Россия все еще несет отпечаток ставшей легендарной формулировки «империя зла»

8 марта 1983 года на ежегодной конференции Национальной ассоциации евангелистов в городе Орландо, штат Флорида, Рональд Рейган произнес речь, два слова из которой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Империя зла. Так американский президент назвал тоталитарный Советский Союз. Если не впервые за все 66 лет его существования, то уж точно за все послевоенное время.

«Не впадайте... в соблазн в равной степени обвинять обе стороны, игнорируя факты истории и агрессивные устремления империи зла и упрощенно называя гонку вооружений величайшим недоразумением, тем самым отстраняясь от борьбы между правдой и неправдой, между добром и злом... Мы должны знать... что обольщаться насчет наших противников — полное безрассудство. Это означает предавать наше прошлое, губить нашу свободу... Следует напомнить им (Советам), что именно Запад отказался использовать свою ядерную монополию в 1940-х и 1950-х годах для территориальной экспансии».

В мемуарах, опубликованных в 1989-м году, Рональд Рейган так объяснил свой жест: «...слишком долго наши руководители не решались говорить, чем Советский Союз в действительности является. Хранители наших внешнеполитических знаний, в лице наиболее либеральных ученых в области внешней политики, служащих государственного департамента, разнообразных обозревателей, считали честность нелиберальной и провокационной. Я же всегда полагал, что... как в жизни, так и в истории необходимо сделать выбор и принять решение. В течение многих лет советская система преднамеренно морила голодом, убивала и всячески издевалась над своим собственным народом. Были убиты миллионы людей, и это описано в учебниках истории... Разве система, допускающая это, не зло? А если так, то почему мы не можем об этом сказать? Даже сами Советы признают сейчас, что они уничтожали собственный народ...»

Но вернемся в 1983-ий год. Тогда это прозвучало действительно как взрыв бомбы. Тем более для советских людей, которым круглосуточно талдычили о стране рабочих и крестьян, несущей мир и справедливость всем угнетенным планеты Земля. Конечно, не очень приятно осознавать себя подданным империи зла. Но что же с этим было поделать? Волей-неволей, но каждый живший в СССР нес хотя бы моральную ответственность за все происходившее в стране и творимое от его имени в мире. За массовые репрессии и преследование верующих, за Голодомор и нацистские по своей сущности депортации целых народов строго по национальному признаку, за оккупацию Чехии, Венгрии, стран Балтии. За Афганистан, «уколы зонтиком», карательную психиатрию, аресты, ссылки, выдворение из страны инакомыслящих. Каждый нес ответственность, независимо от того, отдавал он себе в этом отчет или нет. Как все немцы несли и до сих пор несут бремя ответственности за сотворенное нацистскими изуверами.

Правда, немцы-то выучили урок, преподанный им историей. А мы? Мы способны на самую малую малость, на первое, что любой честный человек может и должен сделать? Мы готовы называть вещи своими именами? Пропагандистскую ложь — ложью, агрессию — агрессией, оккупацию и аннексию — оккупацией и аннексией, узурпаторов власти — узурпаторами, их прихвостней — прихвостнями, воров — ворами, а убийц — убийцами? Или не готовы, а потому продолжим вопреки русской пословице пенять на зеркало? От ответа каждого гражданина страны на этот вопрос напрямую зависит — станет Россия рано или поздно цивилизованной страной либо окончательно займет свое место на обочине среди прочих маргиналов.