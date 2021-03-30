Как развить туризм в Сургуте и Югре

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Дмитрия Щеглова о первых реформах нового главы Сургута Андрея Филатова. Публикуем его мнение.

Для развития туризма в Сургуте нужно создавать имидж города туристического. Если только строить «муравейники» и «раскрашивать подъезды в синий цвет» (привет Варламова из Марокко), то туристов в город не заманишь.

Скажем ж/д-вокзал – РЖД давеча объявили, что будет реконструировать. И что? Здание в стиле советского модернизма, введенное в 1988 году в результате потеряет свой архитектурный облик. Единственный проект был в РФ. Второй в Казахстане. Неужели нельзя было присвоить ему статус памятника архитектуры регионального значения? Тогда проектировщики из РЖД «включили бы голову» и сохранили оригинальность архитектуры вокзала. И сделали бы вокзал визитной карточкой для туристов в Сургут.

Сами же РЖД начали развивать круизный туризм, и очень хорошая перспектива была бы у них – пустить круизный поезд на недельный тур по маршруту: Москва-Кунгур-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск-Сургут и обратно. До Тобольска-то они пустят, а до Сургута вопрос.

Еще надо бороться и доказывать, что в Сургуте есть что показать. И первым был бы реконструированный Сургутский вокзал в стиле советского модернизма. Активисты города с 2016 года бьются за сохранение первоначального облика, а городские власти «спустили все на тормозах». А чиновники из департамента архитектуры и градостроительства оказались сторонними наблюдателями. В результате опять прокол.

Что еще можно. Круизный поезд попутно на Байкал завезет туристов в Сургут на экскурсию по городу. Некуда не денется. Покажем Дом купца Клепикова, покажем «Дом пионеров», свозим на ГРЭС, покажем, как работает крупнейшая в мире электростанция, свозим по сувенирным лавкам на хантыйские мотивы и обзорную автобусную экскурсию по городу. Все? Только надо РЖД тур заинтересовать и лобби там иметь. Утром приехали, вечером уехали. Вот вам и туризм в городе.

А летом на теплоходе круизном организовать маршрут Сургут – Салехард – Сабетта. Только надо вложиться финансово региону в покупку новейшего круизного судна класса река-море. Тогда можно и замахнуться на маршрут по Севморпути летом.

На вертолетах можно организовать экскурсии по маршруту бывшей «мертвой дороги» Салехард – Игарка с посещением стойбищ ханты и брошенных сталинских лагерей 501-й стройки.

Наш регион очень интересен для избалованного туриста, которому нужен драйв и экстрим. Его надо создать. Подшаманить разрушенные лагеря ГУЛАГа, придумать какие стоянки хантыйские с шаманами и так далее.

Сейчас новая городская администрация продекламировала туризм, как приоритетный проект. И что дальше? Как и чем планируется привлечь туристов в Сургут? Похоже, сначала нужно вложить солидные средства в эту сферу, как это делает Ханты-Мансийск.