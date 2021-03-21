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Все куклы мира будут в гости к нам

В сургутской городской библиотеке открылась уникальная выставка сувенирных кукол «DOLLка мира»

Все куклы мира будут в гости к нам
Фото автора

Путешествия заграницу до сих пор для многих остаются грезами. В Европе вновь разбушевался коронавирус. Однако у сургутян сегодня есть возможность пуститься в «кругосветное путешествие».

Выставка «DOLLка мира» открылась в городской библиотеке. Здесь представлено около 70 сувенирных кукол, привезенных из разных уголков нашей необъятной. Они привезены из стран СНГ: Туркмении, Таджикистана, Узбекистана Армения, Грузия; европейских стран, таких как Чехия, Болгария, Норвегия, Чехия, Германия; Куба, Доминикана, Тайланд и Япония. Представлены и куклы народов, проживающих на территории России и других уголков света.

Они могут рассказать о народе многое: отражают физиологические особенности, этнические костюмы, детали и даже культурную составляющую. К примеру, национальный танец.

Этот экспонат Светлана Тесленко, организатор выставки и заведующая отделением библиотеки, привезла с острова Крит. История гласит, что подобная статуэтка была найдена в 1903 году на раскопках дворца Кносского – это древняя Минойская цивилизация. С тех пор критяне считают ее своей национальной куклой. Она олицетворяет богиню плодородия и матери земли, так как держит в руках змей – это символ обновления и долгой жизни.

«В первый раз я выехала за границу в 2006 году – это была Болгария. Каждый год по возможности, если мы бывали в разных странах, на память о путешествии я вместо магнитика привозила куклу. А дальше, как это обычно бывает, друзья и знакомые узнали о моем увлечении и стали привозить мне таких кукол», – рассказала коллекционер и организатор выставки Светлана Тесленко.

А эти куклы из Японии привезены бабушкой сургутянина, который предоставил их для выставки. За ними кроется история женщины, которая работала поваром на судне, что ходило по Тихому океану. Эту «парочку» она нашла в стране восходящего солнца и увезла с собой.

Это экземпляр и ее подружка родом из ГДР. Экспонатам уже больше 40 лет. Это еще один бонус выставки: она позволяет окунуться в недалекое, но все-таки прошлое, предаться воспоминаниям и почувствовать веяние времени.

«На выставке представлена часть моей личной коллекции, другие сургутяне, мои знакомые тоже предоставили своих кукол. Проект «Коллекционер в библиотеке» дает возможность людям, увлеченным идеей собирательства, представить публике их труды, рассказать об этих предметах. Для библиотеки это уникальный проект», – рассказала организатор.

Эта кукла тоже своего рода уникальный экспонат. У нее меняется цвет глаз, мимика, подвижны все части. Крупная голова, большие глаза, маленькое тело – типичная современная модель в стиле аниме, рожденного в японской культуре.

Организаторы делают акцент на том, что сама выставка не особо масштабная, но это не умаляет ее ценности и эстетического наполнения. Сотрудники библиотеки готовы рассказывать занимательные истории о представленных куклах. К тому же на полках есть и книги, которые сами «расскажут» любознательным гостям интересные факты. Приходя на выставку, посетители должны понимать, что это уникальная возможность в пространстве библиотеки приобщиться к культуре в таком формате.

Всех карт раскрывать не будем. Лучше увидеть все своими глазами. Посетителей выставка сувенирных кукол ждет в городской библиотеке №23 на улице Дружбы, 8 с 11 до 19 часов. Гостей принимают по предварительной записи до 11 апреля.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 182, комментариев: 0
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