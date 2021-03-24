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​Обидно за ученых

Российское государство из страха перед всем иностранным губит собственную науку

​Обидно за ученых
Фото zen.yandex.ru/scikit

Когда идут условно идеологические войны между теми, кто пытается приватизировать звание «патриот», и теми, кого эти псевдопатриоты зовут «либералами», есть вполне понятные и очевидные потери. Мы привыкли, что в стране постепенно сжимается пространство свободной работы для журналистов и лидеров мнений, нет ничего удивительного в том, что прессуют оппозиционных депутатов или тех, кто хочет оными стать. Да что там: посадка Навального — это, по мнению многих (и моему тоже) чистейшее беззаконие, но в ней не было ничего неожиданного и шокирующего. Система пытается самосохраниться и подвергает репрессиям тех, кто, по ее мнению, этому мешают.

Но у меня становится гадко на душе, когда в эту войну втягивают людей, не имеющих к ней отношения. И особенно обидно, что ее жертвами становятся ученые.

Я с 2015 года постоянно общаюсь с теми, кто занимается популяризацией науки. Это замечательные ребята, как правило, молодые, и да – в основном они, как выясняется в личных разговорах, придерживаются точки зрения, которую у нас извращенно называют «либеральной». Но это в принципе свойство научной и творческой интеллигенции – там доля приверженцев свободы, меньшего вмешательства государства во все подряд, открытости границ и обмена знаниями и культурой между разными людьми явно больше, чем на «Уралвагонзаводе».

Но тут надо подчеркнуть – из них никто этим своим мнением о политике не размахивает. У них другая работа – они занимаются наукой, читают лекции, пишут статьи и книжки, где про политику нет ничего (либо ее очень мало, если уж нельзя избежать). То есть их соотношение с идеологическими войнами примерно равно нулю. Просто потому что другое поле деятельности.

И вот появляется закон о просветительской деятельности. В народе – закон о борьбе с просветительской деятельностью. Там много глупостей, по которым просвещением у нас может заниматься только государство (какая неожиданность), и только оно может дать некую лицензию на это самое просвещение. Ну и, по традиции российского законодательства, в просвещение записывается примерно все, что угодно. Этот блог тоже может трактоваться как просвещение, потому что тут я делюсь своими знаниями и опытом. То есть в эту категорию попадает и лекция о черных дырах, и ютуб-ролик о методиках завязывания шнурков.

Но эта часть, на самом деле, не самая страшная. Потому что это закон типа «сделать всех потенциально виновными, чтобы потом выбрать тех, кого прижучить». Пока никаких санкций за нарушение нет (мало сомнений, что будут), и с этим мы разберемся чуть позже. Главная проблема, которая здесь и сейчас, в другой части.

Она касается привлечения иностранных специалистов для той же «просветительской деятельности». То есть какому-нибудь вузу нужно будет отдельно согласовывать с органами исполнительной власти приглашение условного профессора из Гарварда. И клерки из какого-нибудь министерства, значит, будут смотреть, а благонадежен ли этот профессор? Не скажет ли чего излишне либерального? А может по нему запросец в ГРУ направим, мало ли – шпион?

Да и в вузе тоже пятьдесят раз подумают – надо ли заморачиваться с этими согласованиям? Вон у нас своих профессоров хватает, чего нам тащить всякую иностранщину в вуз, это сейчас не особо приветствуется, еще вопросы появятся, ну их.

Я, конечно, утрирую. Но уж лучше замедление Твиттера, чем замедление и прекращение связей между учеными. Наука не может существовать изолированно, она распространяется на весь мир, она пронизана миллионами связей между вузами, кафедрами и отдельными учеными, которые совместно творят научный продукт. В переплетениях знаний и интеллектов рождаются новые идеи.

Когда мы в жертву страху перед всем иностранным, которое по умолчанию начинает считаться вражеским, приносим собственную науку – это критическая стадия.

