Как новый замглавы Сургута Валерий Фомагин может помочь Сургуту стать нормальным городом

Итак, у Сургута – новый замглавы, курирующий архитектуру и градостроительство – Валерий Фомагин. Вообще он большой спец по дорожной отрасли – руководил Северавтодором и дорожным департаментом в округе. В целом это неплохо – не так часто в последние годы у нас на должности, предполагающей управление строительством, оказывался настоящий строитель. Но все же дороги – это не архитектура, не среда, не стратегическое планирование роста и развития целого Сургута.

Здесь, как ни парадоксально, я вижу шанс для нашего города. Мне кажется, что все последние годы наш строительный сектор был «вещью в себе» – структурой, которая что-то там внутри себя обдумывала и решала, иногда выносила на «общественное обсуждение» какие-то проекты, которые на самом деле уже были утверждены, а сбор мнения народа был ширмой, прикрытием и подтасовкой. В итоге сургутянам как снег на голову падают одно за другим непонятные и явно неквалифицированные решения, типа убогой главной площади, странного фасада нового ГКЦ или рекламные конструкции модели «надгробие». Примеры можно продолжать долго.

Я уверен, что авторы этих идей и их заказчики из ДАиГа будут отчаянно доказывать, что они сделали свою работу хорошо, и вообще все в порядке, а мы придираемся. Может, и так. А может, спросим квалифицированных архитекторов?

В этом и состоит шанс. Валерий Фомагин – не профессионал архитектуры, и он это, я думаю, отлично осознает. В своем первом выступлении он уже сказал, что городу явно не хватает привлечения настоящих знатоков этой сферы – это, пожалуй, куда более важное заявление, чем отказ устраивать быстрые чистки в ДАиГе.

Я уверен в том, что Сургуту как воздух требуется масштабное вовлечение крупных и качественных архитектурных бюро – и для актуализации планов развития города, и для проектирования проспекта Ленина, и для будущих набережных, и для создания дизайн-кода, и многого другого.

Как мне кажется, система должна выглядеть так – город в лице ДАиГа, его директора / главного архитектора и курирующего замглавы становится заказчиком тех или иных идей, концепций и проектов, которые выводятся на открытый конкурс с жесткими требованиями к портфолио исполнителей. Сургуту нужно в течение ближайших лет получить несколько статусных и мощных архитектурных продуктов, которые зададут базу и необходимый минимум качества, ниже которого город не должен опускаться.

И пусть местные архитекторы смотрят, учатся и подтягиваются – авось, со временем вырастим новую и сильную школу, которая сама пойдет проектировать набережные Казани, Екатеринбурга и Москвы. Но пока – нет. Хватит местечкового провинциального творчества. Сургуту бы имеющийся ужас переварить.

Поэтому – надо разбудить спящих в безвестности и уже несколько лет никак не востребованных архитекторов Сургута для создания органа общественной экспертизы, который будет работать и «прокачиваться» на локальных проектах. Какими-то правдами и неправдами вытащить на должность главного архитектора того, кого будут на полном серьезе называть «главным архитектором», а не просто «директором ДАиГ». И отработать механизм вывода крупных проектов на внешние конкурсы с допуском только серьезнейших бюро. Это будет стоить дорого, но выбор небольшой – либо платить существенные деньги и делать Сургут городом, либо задешево гнить и умирать.

Инвестиции в умное, грамотное и правильное развитие окупятся тем, что Сургут продолжит жить, из него будут меньше уезжать квалифицированные и молодые люди, будут больше приезжать квалифицированные и молодые люди, будут налоги, будет бизнес, будет жизнь. Альтернатива – в конце предыдущего абзаца.