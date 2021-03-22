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​Власть все больше использует тактику запугивания. Но вряд ли запуганные граждане бросятся в объятия пугающих

Итоги задержания 200 муниципальных депутатов из первых уст

​Власть все больше использует тактику запугивания. Но вряд ли запуганные граждане бросятся в объятия пугающих
Фото со страницы автора в Facebook

Политолог Константин Киселев, будучи депутатом думы Екатеринбурга, принял участие в форуме «Муниципальная Россия», в котором участвовали парламентарии со всей страны. Все они в первый же день форума были задержаны с формулировкой «за сотрудничество с нежелательной организацией». Константин разбирает эту ситуацию. Публикуем его мнение полностью.

Меня часто спрашивают об автозаке и задержании, рассказываю. У всех одна реакция: как такое возможно? На ровном месте? Просто так? Ни за что? За встречу, на которой даже доклад не сделал? Вы же депутаты?

Да. На ровном месте. Ни за что. За встречу. Пофиг, что депутат. Просто так. Просто приехали ребята из второго оперативного полка полиции. Просто 200 мирных человек в автозаки. Все просто.

И так сейчас в России можно с любым. Причина? Эффекты? По пунктам.

1) Причина – страх власти. Страх любого и каждого. Страх свободомыслия. Тем более, что осенью выборы.

2) Страх вызывает реакцию – напугать и запугать. Всех. Работает? Конечно, работает. Не на всех, но на многих. И не стоит этого отрицать. Нужно смотреть правде в глаза. Но каковы политические эффекты этого устрашения?

3) Всегда есть три группы людей: свои, оппоненты и неопределившиеся. Как на эти группы работает устрашение? Как они поведут себя на выборах?

4) Станут ли «свои» переходить к оппонентам и неопределившимся? Едва ли. Те, кто был за свободу, справедливость и нравственность, даже испугавшись, будут голосовать за «своих». Будут ли они воздерживаться от голосования? Нет. Более того, ядерный электорат «своих» даже укрепился, сплотился. Не исключаю, что и увеличился.

5) «Оппоненты», то есть те, кто за власть, за стабильность, за теории заговора и прочее «с колен», несмотря на то, что видят коррупцию, дворцы и снижение уровня жизни все последние годы. Как они? Их ряды в результате устрашения едва ли увеличились. Некоторые из них тоже понимают, что беспредел. У некоторых из «оппонентов» есть даже сочувствие к пострадавшим: «Ну, ты же понимал, что такое возможно? Ну, извини, это же политика».

Увеличения ядерного электората «оппонентов» не произошло. И это тоже факт.

6) Неопределившиеся. Что с ними? Их тоже напугали. Куда они качнутся? Тут элементарная психология. Только меньшинство напуганных будет стремиться в объятия пугающих. Более того, напуганный чаще всего начинает ненавидеть пугающего.

Неопределившиеся в итоге внеправовых, откровенно беспредельных акций по отношению не к ним, но к другим, начинают понимать, что завтра все может случиться с любым и каждым. Как они будут голосовать? За пугающих? Едва ли. В лучшем случае останутся дома. По принципу: моя хата с краю. Но часть (и существенная) будет голосовать против власти, но за право, свободу и человечность.

7) Я не склонен преувеличивать эффекты акции по задержанию 200 депутатов и общественных деятелей. Большинство и не слышало. Правда, слышащих будет все больше, так как акция длящаяся: задержание-автозаки-рассказы из первых уст-суды-обжалование-новые суды-Европейский суд по правам человека. Длинная история, которая не на пользу властям.


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Сегодня в 19:40, просмотров: 132, комментариев: 0
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