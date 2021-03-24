Российское государство из страха перед всем иностранным губит собственную науку

Когда идут условно идеологические войны между теми, кто пытается приватизировать звание «патриот», и теми, кого эти псевдопатриоты зовут «либералами», есть вполне понятные и очевидные потери. Мы привыкли, что в стране постепенно сжимается пространство свободной работы для журналистов и лидеров мнений, нет ничего удивительного в том, что прессуют оппозиционных депутатов или тех, кто хочет оными стать. Да что там: посадка Навального — это, по мнению многих (и моему тоже) чистейшее беззаконие, но в ней не было ничего неожиданного и шокирующего. Система пытается самосохраниться и подвергает репрессиям тех, кто, по ее мнению, этому мешают.

Но у меня становится гадко на душе, когда в эту войну втягивают людей, не имеющих к ней отношения. И особенно обидно, что ее жертвами становятся ученые.

Я с 2015 года постоянно общаюсь с теми, кто занимается популяризацией науки. Это замечательные ребята, как правило, молодые, и да – в основном они, как выясняется в личных разговорах, придерживаются точки зрения, которую у нас извращенно называют «либеральной». Но это в принципе свойство научной и творческой интеллигенции – там доля приверженцев свободы, меньшего вмешательства государства во все подряд, открытости границ и обмена знаниями и культурой между разными людьми явно больше, чем на «Уралвагонзаводе».

Но тут надо подчеркнуть – из них никто этим своим мнением о политике не размахивает. У них другая работа – они занимаются наукой, читают лекции, пишут статьи и книжки, где про политику нет ничего (либо ее очень мало, если уж нельзя избежать). То есть их соотношение с идеологическими войнами примерно равно нулю. Просто потому что другое поле деятельности.

И вот появляется закон о просветительской деятельности. В народе – закон о борьбе с просветительской деятельностью. Там много глупостей, по которым просвещением у нас может заниматься только государство (какая неожиданность), и только оно может дать некую лицензию на это самое просвещение. Ну и, по традиции российского законодательства, в просвещение записывается примерно все, что угодно. Этот блог тоже может трактоваться как просвещение, потому что тут я делюсь своими знаниями и опытом. То есть в эту категорию попадает и лекция о черных дырах, и ютуб-ролик о методиках завязывания шнурков.

Но эта часть, на самом деле, не самая страшная. Потому что это закон типа «сделать всех потенциально виновными, чтобы потом выбрать тех, кого прижучить». Пока никаких санкций за нарушение нет (мало сомнений, что будут), и с этим мы разберемся чуть позже. Главная проблема, которая здесь и сейчас, в другой части.

Она касается привлечения иностранных специалистов для той же «просветительской деятельности». То есть какому-нибудь вузу нужно будет отдельно согласовывать с органами исполнительной власти приглашение условного профессора из Гарварда. И клерки из какого-нибудь министерства, значит, будут смотреть, а благонадежен ли этот профессор? Не скажет ли чего излишне либерального? А может по нему запросец в ГРУ направим, мало ли – шпион?

Да и в вузе тоже пятьдесят раз подумают – надо ли заморачиваться с этими согласованиям? Вон у нас своих профессоров хватает, чего нам тащить всякую иностранщину в вуз, это сейчас не особо приветствуется, еще вопросы появятся, ну их.

Я, конечно, утрирую. Но уж лучше замедление Твиттера, чем замедление и прекращение связей между учеными. Наука не может существовать изолированно, она распространяется на весь мир, она пронизана миллионами связей между вузами, кафедрами и отдельными учеными, которые совместно творят научный продукт. В переплетениях знаний и интеллектов рождаются новые идеи.

Когда мы в жертву страху перед всем иностранным, которое по умолчанию начинает считаться вражеским, приносим собственную науку – это критическая стадия.

Против этого закона выступила огромная толпа народу – больше 200 тысяч подписей только на change.org – редко когда на этой платформе собирается столько подписантов. Против выступил весь президиум РАН – вот уж кого нельзя обвинить в оппозиционности. Но закон принят Госдумой и сейчас находится на стадии рассмотрения в Совете Федерации. Так что если у вас есть доступ к вашему представителю в Совфеде – есть повод написать ему письмецо с рекомендацией сто раз подумать, прежде чем голосовать за выстрел в научное развитие нашей страны.

Вот поэтому мне обидно за ученых. Что им делать? Они видят, как повсеместно сокращается пространство свободы – главного условия, в котором ученый может работать эффективно. Сегодня ограничивают просветительскую деятельность и ставят преграды на приглашение коллег из-за рубежа. Завтра что? Запрет на обмен мнениями с исследователями в других странах? Запрет на публикацию в иностранных журналах? Закрытие доступа к международным источникам научных данных?

Проблема еще и в том, что многие выберут самый простой вариант выхода из ситуации – уедут. Они не бойцы, не политики, у них другая работа. А светлые умы нужны по всему миру. В России же нужны умы лояльные и покорные. Значит, так. Дождемся, пока снова будут нужны светлые. Это время обязательно наступит.