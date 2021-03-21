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Поход к перевалу Дятлова. День шестой: «Рождество»

Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

Поход к перевалу Дятлова. День шестой: «Рождество»

Рождество. Лагерь просыпается, каша с курагой ждет нас. Погода не балует: холодно, -34. Но лыжня зовет вперед. Покинув место нашего пребывания, мы стартовали. На пути нас ждал сюрприз, и не один. За день нужно было преодолеть 16 километров. Из-за мороза было трудно идти, холодным воздухом наполнялась грудь, балаклавы замерзали и стояли колом. Усы у Димы и Николая так обледенели, что были похожи на свисающие веревки сказочных персонажей. Перекус решили не делать: пальцы не могли открутить крышку термоса, да и стоять долго на морозе никому не хотелось. Перед выходом я напилась таблеток и чувствовала себя немного лучше. Спустя 11 километров к нам на буране подъехал манси Валера. Он предложил переночевать не на морозе, а в поселении Трескольное, в деревянном доме. Так как я сильно кашляла, ребята решили отправить меня на буране с Валерой, чтобы к приходу группы дом был натоплен.

Мы помчались вдоль реки. Эти пять километров пути мне показались целой вечностью. Я держалась за веревку на сиденье, боясь улететь с бурана в сугроб, так как мои пальцы совсем окоченели, а ветер обжигал лицо, и к приезду в Трескольное я просто оцепенела от холода. Оторвавшись от сиденья, на негнущихся ногах я вползла в дом. Там было очень холодно. Чай в термосе стал моим спасением. Балаклава часа три была в виде цементной маски, а ноги отбивали чечетку, пытаясь согреться. Растопив печь, я ждала приход группы, и в 13.20 замерзшие, обледеневшие и уставшие, мои дорогие лыжники наконец-то ввалились в избу.

Постепенно дом наполнился теплом, стало уютнее. Вот на кровати прикорнул Саша, Димины усы-сосульки оттаяли, за столом Лена устроила мастер-класс по плетению браслетиков, и Лида с Сергеем воодушевленно работали руками, плетя замысловатые узоры. Все чем-то были заняты и на душе было спокойно и хорошо. Напротив дома висел телефон-автомат. Я позвонила маме, чтобы сказать, что у меня все хорошо и я скоро приеду домой. Близился вечер, мы стали задумываться об ужине. Хотелось отметить его более торжественно понимая, что это будет последняя наша совместная трапеза.

Сварив полный кан риса с тушенкой, мы уселись вокруг стола. В душе каждый понимал, что вряд ли мы соберемся когда-нибудь вот так, за одним столом, и поэтому было немножечко грустно. Но очень приятно видеть столь полюбившиеся лица своих товарищей, ставших за короткое время такими родными и близкими. Вот они – 11 моих товарищей, боевых соратников, каждый со своими привычками, взглядами, но имеющие одну общую черту – любовь к походам, трудностям, неизведанному и прекрасному. Николай – наш командир с лучезарной, открытой улыбкой, всегда готовый прийти на помощь, опытный инструктор. Александр – богатырь, наша опора, любезно предлагающий ароматный горячий чай с травами, согревающий наши озябшие тело. Алексей (их было двое), лихо собирающий походную печь, которая обогревала нас в холодные зимние ночи. Артем, Сергей, Дмитрий, еще один Алексей, Николай – эти ребята дружно тащили тяжелые лесины, кололи чурки и пилили дрова, собирали и натягивали палатку, носили воду и топтали. Ну и, конечно, девочки, украшение любого похода. Нежные, чувственные, где-то ранимые, но сильные духом, уверенные в себе, не стонущие от холода и неудобств. Инночка – наша заведующая продуктами всегда на страже кухни, переживает, чтобы все были накормлены и довольны. Леночка - молодая, чувственная натура, с сильным внутренним стержнем. Лидия – больше молчаливая, не суетливая, но волевая и надежная. О таких говорят «кремень». Ну и я, Татьяна – со слов моих друзей, связующее звено, душа компании.

Наш инструктор Николай спросил, зачем каждый из нас пошел в этот поход. Все высказывали свои сокровенные мысли, планы и мечты. Сидя за столом, когда время летит незаметно, мы проговорили до позднего вечера и стали готовится ко сну. Благо, жар от нашей печи приятно окутывал нас своим теплом. Я совсем не могла говорить, поэтому перешла на шепот. Артем заботливо предложил свой теплый плед, сказав, что завтра я обязательно поправлюсь. Спасибо, ему за заботу и внимание. Наутро нам предстоял последний 10-километровый отрезок пути, проходящий вдоль заснеженных сказочных великанов, причудливо вывернутых земляных глыб, двух манящих неизвестностью пещер и красот Ушминских скал.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 48, комментариев: 0
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