16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7576   EUR  89,2576  

Новости

Больше новостей
Назначение Михаила Гуменюка замглавы Сургута — это…
Комментировать
0
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​На культуру и спорт мы деньги найти не можем, а на зарплаты чиновникам – запросто

Я против увеличения штата чиновников в Сургуте

​На культуру и спорт мы деньги найти не можем, а на зарплаты чиновникам – запросто
Фото siapress.ru

На депутатских слушаниях мы рассматривали новую структуру администрации города, в которой, глава Сургута предлагает увеличить количество своих заместителей в большую сторону, то есть было пять заместителей, теперь предлагается семь.

В предложении Андрея Филатова речь идет о расщеплении полномочий. По мнению главы, блок обязанностей, которые ранее выполнял один из заместителей Алексей Жердев, слишком велик для одного заместителя, поэтому должны появиться сразу два. С одной стороны десять структур в подчинении, возможно, это большой объем работы, но при этом какие это структуры: управление документооборота, управление кадрами, ЗАГС, взаимодействие со СМИ, спецотдел, контрольный отдел, ГО и ЧС, службы, которые работают в обычном режиме. По мнению Андрея Филатова в финансовом блоке тоже не хватает руководителя, в связи с чем поступает предложение финансово-экономический спектр разделить на два финансовый и экономический.

С одной стороны можно конечно сказать, что больше людей сделают больше работы и принесут больше пользы, но, это пока неизвестный факт, а вот факт увеличение расходов бюджета на зарплаты новым чиновникам налицо.

Со слов главы Сургута, на ставки новых чиновников не хватает лишь 4,2 миллиона рублей, так как почти шесть миллионов высвобождаются при сокращении советника главы и начальника одного из управлений в департаменте финансов. Возможно четыре миллиона для Сургута это маленькие деньги, вопрос, только смотря для чего.

Еще недавно я говорил о том, что при принятии бюджета мы оставили необеспеченными важнейшие статьи расходов, такие как пассажирские перевозки, культуру, безопасность дорог, освещение, содержание жилых и нежилых помещений, утвердив бюджет с дефицитом почти в миллиард рублей. Поэтому те же 4,2 миллиона могли бы закрыть дефицит одной из статей. Например, на содержание средств регулирования дорожного движения, от которых зависит не только порядок на дороге, но и безопасность, не хватило как раз четыре миллиона. А если бы администрация отдала на нужды города еще и деньги от сокращенных ставок, то мы могли бы решить еще какой-нибудь вопрос.

Несколько лет не могут найти в бюджете деньги на смену покрытия спортивного поля центрального стадиона Сургута, которое пришло в негодность. То есть на спорт, культуру, транспорт, безопасность и т.д. у нас денег нет, а на зарплаты чиновников есть.

Я буду голосовать в любом случае против этого предложения, так как, по сути, мы представляем интересы горожан, а по факту поддерживаем интересы чиновников. И раздуваем штаты, вместо того, чтобы каждый сэкономленный рубль тратить на благо города.


нравится (20) не нравится (1)
Сегодня в 12:27, просмотров: 357, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 12:58
Барсик, куда тупского дел?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:00
Барсов на одну песенку заточен – затасканный популизм.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:01
Рядовым госслужащим бюджетникам зарплаты поднимать надо не меньше чем в два раза.
Арина
не нравится
Сегодня в 15:52
В Лангепасе семь замов, значит и в Сургуте должно быть. Ведь во всех мировых СМИ прославляют Лангепас, как самый успешный город Югры)))
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 1390
  2. ​В Сургуте появятся 15 креативных велопарковок 1217
  3. Полицейские поймали мегионца, который сделал перевод террористам 1074
  4. Белоярец дважды водил авто пьяным: теперь ему придется провести год в тюрьме 1012
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 998
  6. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 971
  7. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 467
  8. С декабря по конец марта из Сургута вывезли более 600 тысяч кубометров снега 432
  9. За сутки ни один югорчанин с COVID-19 не умер 381
  10. ​На культуру и спорт мы деньги найти не можем, а на зарплаты чиновникам – запросто 357
  1. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 4219
  2. ​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД 4100
  3. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 3767
  4. Сургутяне возможно смогут летать в Турцию и обратно прямыми рейсами 3463
  5. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 2951
  6. ​На Энгельса, 8 приехал новый зам 2859
  7. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2702
  8. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 2504
  9. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 2478
  10. ​Вартовский «Урок мужества» перетасовал сотрудников местного УВД 2354
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18833
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10082
  3. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 9985
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9747
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9628
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 8031
  7. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7907
  8. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7784
  9. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 7685
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7500

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика