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Поход к перевалу Дятлова. День седьмой

Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

Поход к перевалу Дятлова. День седьмой
Фото автора

Раннее утро. Подъем, завтрак, сборы, и последний взгляд на приютившее нас зимовье. Впереди лыжня, хорошее настроение и дорога в цивилизацию. Шел небольшой снег и было относительно тепло. Встав на лыжи, мы бодро зашагали по реке, любуясь окружающей нас природой. Кое-где виднелись следы зайца, бежавшего от одного куста к другому, и маленькие следочки лесной мышки.

Мы подобрались к первой пещере – Китовая пасть. Пейзаж сменился на нагроможденные каменные исполины, а между которыми умудрились прижиться и раскинуть ветви неказистые елочки. Пещера действительно соответствовала своему названию.

Войдя в нее, мы не ожидали увидеть того великолепия, что заставило нас замереть от восхищения и восторга. Свод пещеры сверкал и переливался миллионами снежных наростов, причудливых и хрупких при малейшем прикосновении к ним. Одни свисали длинными иголочками, другие – в форме неземных бутонов, фантастических соединений. Дно пещеры по красоте не уступало своду. Дальше нас ждал еще один сюрприз. Под сводом пещеры, зацепившись лапками, вниз головой висели маленькие летучие мыши. Они были в состоянии анабиоза. Сделав несколько фотографий, мы покинули прекрасный уголок, созданный матушкой-природой и покатились дальше, навстречу другому чуду – пещере сокровищ.

Узкое, змееподобное, ступенчатое образование, уводило нас все дальше и дальше в глубь пещеры. Но любопытство заставляло нас все глубже и глубже ползти навстречу неизведанному. Добрались до подземного ручья и поползли назад, к свету, к белому снегу и нашим товарищам, которые ожидали нас у входа. Сколько же еще удивительных тайн хранит суровый Северный Урал.

Оставалось пройти небольшой участок пути, где нас ждала цивилизация, люди, собаки, а главное – хлеб. Вкусный, ароматный, большой каравай свежего хлеба, по которому мы очень соскучились. Подходя ближе к поселку Ушма, с левой стороны нам открылась громада Ушминских скал, а напротив – остатки поселения лесозаготовителей. Наконец мы доехали до намеченной цели. Вот она, маленькая, заснеженная земля, где живут миролюбивые северные манси, со своими обычаями, традициями, и четвероногими друзьями. Простившись и погрузив лыжи и рюкзаки в Газ-66 – в простонародье шишигу, – мы направились к ивдельскому вокзалу. До отхода поезда еще четыре часа. Вместо ожидания мы решили потрать свободное время на походы по местным магазинчикам. После этого Николай сообщил, что он торжественно вручит нам заслуженные удостоверения и значки туриста России.

Да, мы преодолели этот тяжелый, сложный и такой незабываемый путь. Воспоминания о нем никогда не уйдут из нашей памяти, как и благодарность туристическому клубу «Спутник» за предоставленную возможность прикоснуться к истории таинственного и столь печального перевала.

Начало смотрите здесь.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 201, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:36
Прочёл последний отчёт семидневного похода по прекрасным и одновременно трагическим местам Северного Урала от Татьяны Турбан. Спасибо! Было много интересного и нового.
Юлия Плескачева Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:21
Подождите благодарить - еще одна часть будет)
Alkonowa1ow Юлия Плескачева
не нравится
Сегодня в 16:46
Спасибо. Рад что эта тема будет иметь продолжение.
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