кошку, которой там нет.
Районный критик
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31 марта в 12:18
а вот интересный вопрос для будущих депутатов. у нас тут две суперэлектростанции, дешевое электричество. а почему ж тогда трамваи с троллейбусами не ездють? это ж дешевле автобусов - цены на горючку растут так что только ахать остается((( экономия ж
Mobii Районный критик
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31 марта в 12:34
ну электростанции не у вас, потому вам электричество не дешевое
Районный критик Mobii
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31 марта в 13:36
вы видимо не местный. или не знаете сколько стоит киловатт в других регионах например. вряд ли вы обращаете внимание, сколько платите за свет. так что дешевое. ну или вы редкостный душнила
Mobii Районный критик
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31 марта в 14:43
воронеж - 2,83 руб
сургут - 2,09
Не сильно "дешевое"
Районный критик Mobii
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31 марта в 15:41
вам бы в школу походить, подучиться. разница на 40%, почти в полтора раза. это мягко говоря очень и очень существенно. а если вы считаете в копейках, то не забывайте умножать. в обычной двушке потребление 200-300 киловатт в месяц. то есть разница с вашим воронежем 200-300 рублей. за год это две-три тысячи рублей. и это именно разница. так что дешевое у нас электричество.
Сергей Б Районный критик
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31 марта в 18:47
Ну раз уж взялся комуналку сравнивать, то сравни в Воронеже и в Сургуте разницу – в Воронеже два раза меньше в итоге.
Флудер Районный критик
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31 марта в 23:01
20 лет назад решали по поводу троллейбусов. Решили, что не стоит, потому что:
1) и так дорожные пробки, места под эти виды транспорта нет;
2) негоже портить красивые улицы Сургута натянутыми проводами.
Alkonowa1ow Флудер
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01 апреля в 01:10
Все равно это был бы большой шаг в развитии общественного транспорта Сургута. Потому как, если начали строить троллейбусные линии, то с 2000 года дороги и дорожная инфраструктура города строились бы с учётаом троллейбусных маршрутов. Это была стратегическая ошибка Думы. Потому, как не крути, бюджетные средства, которые были в изобилии в окружной казне ( не знали куда девать) рекой бы потекли бы на расширение улиц Сургута, на установку контактной сети и на другие «прибамбасы» электротранспорта. Возможно сейчас троллейбус стал бы не нужен. Но инфраструктура осталась бы, те же мощные опоры контактной сети использовались и для электроосвещения и для программы «Безопасный город». Проще было бы организовать на дорогах выделенные полосы для автобусов. А так «ни денег, ни товара». И «денег не получили дополнительных из бюджета Югры, ни троллейбуса первого в ХМАО не увидели. Топтание на месте. А сейчас прожекты типа трамвая, электробусов и других видов электротранспорта. Хотя будущий тренд тренд видится за электротранспортом.
Районный критик Сергей Б
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01 апреля в 09:11
я не про коммуналку в целом, я про "за свет" и как следствие возможность сэкономить на транспорте. ясен перец что в воронеже нет -45 в течение трех месяцев как этой зимой
Районный критик Флудер
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01 апреля в 09:11
а щас у нас улицы прям красивые) не провода портят вид, а всякое архитектурное беспределье
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