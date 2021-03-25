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​Это манипулирование общественным запросом

Мнение о голосовании по благоустройству

​Это манипулирование общественным запросом
Фото: t.me/twelvekbps

То, как тема благоустройства стала активно распространяться в информационной повестке, вызывает смешанные чувства. И вот почему.

На первый взгляд, мы имеем благородный посыл. В духе «Дорогие жители, вы так долго ждали и вот дождались. Придумайте, выберете и реализуйте проект, который вам понравится». Готовы и голосование провести, и денег дать тому, кто соберет больше всего симпатий среди голосующих.

Язык не повернется потом сказать, что мнение людей никто не слышит. Вот вам и выборы проекта, и субсидии, и медийная поддержка. От вас нужна только идея и пара кликов мышкой. Тем жителям, которые хотят, но не знают как, помогут волонтеры. Они расскажут, покажут и проведут вас почти что за ручку от рождения идеи до готового объекта. И таких в стране оперативно набралось более 30 тысяч человек.

Хорошо же? Да, но… но что-то все равно смущает.

Это может прозвучать некорректно, но вряд ли жителям стоит отдавать полномочия по созданию таких проектов. Люди могут дать самое главное для благоустройства — общественный запрос.Через обратную связь в соцсетях, общественные организации, депутатов местного парламента, ТОСы и т.д. Способов достаточно. Заметить общественный запрос — задача локальной власти, ибо рейтинг удовлетворенности населения никто не отменял. Заметить и исполнить. Это в идеальном мире, конечно.

Просить людей придумать, оформить и дать готовый проект под финансирование выглядит как перекладывание работы власти на жителей. Я бы понял, если подобные конкурсы устаивались среди архитектурных бюро. Добавлю — разных архитектурных бюро, а не среди разных проектов одного исполнителя. Компании со своими кейсами выдвинули бы свое видение преобразования территории с учетом собственного опыта, опыта пользователя, трендов и прочих важных мелочей.

Просить жителей придумать проект и самому довести его до реализации — это манипулирование общественным запросом и перекладывание обязанностей с власти на общество.

Причем за деньги этого самого общества. Согласитесь, ведь сложно парировать, когда вам скажут: «Что же вы ругаетесь? Мы вам все инструменты дали. Придумайте, выберете, а мы денег дадим». Нет, спасибо.

Резюмируя: голосование среди проектов архитектурных бюро могло бы решить проблему и качества дальнейшей реализации. Ведь утверждать победивший проект и строить его будут те же люди, что и ставят могильные заборы вдоль дорог или согласовывают неуместные рекламные баннеры. Ведь при плохом исполнении можно будет обратиться к ТЗ, которые выставило бюро-победитель и спросить, читали ли его исполнители.

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Сегодня в 12:05, просмотров: 300, комментариев: 2
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 15:05
этот комментарий появился здесь чтобы никитка не расстраивался и не думал что всем пофиг. хотя на самом деле всем пофиг. многоэташшшшшки!!!
Флудер
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Сегодня в 15:20
Но Силин ведь правду говорит. Даже в гитлеровской Германии проекты на благоустройство разыгрывались между архитектурными бюро, мнение главы государства было важным, но не решающим. Дело должны делать профессионалы. А какие профессионалы у нас в ДАиГ мы знаем.
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