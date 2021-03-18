Желаю новому замглавы Сургута по строительству успехов в разгребании старых завалов

Постоянный читатель и комментатор siapress.ru Александр Коновалов высказался о желании нового замглавы Сургута Валерия Фомагина не увольнять людей из департамента архитектуры и градостроительства, а сначала определиться, кто из них на самом деле хочет работать и будет стараться. Публикуем это мнение.

Хотя Валерий Фомагин и является опытным чиновником и управленцем, но и он, как мне кажется, совершает системную ошибку в подборе кадров для новой команды Андрея Филатова. Если не менять кадры строительного блока здесь и сейчас, а руководствоваться расплывчатым принципом «кто хочет стараться», то перемен в политике строительной отрасли на ближайшие годы не следует ожидать.

Перенастроить работу существующего аппарата архитектурно-строительного блока городской администрации трудно, практически невозможно. Это сверхзадача для любого руководителя такого ранга. И, как следствие, ожидаемых перемен в строительно-архитектурном облике города не следует ожидать в ближайшее время. Либо опять все откладывается на неопределенный срок.

Рад буду ошибаться, если дела в архитектурно-строительной отрасли при Валерии Фомагине будут развиваться по оптимистическому сценарию. Также пожелаю ему успехов в разгребании старых «завалов» городской администрации и в реализации новых задач и целеполаганий, поставленных перед ним главой города Андреем Сергеевичем Филатовым.