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​Очеловечивание власти

Госдума предпринимает скромную попытку сделать бюрократию человечнее

​Очеловечивание власти
Фото duma.gov.ru

Российские власти редко подкидывают поводы для выдачи позитивных оценок, но когда это происходит – я стараюсь не проходить мимо. Произошло.

Госдума рассмотрит и, я надеюсь, утвердит в приличном виде новые рекомендации по написанию законов. К сожалению, рекомендации не по типу «прекратите все запрещать и видеть вокруг только внешних врагов или внутреннюю пятую колонну» (это было бы слишком хорошо), а исключительно по стилистике и изложении законопроектов. Но это тоже был бы гигантский прорыв, поверьте.

Смысл в том, что законы предложат писать человеческим языком и с человеческими названиями. У этого будет несколько последствий.

Во-первых, есть шанс, что птичий язык бюрократов станет хоть чуток понятнее обычным людям. Сегодня это просто чудовищный набор такой беспорядочной и бессмысленной канцелярщины, что филологи прямо говорят – это издевательство над русским языком и один из факторов его разложения. Разобраться в этом нагромождении слов для человека, не имеющего многолетний опыт, не представляется возможным. Поэтому, в том числе, между обществом и властью у нас лежит такая пропасть – мы просто не понимаем друг друга.

Во-вторых, если первый пункт сбудется, то граждане смогут лучше разбираться в том, что творят наши законодатели и исполнители. Это, в свою очередь, упростит сопротивление гадству, которое регулярно вылетает из-под пера наших депутатов и других обладателей законотворческой инициативы.

Приведу пример – из моего личного опыта работы парламентским корреспондентом я четко помню, что вынесенные администрацией Сургута на обсуждение в думу решения, которые называются «о некоторых изменениях в правовые акты…», нужно читать тщательнее всего. Потому что самые вредные для города хитрости наших чиновников пытаются проползти в жизнь именно таким способом.

В-третьих – это уже из разряда фантастики, но мало ли – трансформация формулировок в законах вообще-то должна уничтожить одну из главных язв российской правовой системы – двусмысленные и прочие широкие толкования норм. Проще говоря – наши законы пишутся так, чтобы правоприменитель был максимально волен в своих действиях. Как вы понимаете, правоприменители у нас – это либо силовики, либо исполнительная власть разных уровней.

Когда в уголовном кодексе в статье, предполагающей лишение свободы, пишут что-то вроде «…и иные действия, направленные на нарушение безопасности…» – это юридическая аберрация. Потому что в итоге вопрос отправки человека в тюрьму решается по размытой формулировке и остается на усмотрение (если откровенно – произвол) прокурора и крепко повязанного с ним судьи.

Я пока не очень верю, что наши законодатели настолько воспряли духом, что вот так просто начнут вынимать кирпичики произвольного толкования норм из крепостных стен могучих правоприменителей, но какой-то шажок к этому мы можем сделать. Как говорил Фрэнк Андервуд, «нельзя превратить «нет» в «да» без «может быть».

Пока не будем хвалить Госдуму за попытку (пока есть только замах, который неизвестно во что выльется) очеловечить сложный комплекс российской власти, но просто сделаем подбадривающий жест – давайте, ребята, вы сможете, мы в вас верим.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 386, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 13:12
Они сами забыли русский литературный и просто разговорный язык.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:11
Государственная Дума, как законодательный орган постоянно заседающий, не нужен. Депутаты ГД должны работать в регионе, в трудовых коллективах и лишь периодически выезжать на сессии ГД. Один раз в месяц на неделю, к примеру. Готовить законы должны профессионалы и эксперты при ГД. Да и Правительство имеет своих профессионалов для подготовки проектов законов. Что толку если 3/4 депутатов не участвуют в создании законов, просто не компетентны по своему статусу. Проекты законов, подготовленные профессионалами при Думе и Правительством Депутаты ГД могут обсуждать на комиссиях в режиме телеконференций, не выезжая в Москву. Лишь на принятие в 1,2,3 чтениях их присутствие в зале обязательно. Тем более, что здание Государственной Думы скоро закроется на ремонт.А вот в регионе они должны участвовать в заседаниях городских и региональных представительных органов власти. Надо чуть-чуть вернутся к советскому опыту работы законодателей, к работе на «земле», чуть-чуть вернуться к «сохе». Тогда и проблемы с «очеловечивание власти» не возникнет.
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