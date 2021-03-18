16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6582   EUR  88,1173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не-архитектор как шанс

Как новый замглавы Сургута Валерий Фомагин может помочь Сургуту стать нормальным городом

​Не-архитектор как шанс
Фото Ю.Кузнецова

Итак, у Сургута – новый замглавы, курирующий архитектуру и градостроительство – Валерий Фомагин. Вообще он большой спец по дорожной отрасли – руководил Северавтодором и дорожным департаментом в округе. В целом это неплохо – не так часто в последние годы у нас на должности, предполагающей управление строительством, оказывался настоящий строитель. Но все же дороги – это не архитектура, не среда, не стратегическое планирование роста и развития целого Сургута.

Здесь, как ни парадоксально, я вижу шанс для нашего города. Мне кажется, что все последние годы наш строительный сектор был «вещью в себе» – структурой, которая что-то там внутри себя обдумывала и решала, иногда выносила на «общественное обсуждение» какие-то проекты, которые на самом деле уже были утверждены, а сбор мнения народа был ширмой, прикрытием и подтасовкой. В итоге сургутянам как снег на голову падают одно за другим непонятные и явно неквалифицированные решения, типа убогой главной площади, странного фасада нового ГКЦ или рекламные конструкции модели «надгробие». Примеры можно продолжать долго.

Я уверен, что авторы этих идей и их заказчики из ДАиГа будут отчаянно доказывать, что они сделали свою работу хорошо, и вообще все в порядке, а мы придираемся. Может, и так. А может, спросим квалифицированных архитекторов?

В этом и состоит шанс. Валерий Фомагин – не профессионал архитектуры, и он это, я думаю, отлично осознает. В своем первом выступлении он уже сказал, что городу явно не хватает привлечения настоящих знатоков этой сферы – это, пожалуй, куда более важное заявление, чем отказ устраивать быстрые чистки в ДАиГе.

Я уверен в том, что Сургуту как воздух требуется масштабное вовлечение крупных и качественных архитектурных бюро – и для актуализации планов развития города, и для проектирования проспекта Ленина, и для будущих набережных, и для создания дизайн-кода, и многого другого.

Как мне кажется, система должна выглядеть так – город в лице ДАиГа, его директора / главного архитектора и курирующего замглавы становится заказчиком тех или иных идей, концепций и проектов, которые выводятся на открытый конкурс с жесткими требованиями к портфолио исполнителей. Сургуту нужно в течение ближайших лет получить несколько статусных и мощных архитектурных продуктов, которые зададут базу и необходимый минимум качества, ниже которого город не должен опускаться.

И пусть местные архитекторы смотрят, учатся и подтягиваются – авось, со временем вырастим новую и сильную школу, которая сама пойдет проектировать набережные Казани, Екатеринбурга и Москвы. Но пока – нет. Хватит местечкового провинциального творчества. Сургуту бы имеющийся ужас переварить.

Поэтому – надо разбудить спящих в безвестности и уже несколько лет никак не востребованных архитекторов Сургута для создания органа общественной экспертизы, который будет работать и «прокачиваться» на локальных проектах. Какими-то правдами и неправдами вытащить на должность главного архитектора того, кого будут на полном серьезе называть «главным архитектором», а не просто «директором ДАиГ». И отработать механизм вывода крупных проектов на внешние конкурсы с допуском только серьезнейших бюро. Это будет стоить дорого, но выбор небольшой – либо платить существенные деньги и делать Сургут городом, либо задешево гнить и умирать.

Инвестиции в умное, грамотное и правильное развитие окупятся тем, что Сургут продолжит жить, из него будут меньше уезжать квалифицированные и молодые люди, будут больше приезжать квалифицированные и молодые люди, будут налоги, будет бизнес, будет жизнь. Альтернатива – в конце предыдущего абзаца.


нравится (0) не нравится (0)
18 марта в 20:09, просмотров: 307, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 6957
  2. ​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна 2054
  3. Владимир Чернобай: «Не стоит считать виагру панацеей. Есть люди, на которых она вообще не действует» 1261
  4. ​Сбежала от мамы: стала известна судьба медведицы, которая устроила переполох в Нижневартовске 1059
  5. ​Экзамен на полигоне уйдет в историю: сдавать на права с 1 апреля будут по-новому 848
  6. ​Житель Сургута хочет взыскать несколько миллионов с челябинской клиники за смертельную «пластику» 846
  7. ​Жители Югры впервые смогут летать в Воронеж прямым рейсом 743
  8. ​В МЧС прокомментировали информацию об объеме утечки углеводородов во время аварии на Оби в Югре 735
  9. В Сургуте отремонтируют шесть бесхозных проездов 723
  10. ​Итоги за год: 10 фактов о COVID-19 в Югре 665
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 15705
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9707
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7510
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7249
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 6957
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5224
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5023
  8. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3966
  9. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 3871
  10. ​«Ну какова красота!» 3696
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 15705
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13555
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9707
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9509
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8977
  6. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 8742
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8524
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8280
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7761
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7710

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика