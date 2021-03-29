Первые шаги Андрея Филатова выглядят логично, но требуют развития

Несколько соображений относительно первой административной реформы Андрея Филатова на посту главы Сургута.

Первое. Полностью поддерживаю решение разделить функционал супер-заместителя, коим при Вадиме Шувалове стал Алексей Жердев. Вообще собирать под одним человеком (или должностью) титаническое количество полномочий – это пагубное решение почти в любом случае. Тем более, для органов власти. Не будем погружаться в рассуждения о негативных сторонах сосредоточения избыточных полномочий в одних руках, скажем коротко – крайне высок риск отрыва от реальности и, как следствие, принятие неадекватных решений. Чем больше (в разумных пределах) человек взаимодействует с другими при выработке и обсуждении идей – тем лучше для качества итогового результата.

Второе. С одной стороны, мне кажется разумным перевод туризма в подчинение «экономическому» заместителю. Туристическая отрасль как точка приложения инвестиций – это важно и правильно. Вообще потенциал у нашего города и региона необычайный, нужно грамотно привлекать бизнес и создавать должного уровня сервис – и тогда не вижу причин, по которым обладатели валюты должны пропускать сравнительно дешевый (ввиду слабого рубля) и при этом классный экзотический отдых в Югре.

Но. Создание event-туризма лежит скорее в плоскости культуры. Придумать какой-то фестиваль (лучше не один) или большое событие, которое будет привлекать и местных жителей, и внутренних туристов, и внешний поток – это задача, которая убивает множество зайцев, но ее должен кто-то решать. Впрочем, не обязательно это должен быть местный комитет / управление культуры – я допускаю, что бизнес, дай ему такую установку, сможет выработать и исполнить отличные решения. Главное, чтобы был запрос со стороны власти.

Третье. На проекте «О чем говорят» у нас с Тарасом Самборским произошла небольшая дискуссия, в которой мы сошлись в сути проблемы, но разошлись в формате решения. Мой соведущий выразил мысль, что отдел молодежной политики – слишком слабая структура, чтобы координировать столь масштабные вопросы, и лучше бы для этого создать комитет или целый профильный департамент. Я считаю, что даже департамент не способен объять всю сложность проблемы по удержанию молодежи в Сургуте (разве что эту структуру возглавит какой-то супер-пассионарий), а заниматься этим должна в целом вся администрация во главе с Андреем Филатовым.

Вообще есть вполне себе действенный способ, который неплохо поможет в этом непростом деле – нужно систематически рекрутировать и кооптировать в органы власти молодых (в моем понимании это около 40 и младше) и даже не всегда лояльных людей. Это взбодрит систему, сделает ее более живой и подвижной, даст городу драйв, который затух еще при позднем Сидорове и все никак обратно не раскочегарится. Ну и плюс – это даст молодым людям ощущение, что здесь есть социальные лифты, и ради них не нужно ехать в Тюмень / Екатеринбург / Санкт-Петербург / Москву, а молодые люди во власти вполне себе могут сообразить, как менять город, чтобы их плюс-минус сверстники не уезжали.

Конечно, вопрос намного шире и глубже, но если хотя бы начать с таких простых шагов, эффект не заставит себя ждать.