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​Департамент архитектуры и градостроительства нужно разделить на две отдельные структуры

Какие перемены нужны в администрации Сургута, чтобы перестала буксовать стройка и благоустройство

​Департамент архитектуры и градостроительства нужно разделить на две отдельные структуры
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов высказался на тему структуры городской администрации в Сургуте. Публикуем это мнение с некоторой редакторской правкой.

Перемены к лучшему в благоустройстве города невозможны без структурной и кадровой перестройки в администрации. Что имеется ввиду? Валерий Фомагин, курирующий градостроительный комплекс, первым шагом на посту проявил «жест вежливости», не начав не структурную ни кадровую перестройки в отрасли. Мол, они «обещали стараться». «Обещанного три года ждут». Поэтому у обывателя есть опасение как бы «жест вежливости» Валерия Фомагина плавно не перетек в «визит вежливости» на этом посту.

При существующей структуре ДАиГ таких «визитеров» с миссиями типа «ничего бы не испортить» и другими неозвученными для широкого круга обывателей целями, за последние десять лет было до неприличия много. Поэтому для скепсиса в отношении дальнейшей деятельности на посту заместителя главы города по строительной отрасли Валерия Фомагина с существующей структурой и кадрами ДАиГ имеются основания. Относительно изменения структуры ДАиГ. Видится, что ДАиГ необходимо реформировать делением на две структурные единицы:

–департамент строительства и инвестиций в строительный комплекс города;

–комитет по архитектуре и градостроительной политике города.

Все.

Комитет по земельным отношениям необходимо вывести из подчинения Валерия Фомагина (он там ни к чему) и отдать заместителю главы города, который будет курировать имущественные и земельные отношения.

Второе. В отношении заместителя главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства господина Кривцова. Из его подчинения нужно вывести комитет по управлению муниципальным имуществом и передать его заместителю главы города, который будет курировать имущественные и земельные отношения. Кто будет этот зам? Не знаю. Но лучше бы Артем Кириленко, по моему мнению. В ведение Кривцова (либо нового чиновника) необходимо присоединить вновь созданный Комитет по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Без таких структурных перестроек в городской администрации вопросы благоустройства будут буксовать, даже если существующие кадры будут «очень стараться».

И еще. Крайне необходимо реанимировать комитет (отдел) природопользования и охраны окружающей среды, подчинив его заместителю главы города по ЖКХ и благоустройству.


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Сегодня в 17:49, просмотров: 166, комментариев: 0
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