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​Бессмыслица и вред

Благоустройство Сургута — титанический труд на благо не горожан, а чиновников

​Бессмыслица и вред
Фото: siapress.ru

Установка новых рекламных конструкций в Сургуте — а нам обещают, что на улицах появится более четырех сотен страшноватых металлических коробов, в то время как все остальные конструкции спилят, — это очень неквалифицированное решение. И дело не в том, что это, по сути, надгробные памятники, которыми хотят завалить Сургут; дело в общем подходе. Где-то наши чиновники подсмотрели вот этот уличный формат, низкую конструкцию, обрадовались: «О, ура, мы нашли альтернативу огромным билбордам», — которые просто испоганили город. Кстати говоря, в последний год этих билбордов тоже стало колоссальное количество — это тоже интересная тема для анализа деятельности наших чиновников И ушедших — Жердева, Шмидта, и оставшихся — Солода, Валгушкина, других работников департамента архитектуры и градостроительства.

Облагородим как-нибудь

Сам подход просто умиляет. Сделали у каждой конструкции какое-то жуткое бетонное основание, поставили на тротуар и сказали: «Потом это как-то будем облагораживать». Я это понимаю так: страсть заработать денег уже настолько велика, что они не могут до конца всю технологическую цепочку отработать и с ней войти в дело, реализовывать проект.

Точно такой же подход мы наблюдали с пресловутыми так называемыми теплыми остановками, когда у чиновников так зудело поднять денег, что они ставили эти остановки как ненормальные, когда уже всем было понятно, что проект провальный и никакой пользы ни городу, ни горожанам не приносит.

Здесь то же самое.

Живые деньги же!

Ни один сегмент рынка не вызывает такого интереса, как рекламный. Стоимость одной конструкции — несколько сот тысяч рублей. Согласовать рекламные конструкции в установленном, нормальном, законном ритме неимоверно трудно. Этот процесс на каждом этапе курируют чиновники ДАиГ. Причем контролируют очень четко и очень четко сегментируют игроков рынка — одних допускают, других нет.

Но в данном случае у нас возникает история с полумуниципальным давным-давно коммерческим предприятием «Горсвет», под которое многие чиновничьи решения и закладываются. И «Горсвет» как муниципальный исполнитель отрабатывает десятки миллионов рублей.

Такой реконструкции Ленина нам не надо

А теперь, собственно, по конструкциям. Если это элемент, объявленный господином Жердевым пресловутой реконструкцией проспекта Ленина, то теперь уже точно можно сказать: давайте не будем делать никакую реконструкцию. Мы видим все тот же провинциальный подход — но не понимание того, что такое центральная улица в таком городе, как Сургут. Мы видим хаотичные и почему-то очень коррупциогенные действия — но не цельную картину, которая нам, горожанам, давала бы понять, что действительно чиновники затеяли что-то нужное и полезное.

Если реконструкция проспекта Ленина начинается с установки этих вот кошмариков, то, наверное, надо это все прекращать, отменить эти решения как вредные, которые портят город, и начать заниматься реальным привлечением специалистов, а не нанимать подпольных рисовальщиков, и выводить на общественность цельный проект.

Более того: размещение таких конструкций нельзя допускать ни на проспекте Ленина, ни в других сургутских пространствах, пока мы не понимаем, что, собственно, затеяли чиновники.

Город не в порядке

Вообще, пора уже давно поговорить о том, что город должен быть приведен в порядок, наконец. Говорили-то очень много — и про ядро, и про зону реки Бардаковка, и про Черный Мыс, и про всю промышленную зону Сургута. Об этом много говорили, но очень мало от этих разговоров осталось конкретных дел.

Я бы вообще эту всю историю с данными конструкциями остановил, отменил, убрал в долгий ящик, перестал тратить бюджетные деньги на это дело и занялся реконструкцией проспекта Ленина.

Идет серьезная работа

Другое дело, что этого, скорее всего не будет, потому что ведется другая работа — работа по обогащению некоторых чиновников, она очень осмысленна для них. Для города это бессмыслица и вред — то же самое мы наблюдали с площадью, которую точно также активно пропагандировал Жердев напротив «Газпрома». Один из сильнейших аргументов — на ее строительство привлекли федеральные деньги, муниципальный бюджет она не обременила.

Но на что в итоге привлекли средства? На то, что городу просто не нужно. Новые рекламные конструкции Сургуту не нужны ровно так же — исходя из логики чиновников, это значит, что они будут насаждаться упорно и настойчиво.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 356, комментариев: 4
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 10:24
площадь кстати нормальная тема по итогу вышла. в выходные и праздники там достаточно людно, хоть какое-то место притяжения появилось, а то куда идти? в трц или на сайму. ну круто чо.

а эти кошмарики все лучше огромных щитов с которых улыбаются новые люди и клишинас
Большой Районный критик
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Сегодня в 11:17
Вот так у нас - сделали говно, а критики говорят нормально, даже круто-че!
Из-за них, а такого равнодушного пипла большинсво, и получается, что нефтяная столица достойна плитки и убогих киосков на центральной площади!
Осталось обосраться на центральной улице, чтобы потом блогеры упражнялись над новым Главой города
йося
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Сегодня в 11:42
Скамеечки с рекламой мы уже проходили. И вот снова нас накрыл гений архитектурой мысли.
Идиотизму предела нет...
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:43
Перемены к лучшему в благоустройстве города невозможны без структурной и кадровой перестройки в ГА. Что имеется ввиду? Валерий Фомагин, курирующий градостроительный комплекс, первым шагом на посту проявил «жест вежливости», не начав не структурную ни кадровую перестройки в отрасли. Мол они «обещали стараться». «Обещанного три года ждут». Поэтому у обывателя есть опасение как бы «жест вежливости» Валерия Фомагина плавно не перетек в «визит вежливости» на этом посту. При существующей структуре ДАиГ таких «визитеров» с миссиями типа «ничего бы не испортить» и другими неозвученными для широкого круга обывателей
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