Против этого закона выступила огромная толпа народу – больше 200 тысяч подписей только на change.org – редко когда на этой платформе собирается столько подписантов. Против выступил весь президиум РАН – вот уж кого нельзя обвинить в оппозиционности. Но закон принят Госдумой и сейчас находится на стадии рассмотрения в Совете Федерации. Так что если у вас есть доступ к вашему представителю в Совфеде – есть повод написать ему письмецо с рекомендацией сто раз подумать, прежде чем голосовать за выстрел в научное развитие нашей страны.

Вот поэтому мне обидно за ученых. Что им делать? Они видят, как повсеместно сокращается пространство свободы – главного условия, в котором ученый может работать эффективно. Сегодня ограничивают просветительскую деятельность и ставят преграды на приглашение коллег из-за рубежа. Завтра что? Запрет на обмен мнениями с исследователями в других странах? Запрет на публикацию в иностранных журналах? Закрытие доступа к международным источникам научных данных?

Проблема еще и в том, что многие выберут самый простой вариант выхода из ситуации – уедут. Они не бойцы, не политики, у них другая работа. А светлые умы нужны по всему миру. В России же нужны умы лояльные и покорные. Значит, так. Дождемся, пока снова будут нужны светлые. Это время обязательно наступит.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 312, комментариев: 4
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 13:30
Это время обязательно наступит. Вперед к победе Коммунизма! И Ленин такой молодой!

А вот вопрос. насколько нужны наши ученые сейчас за границей? с учетом того, что и образование развалилось, и ученые уже давно не впереди планеты всей. да и в ссср чудеса творились не благодаря а вопреки. как там у касты было, про инженера в занюханном кб который сотворил из говна пулю...
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:46
Интересно, а в чем "ограничение" свободы журналистов заключается?
То что получают деньги из зарубежа и должны писать что инагенты?
Только в этом? Так нормальная практика, что в этом такого? Писать пиши что хочешь, только сообщи что инАгент..
С другой стороны, почему все думают что сторонников Навального много? Если судить по "просмотрам" фильмов - то да! Почти все народонаселение страны посмотрело.. А если по тем кто вышел... ой, не та картина....
Сторонников методов товарища Сталина - много, ни как не меньше чем сторонников Навального..
Думаешь считаются с ним? Тоже ни кто не считается....
Ровно как и сторонников ЕР - полно, а толку? Накосячили везде где можно.. Далеко ходить не надо, выступали в студии два депутата .. И чего за 5 лет для избирателя сделали они?! Кому интересно послушайте .. Только бла-бла-бла... Хотя они как правящий класс вроде как за народ тоже.. На деле ..Пшик...
По поводу лектором, тоже имеются претензии и они высказаны: получается что Буддийские учителя, которые приезжают с лекциями и учениями. Так же должны иметь подтверждения что они есть. Там хитро так написано, но в одной упряжке с учеными..
Тоже не доволен и негодую..
Знаю одного, который все уезжает лет так 20 уже из России... до сих пор едет.. еделка сломалась..
Не все просто в этом мире...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:48
Посадка Навального это как раз логичные и законные действия для любого государства. И в случае с Навальным даже подозрительно мягкая посадка.

И противоположенное мнение какого большинства тут Д.Щ. озвучивает, того которое составляет меньше одного процента от жителей РФ?

Мнения большинства тут в комментариях «kosha» озвучил: «А вы чьи интересы обслуживаете? Своих западных хозяев, с их ценностями? НАВЕРНЯКА НЕ ТЕХ, КТО ЗА СТАНОМ, В ПОЛЕ. Так что все претензии у народа к власти, что они шибко либеральничают с вами».

А с учеными да, беда – бегут туда где больше платят, если берут.

Вот Д.Щ. там никому не нужен, придется ему здесь дожидаться пока снова будут нужны «светлые головы».

А российские ученые как-то худо-бедно космические корабли запускают, вакцину вот от коронавируса первые запустили в производство. Значит все-таки платят. А на политику им действительно нацрать. И непонятно каким боком тут продажный желтый революционер Навальный, которого Д.Щ. к ученым приплел.
Сергей Б
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Сегодня в 14:50
Поправка.

Наверняка не тех, кто за СТАНКОМ и в поле.
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