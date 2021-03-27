Я против увеличения штата чиновников в Сургуте

На депутатских слушаниях мы рассматривали новую структуру администрации города, в которой, глава Сургута предлагает увеличить количество своих заместителей в большую сторону, то есть было пять заместителей, теперь предлагается семь.

В предложении Андрея Филатова речь идет о расщеплении полномочий. По мнению главы, блок обязанностей, которые ранее выполнял один из заместителей Алексей Жердев, слишком велик для одного заместителя, поэтому должны появиться сразу два. С одной стороны десять структур в подчинении, возможно, это большой объем работы, но при этом какие это структуры: управление документооборота, управление кадрами, ЗАГС, взаимодействие со СМИ, спецотдел, контрольный отдел, ГО и ЧС, службы, которые работают в обычном режиме. По мнению Андрея Филатова в финансовом блоке тоже не хватает руководителя, в связи с чем поступает предложение финансово-экономический спектр разделить на два финансовый и экономический.

С одной стороны можно конечно сказать, что больше людей сделают больше работы и принесут больше пользы, но, это пока неизвестный факт, а вот факт увеличение расходов бюджета на зарплаты новым чиновникам налицо.

Со слов главы Сургута, на ставки новых чиновников не хватает лишь 4,2 миллиона рублей, так как почти шесть миллионов высвобождаются при сокращении советника главы и начальника одного из управлений в департаменте финансов. Возможно четыре миллиона для Сургута это маленькие деньги, вопрос, только смотря для чего.

Еще недавно я говорил о том, что при принятии бюджета мы оставили необеспеченными важнейшие статьи расходов, такие как пассажирские перевозки, культуру, безопасность дорог, освещение, содержание жилых и нежилых помещений, утвердив бюджет с дефицитом почти в миллиард рублей. Поэтому те же 4,2 миллиона могли бы закрыть дефицит одной из статей. Например, на содержание средств регулирования дорожного движения, от которых зависит не только порядок на дороге, но и безопасность, не хватило как раз четыре миллиона. А если бы администрация отдала на нужды города еще и деньги от сокращенных ставок, то мы могли бы решить еще какой-нибудь вопрос.

Несколько лет не могут найти в бюджете деньги на смену покрытия спортивного поля центрального стадиона Сургута, которое пришло в негодность. То есть на спорт, культуру, транспорт, безопасность и т.д. у нас денег нет, а на зарплаты чиновников есть.

Я буду голосовать в любом случае против этого предложения, так как, по сути, мы представляем интересы горожан, а по факту поддерживаем интересы чиновников. И раздуваем штаты, вместо того, чтобы каждый сэкономленный рубль тратить на благо города.