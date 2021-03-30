Федерация бокса России возьмется за развитие Югры

В Сургуте с рабочим визитом побывала ФБР. В экономической столице Югры гостей принимала глава региона Наталья Комарова. К слову, ФБР – это не бюро расследований (просто так совпало), а федерация бокса России (что тоже звучит неплохо). С делегацией из столицы правительство округа подписало соглашение о сотрудничестве. Что же до этого югорчанам? Да, пока ни тепло ни холодно. Но в ближайшем будущем этот союз сулит региону большие перспективы.

Благодаря этой встрече и подписанию соглашения запланировано множество масштабных мероприятий, которые пройдут на территории Югры в предстоящие несколько лет. Среди них первенства, кубки России по боксу, проведение боксерского форума в 2023 году. А главное округ может стать площадкой для чемпионата России по боксу среди мужчин в 2024 году.

Для Югры дружба с ФБР означает также создание новых спортивных клубов, площадок для занятия этим видом спорта, разработку механизмов по привлечению предпринимательского сообщества к развитию бокса в округе.

Бокс начинается ЗДЕСЬ

В федерации уверенны, что бокс начинается в глубинке – с обычного тренера в обычном сельском или городском зале, куда дети приходят заниматься. На этом и держится спорт. Столичные гости приехали услышать от каждого тренера проблемы и нужды, чтобы учесть все запросы в программе, которая будет формироваться совместно с региональными федерациями.

В Сургуте представители федерации бокса провели встречу с боксерским и журналистским сообществами, обозначив формат встречи как пресс-конференция. Общение с тренерами на местах поможет глубже понять проблематику и подскажет вектор направления действий. За осуществление столь высокой миссии главный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев выразил благодарность всем тренерам: «Хочется сказать большое спасибо за то, что вы посвятили свою жизнь боксу, тренируете молодое поколение и прививаете ему не только спортивные принципы, но и любовь к нашей стране – это является одним из основополагающих принципов федерации бокса России».

В Югре бокс развивается достаточно активно во всех 22 муниципалитетах. Систематически им занимаются больше пяти тысяч югорчан. В 2020 году местные боксеры пополнили копилку Югры 142 медалями со всероссийских и международных соревнований. Это также отметил Кирилл Щекутьев: «Как развивается бокс в ХМАО, можно ставить в пример нашим другим федерациям. Бокс здесь любят, поэтому мы можем помочь усилить это направление и эти чувства к данному виду спорта». А один и пока единственный боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев уже получил «путевку» на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году.

Фото: rusboxing.ru

«У Альберта больше будущее в профессиональном боксе. Он уже вошел в ТОП-100 мирового рейтинга, и многие американские промоутеры уже следят за тем, как он выступает. Его успех, конечно, помогает и нам популяризировать бокс, потому как невольно он становится примером для подражания у молодежи», – добавил спикер ФБР.

Великая миссия

Цель визита боксерской федерации – увеличение темпов развития этого вида спорта на территории всего Уральского федерального округа. «Сейчас с учетом нашего тесного взаимодействия с каждым регионом темпы развития будет еще усиливаться, – уверены в ФБР. – Боксерская общественность знает: 29 января у нас была проведена отчетно-выборная конференция, был выбран новый состав исполкома и намечены новые планы развития бокса на территории нашей страны».

Союз обозначил для себя три направления:

1) развитие детско-юношеского спорта (открытие новых залов бокса, увеличение и улучшение качества подготовки тренерского состава, улучшение условий занятий и увеличение количества занимающихся этим видом спорта);

2) развитие бокса на дальних территориях страны (Дальний Восток, Сибирь, Север);

3) развитие женского бокса – международным олимпийским комитетом сейчас активно продвигается политика гендерного равенства. Этот план и привел гостей в ХМАО.

Бокс – в ТОП-3 по популярности

Одна из главных задач федерации – увеличение количества занимающихся боксом в два раза. Если сейчас в боксерских рядах значится около 700-750 тысяч человек по всей стране, то к февралю 2025 года эта цифра должна вырасти до 1,5 миллионов. Для этого представители ФБР отправились колесить по всем субъектам страны.

