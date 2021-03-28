Сургутские власти запустили проблему брошенных авто во дворах

Радикальное решение проблемы автохлама во дворах открыли сургутяне. Как именно действуют самые решительные из них — расскажем чуть позже; сначала все-таки попробуем разобраться, как следует бороться с «подснежниками» законными способами, и, главное: работают ли они?

«Кто-то там чем-то там занимается»

Самое главное: никаких гарантий, что оживленная переписка с администрацией, ГИБДД, управляющей компанией принесет желаемые плоды, нет. Иногда случаются курьезы: в сентябре siapress.ru писал о горожанке, которая путем переписки переместила два стареньких мерседеса на придворовой стоянке. После обращения жительницы одного из домов на проспекте Ленина на портал «Твой Сургут» владелец вставших на вечный прикол автомобилей обнаружился и, дабы огородить себя от дальнейших претензий, просто переставил их на соседние места. То есть машины на ходу — могут стоять то там, то тут. Так и стоят.

Фото: Портал «Твой Сургут»

В других случаях даже таких результатов добиться невозможно. Так, сургутянин Владимир неустанно ведет борьбу с гниющей на территории двора «Деу Нексиа». В своем очередном обращении на портал «Твой Сургут» он выражает недоумение: так и непонятно, кто в итоге должен заниматься проблемой. «На мое обращение от 10 февраля 2021 года был дан ответ, что кто-то там чем-то в ДЕЗ ЦЖР и администрации города занимается.... Оформляет необходимые документы. Прошел еще месяц... Сегодня 10 марта. Скоро весна и будет таять снег, а этот автохлам, гния и разлагаясь, будет отравлять нашу территорию», — уверен он.

«Идите в управляшку!»

Судя по всему, в администрации уверены: вопрос задан не по адресу. Избавление придомовой территории от автохлама — «почетная» обязанность исключительно коммунальщиков. «Все зависит от того, где находится машина, — говорит начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий. — Если она стоит непосредственно в жилом дворе, на придомовой территории, то ею должна заниматься управляющая компания. Если она не реагирует, то мы — по практике, администрация города, контрольное управление, департамент городского хозяйства — направляем обращение в УК с тем, что необходимо провести мероприятия, предусмотренные разделом 3 постановления №4208 администрации города».

Действительно, в упомянутом постановлении прописан алгоритм действий УК по сбору информации о владельце «подснежника» и уведомлении его о принудительном вывозе автомобиля — но не более того. После такого «письма счастья» у автовладельца есть десять дней, чтобы сдвинуть с места свой транспорт (этим, кстати, и воспользовался владелец мерседесов на Ленина). В противном случае им займется… нет, не управляющая компания, а некая специальная комиссия.

О том, что УК никакого влияния на владельцев «подснежников» не имеют и не могут иметь, говорят сами коммунальщики. В диалоге с корреспондентом siapress.ru директор ООО «УК ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин сетует: «Практически каждую неделю с какого-нибудь адреса прилетают обращения: «Уберите эту машину, уберите ту машину…». Но я хочу вам сказать, что по этой теме в городе существует специальная комиссия, работают органы местного самоуправления. Моя задача — составить акт, выявить собственника и направить все документы в эту комиссию. Но дальше ничего не работает. По кругу все идет. ГИБДД пишет отказ, что они ничего не могут сделать, и все остается на месте».

Не решает даже тот факт, что машина находится в разукомплектованном состоянии, то есть вряд ли еще когда-нибудь куда-то поедет.

ГИБДД, кстати, действительно сделать ничего не может: «Транспортировка, признание автотранспорта бесхозным, его ликвидация относится к компетенции администрации Сургута», — говорится в ответе ведомства на официальный запрос siapress.ru. Есть одно исключение — о нем позже.

Все пути ведут все-таки в администрацию

Что это за специальная комиссия, пояснила Наталья Сарафинос, сотрудница отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства администрации Сургута. «После установления собственника [автохлама] и проведения с ним соответствующих мероприятий документы направляются на рассмотрение комиссии», — объясняет она алгоритм действий чиновников после того, как к ним обратятся возмущенные горожане с требованием избавить их от очередного «подснежника».

То есть именно эта комиссия имеет право принимать решения о принудительном вывозе транспорта с дворовой территории. Работает ли она?

По словам коммунальщиков, уставших отбиваться от недовольных жильцов, собрания комиссии не проводились уже давно из-за пандемии COVID-19.

Объяснять «короной» любое бездействие — удобно, но… неправдоподобно. Во-первых, за год жизни бок о бок с вирусом можно было успешно научиться проводить заседания в онлайн-формате. Во-вторых, статистика говорит, что и в доковидное время проблема решалась не так чтобы активно. По официальной статистике, за 2020 год в органы полиции поступило 213 обращений от граждан с жалобами на брошенный транспорт, а годом ранее — 235.

Фото: администрация Сургута

На уходящей неделе администрация как раз продемонстрировала народу результаты борьбы с «подснежниками», облачив все в красивые цифры. В прошлом году, по данным администрации, в Сургуте вывезли 71 автомобиль. Чиновники утверждают, что для того, чтобы расправиться с автохламом, достаточно позвонить в одну из служб, отвечающих за это направление. Но тут же признают: процедура вывоза займет много времени.

Радикально и незаконно!

Жильцы одного из домов на Студенческой улице — того, что напротив первой поликлиники — устав ждать реакции коммунальщиков, инспекторов ГИБДД, чиновников, нечаянно обнаружили действенный способ быстрого решения проблемы. Хлам просто вытащили на территорию выезда с придомовой территории. Уже к вечеру специальные службы увозили его на кладбище металла. Отреагировала ГИБДД, и это то самое исключение, о котором мы говорили выше.

«К компетенции полиции вывоз брошенного автотранспорта не относится за исключением случаев, когда автотранспорт создает угрозу безопасности населения путем перекрытия движения, проезда к жилым домам», — пояснили в УМВД Сургута.

Естественно, ничего хорошего в том, чтобы буксировать развалившиеся авто на проезжую часть, нет. Более того: редакция siapress.ru настоятельно не рекомендует создавать таким образом аварийные ситуации на и без того загруженных дорогах города.

Остается только надеяться, что такая военная хитрость отчаявшихся горожан станет серьезным сигналом для всех ответственных лиц — и спецкомиссия наконец освоит Zoom и Skype, чтобы оперативно и без эксцессов отрабатывать запросы жильцов, для которых слово «подснежник» сегодня не имеет никаких положительных значений.