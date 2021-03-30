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​Наш регион очень интересен для избалованного туриста, которому нужен драйв и экстрим. Его надо создать

Как развить туризм в Сургуте и Югре

​Наш регион очень интересен для избалованного туриста, которому нужен драйв и экстрим. Его надо создать
Фото admhmao.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Дмитрия Щеглова о первых реформах нового главы Сургута Андрея Филатова. Публикуем его мнение.

Для развития туризма в Сургуте нужно создавать имидж города туристического. Если только строить «муравейники» и «раскрашивать подъезды в синий цвет» (привет Варламова из Марокко), то туристов в город не заманишь.

Скажем ж/д-вокзал – РЖД давеча объявили, что будет реконструировать. И что? Здание в стиле советского модернизма, введенное в 1988 году в результате потеряет свой архитектурный облик. Единственный проект был в РФ. Второй в Казахстане. Неужели нельзя было присвоить ему статус памятника архитектуры регионального значения? Тогда проектировщики из РЖД «включили бы голову» и сохранили оригинальность архитектуры вокзала. И сделали бы вокзал визитной карточкой для туристов в Сургут.

Сами же РЖД начали развивать круизный туризм, и очень хорошая перспектива была бы у них – пустить круизный поезд на недельный тур по маршруту: Москва-Кунгур-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск-Сургут и обратно. До Тобольска-то они пустят, а до Сургута вопрос.

Еще надо бороться и доказывать, что в Сургуте есть что показать. И первым был бы реконструированный Сургутский вокзал в стиле советского модернизма. Активисты города с 2016 года бьются за сохранение первоначального облика, а городские власти «спустили все на тормозах». А чиновники из департамента архитектуры и градостроительства оказались сторонними наблюдателями. В результате опять прокол.

Что еще можно. Круизный поезд попутно на Байкал завезет туристов в Сургут на экскурсию по городу. Некуда не денется. Покажем Дом купца Клепикова, покажем «Дом пионеров», свозим на ГРЭС, покажем, как работает крупнейшая в мире электростанция, свозим по сувенирным лавкам на хантыйские мотивы и обзорную автобусную экскурсию по городу. Все? Только надо РЖД тур заинтересовать и лобби там иметь. Утром приехали, вечером уехали. Вот вам и туризм в городе.

А летом на теплоходе круизном организовать маршрут Сургут – Салехард – Сабетта. Только надо вложиться финансово региону в покупку новейшего круизного судна класса река-море. Тогда можно и замахнуться на маршрут по Севморпути летом.

На вертолетах можно организовать экскурсии по маршруту бывшей «мертвой дороги» Салехард – Игарка с посещением стойбищ ханты и брошенных сталинских лагерей 501-й стройки.

Наш регион очень интересен для избалованного туриста, которому нужен драйв и экстрим. Его надо создать. Подшаманить разрушенные лагеря ГУЛАГа, придумать какие стоянки хантыйские с шаманами и так далее.

Сейчас новая городская администрация продекламировала туризм, как приоритетный проект. И что дальше? Как и чем планируется привлечь туристов в Сургут? Похоже, сначала нужно вложить солидные средства в эту сферу, как это делает Ханты-Мансийск.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 303, комментариев: 7
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 11:24
СИА, вот зачем этот бред отдельной темой?
Какому избалованному туристу понравится отсутствие общественных туалетов?
Внятного общественного транспорта?
Может захочется походить по нечищенным тротуарам?

да, блин, даже в аэропорту сургута до сих пор при выходе с самолета тебя встречают мутные дяди в пуховиках из 90-х с предложением такси, какой потенциал
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 13:02
Как?! Всей стране известно, что Сургут занимает второе место по комфорту и доступности проживания! Москва отдыхает на пятом месте. Это наша «туристическая» фишка. Надо показать народу город, в котором доступно и комфортно жить. Сугробы и неочищенные тротуары? Так это наша экзотика. Общественные туалеты? Так в любой туристической стране мира стоит свернуть с парадного маршрута, ожидает грязь, трущобы, нищета и криминал. Нужно показать парадную витрину нашего города. А рекламировать туристам в нашем городе, поверьте, у нас есть что!
Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:32
"Всей стране известно, что Сургут занимает второе место по комфорту и доступности проживания" - рейтинг составляется по мнению жителей. Так уж получилось, что у сургучан свои представления о комфорте.


"Так в любой туристической стране мира стоит свернуть с парадного маршрута, ожидает грязь, трущобы, нищета и криминал." - вот только у нас этот парадный маршрут, мягко скажем, ни чем не привлекателен.


"А рекламировать туристам в нашем городе, поверьте, у нас есть что!" - ну как мне не поверить - чай, за 42 года жизни тут сам убедился.
Аванес
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Сегодня в 13:49
Надо описторхозом заразить в этнодеревне, вот и будет драйв и экстрим...
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 13:58
Так за десятилетия жизни в Сургуте глаз «замылился». Но,кто попадает в Сургут, впервые он его очаровывает. Ведь сегодня сотни тысяч граждан РФ, да что нашей страны, всего мира готовы посетить Сургут, хотя бы на один день. . Ехать специально? Нет. Тут с и хантыйскими катаниями на оленях, строганиной с водочкой под соусом экотуризма избалованного туриста в город не заманишь. А вот в составе круиза по другим городам страны, заскочить на день в Сургут, это вряд ли кто-либо откажется. Даже только с прагматичной целью. Посмотреть, что это за чудо -Сургут с его льготной ипотекой и высокими зарплатами. Тут и «Сибпромстрою» «грех» не подсуетиться для рекламы своей продукции туристам, потенциальный кандидатам на ПМЖ в Сургут. Так и план на 500 тысяч жителей круизный туризм поможет досрочно выполнить ранее 2030 года. Инвестиции привлечь поможет, ибо в составе туристов могут быть и представители бизнеса. Так что, туризм это и будущее экономика города. Это будущее престижа нашего города. Это стимул нашей ГА делать его ещё комфортнее и привлекательнее. Как-то так.
tdn
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Сегодня в 14:32
Все кто знает стоимость полетного часа вертолета в голос смеялись при упоминании вертолетных экскурсий. Я уж не говорю, про то, что кому сдался этот рабочий город Сургут, когда есть полярный и приполярный Урал с его красотами. Но даже найдя дураков посетить город уж точно они не будут платить по сотке рублей за какую то малопонятную вертолетную экскурсию. В Долину гейзеров, уж на что там есть посмотреть - не каждый себе может позволить слетать..
Dochimacho Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:35
Это просто какой-то психоделический трип... Насмешили, однако.
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