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​Такая ипотека нам не нужна

Югра в тройке регионов по доступности ипотеки: радоваться или горевать?

​Такая ипотека нам не нужна
Карикатура: М.Смагин

Мы очень любим смотреть рейтинги и радоваться, если в них оказываемся. Недавно Сургут опять оказался выше Москвы и всего остального мира по комфорту. Я об этом тактично умолчу, но то, что Югра оказалась третьей в стране по уровню доступности ипотеки – эта тема мне кажется многослойной.

Ипотека – это хорошо. Возможность брать заемные средства на улучшение жилья или его создания, равно как и на другие цели, которые улучшают качество жизни – это прекрасно. Ипотека в условиях, которую мы наблюдаем в Югре, вызывает ряд вопросов.

Собственно, пойдем от общего к частному – выходим на улицу, в любой город округа (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск), смотрим на новые дома. И мы обнаруживаем, что это жилье (не будем его называть плохим, некачественным, низкосортным) обладает рядом конкретных характеристик.

Первое – массовая застройка.

Второе – многоэтажная застройка.

Третье – очень плотная застройка.

Четвертое – застройка в приоритете, которой стоит квадратный жилищный метр, и в приоритете которой не стоит социальная структура.

Пятое – очень плохие внутренние пространства как уличные, так и в самих домах, подъездные пути, организация парковок.

Шестое – технологии, по которым возникает жилье.

И что мы получаем на выходе? Доступность ипотеки, возможность большинству населения легко ее получить не приводит к развитию городских территорий. Это проблема не только Сургута и Югры, а России. Все специалисты в голос говорят о том, что подобные муравейники, жилищные кварталы за пару десятилетий превратятся в маргинальные районы. В Сургуте это мы наблюдаем в 38 микрорайоне. Мина замедленного действия для государства.

А теперь посмотрим, по какому финансовому принципу возникают такие жилищные проекты и почему не возникает того, что мы могли бы назвать качественным жильем? То есть, по всем шести пунктам пойдем от обратного.

Как у нас строится в стране? Сначала государство организовывает процесс выдачи так называемых дешевых ипотек гражданам. Они условно называются дешевыми, потому что встречаются ипотеки и под 15 процентов годовых. Государство берет на вооружение политику снижения процентной ставки, но шесть-семь процентов годовых тоже очень много. И фактически люди на ближайшие 15-30 лет уходят в рабство. Все свободные средства вымываются из семейных бюджетов на ипотеку ради достаточно малой по площади квартиры. В таком жилье развиваться трудно.

Так вот, государство дает ипотеку гражданам под процент. Граждане берут эти ипотечные деньги и несут их застройщику. Для того, чтобы застройщик, не дай бог, не построил на свои свободные деньги объект, государство приняло два года назад закон, по которому девелопер обязан свободные средства депонировать в этом же банке, взять кредит, и на прокредитованные деньги построить объект. То есть цепочка удлиняется, застройщик остается без своих свободных денег, потому что государство таким странным образом борется с недобросовестным застройщиком и пытается предотвратить проблему обманутых дольщиков. Только в чем обманутые дольщики спасены, я не понимаю.

В итоге у банка все очень хорошо, у застройщиков так себе, а бедные граждане пользуются тем, что им дают. Что в результате такой политики может быть построено? Девелопер будет стремиться максимально удешевить во всех смыслах стройку и превратить ее в высшей степени оптимизированный продукт. Поэтому мы получаем клетки, муравейники, ноль социальной структуры, ноль дворов, ноль холлов, один лифт на 20 этажей, и так далее.

И вот этим обстоятельством нам предлагают гордиться – Югра третья в стране по доступности ипотеки. Лично я не вижу никакого повода для радости. Я считаю, что эту информацию надо использовать для переосмысления всей политики, которая ведется в Югре в области жилищного строительства, и власти должны менять подход к этому вопросу. И, конечно же, Югра и города должны уходить в частное строительство, индивидуально-жилищное, то есть малоэтажное. Для этого в городах должны работать умные градостроительные власти.

Только не надо сейчас приводить в пример «Москва-Сити» как высотки-муравейники. Нет, друзья, это не муравейники, там предоставляются апартаменты, элитное жилье. Это другой формат.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 262, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:24
Уточнение.

Доступность ипотеки, возможность большинству населения легко ее получить не приводит… к улучшению жилищных условий граждан в соответствии с уплаченными за жилье деньгами, кроме того взятыми в долг, в ипотеку, под большие проценты.

И введение эскроу-счетов (специальный банковский счет, на котором размещаются денежные средства дольщиков до момента окончания строительства) еще больше усугубило эту проблему.

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:57
И к заголовку еще уточнение.

Такая губернаторша нам не нужна.
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