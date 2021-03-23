Госдума предпринимает скромную попытку сделать бюрократию человечнее

Российские власти редко подкидывают поводы для выдачи позитивных оценок, но когда это происходит – я стараюсь не проходить мимо. Произошло.

Госдума рассмотрит и, я надеюсь, утвердит в приличном виде новые рекомендации по написанию законов. К сожалению, рекомендации не по типу «прекратите все запрещать и видеть вокруг только внешних врагов или внутреннюю пятую колонну» (это было бы слишком хорошо), а исключительно по стилистике и изложении законопроектов. Но это тоже был бы гигантский прорыв, поверьте.

Смысл в том, что законы предложат писать человеческим языком и с человеческими названиями. У этого будет несколько последствий.

Во-первых, есть шанс, что птичий язык бюрократов станет хоть чуток понятнее обычным людям. Сегодня это просто чудовищный набор такой беспорядочной и бессмысленной канцелярщины, что филологи прямо говорят – это издевательство над русским языком и один из факторов его разложения. Разобраться в этом нагромождении слов для человека, не имеющего многолетний опыт, не представляется возможным. Поэтому, в том числе, между обществом и властью у нас лежит такая пропасть – мы просто не понимаем друг друга.

Во-вторых, если первый пункт сбудется, то граждане смогут лучше разбираться в том, что творят наши законодатели и исполнители. Это, в свою очередь, упростит сопротивление гадству, которое регулярно вылетает из-под пера наших депутатов и других обладателей законотворческой инициативы.

Приведу пример – из моего личного опыта работы парламентским корреспондентом я четко помню, что вынесенные администрацией Сургута на обсуждение в думу решения, которые называются «о некоторых изменениях в правовые акты…», нужно читать тщательнее всего. Потому что самые вредные для города хитрости наших чиновников пытаются проползти в жизнь именно таким способом.

В-третьих – это уже из разряда фантастики, но мало ли – трансформация формулировок в законах вообще-то должна уничтожить одну из главных язв российской правовой системы – двусмысленные и прочие широкие толкования норм. Проще говоря – наши законы пишутся так, чтобы правоприменитель был максимально волен в своих действиях. Как вы понимаете, правоприменители у нас – это либо силовики, либо исполнительная власть разных уровней.

Когда в уголовном кодексе в статье, предполагающей лишение свободы, пишут что-то вроде «…и иные действия, направленные на нарушение безопасности…» – это юридическая аберрация. Потому что в итоге вопрос отправки человека в тюрьму решается по размытой формулировке и остается на усмотрение (если откровенно – произвол) прокурора и крепко повязанного с ним судьи.

Я пока не очень верю, что наши законодатели настолько воспряли духом, что вот так просто начнут вынимать кирпичики произвольного толкования норм из крепостных стен могучих правоприменителей, но какой-то шажок к этому мы можем сделать. Как говорил Фрэнк Андервуд, «нельзя превратить «нет» в «да» без «может быть».

Пока не будем хвалить Госдуму за попытку (пока есть только замах, который неизвестно во что выльется) очеловечить сложный комплекс российской власти, но просто сделаем подбадривающий жест – давайте, ребята, вы сможете, мы в вас верим.