Один из рычагов, что поможет в достижении поставленной цели – снижение возрастного ценза для вступающих в боксерские клубы. Сейчас в секциях можно заниматься детям с 10 лет – будущем планку снизят до восьми.

При этом для младшей возрастной категории будет разработана отдельная программа, которая позволит сконцентрироваться больше на общефизической подготовке, чем на контактных аспектах.

Бокс – самый социальный вид спорта, отметили все участники пресс-конференции, знакомые с принципами этого спорта. Он учит уважать противника и прививает мысль о том, что дух соперничества существует только в пределах ринга.

Как насчет спортивной медицины?

Несмотря на то, что спорт и спортивная медицина сейчас разделены – она выведена из попечения министерства спорта, – они неразрывно связаны между собой. Перед каждыми соревнованиями, да и просто, планово, спортсмены обязаны проходить медосмотр. И, конечно, он разительно отличается от обычного приема у врача. В Сургуте, в частности, в конце прошлого года разразился скандал, когда спортивная общественность пыталась отстоять физкультурно-спортивный диспансер, откуда, по слухам, начали увольнять персонал и нависла угроза закрытия медучреждения.

Эта ситуация подтолкнула корреспондента «НГ» задать гостям вопрос о развитии спортивной медицины, ведь это большой класт, от которого в том числе зависит приток «свежей крови» в спорт.

Представитель федерации, отвечая на вопрос, заверил, что «если мы можем как-то помочь, мы готовы. Но нужно понять, в чем именно, и как мы можем быть полезны друг другу».

Здесь вступил в диалог и внес ясность глава департамента спорта Югры Сергей Артамонов. Дело в том, что с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минздрава, который привел к сокращению спортивных врачей, так как начальное звено теперь должно проходить осмотр один раз в год вместо двух. «К сожалению, из 100 медицинских врачей необходимыми остались 40. Во всех филиалах физкультурно-спортивного диспансера по округу прошли сокращения. Начальная подготовка теперь проходит медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства, куда ушли в том числе спортивные врачи. Сборные команды остались за врачебно-физкультурным диспансером – здесь ничего не поменялось. Проблема осталась по тренировочному этапу, потому что это ложится на плечи муниципалитета, а это серьезные деньги», – рассказал Сергей Артамонов. Он также добавил, что работа в новом формате уже выстроена совместно с Депздравом – проблем пока не возникает.

Что не убивает, делает сильнее

Тема коронавируса уже по традиции звучит в любом разговоре. И здесь ее не обошли стороной. Безусловно, спорт – одна из сфер, пострадавших от пандемии, не только морально, но и финансово. Кроме того, что многие соревнования в прошлом году были отменены в связи с угрозой распространения инфекции, теперь, выезжая на мероприятия, спортсмены обязаны помимо осмотра сдавать и ПЦР-тест на COVID-19. А это определенные затраты, которые ложатся не на бюджет субъекта РФ, а на плечи родителей юных спортсменов или самих занимающихся.

Несмотря на все невзгоды, федерация бокса России находит и светлое в темном. Она одна из первых в 2020 году вышла из карантина. Летом 2020 начались тренировочные сборы, в июне провели первый турнир по профессиональному боксу, а в конце июля возобновили проведение турниров по олимпийскому боксу. По итогам года многие мероприятия все-таки удалось провести. Сейчас уже можно сказать, что бокс полностью вернулся к жизни. Есть определенные ограничения и требования, которые еще действуют в регионах, но, скорее всего, они станут для спортивного сообщества нормой.

Кроме того, год жизни в условиях пандемии научил многих быть ответственными не только за себя, но и за жизни других. Здесь ФБР есть чем гордиться. «С первого дня начала пандемии у нас была организована активная социальная работа. Федерация бокса подключилась ко всероссийской горячей линии помощи, где мы помогали всем нуждающимся со средствами индивидуальной защиты. Проработали 2,5 месяца – это показало, что боксерское сообщество может в одну минуту сплотиться и начать помогать, – рассказал Кирилл Щекутьев, добавив – многие говорят про третью волну, но мы слухам не верим, а верим фактам. В 2021 год вошли с оптимизмом и верим, что все запланированные мероприятия мы проведем с максимальным масштабом».