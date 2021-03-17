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Югра. Год ковиду

С какими итогами Югра подошла к годовщине появления коронавируса на ее территории

Югра. Год ковиду
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Югра. Год ковиду. 18.03.2020 – 18.03.2021

Только факты.

Первый случай ковида в Югре диагностирован в Сургуте 18 марта 2020 года у пациентки, вернувшейся 11 марта из Италии.

Максимальное число больных COVID-19, госпитализированных за сутки, – 237 пациентов 1 июля в первую волну и 333 пациента 7 ноября во вторую.

Максимальное число пациентов в реанимациях – 112 человек 2 июля и 227 югорчан 15 ноября.

Максимальное число развернутых в Югре ковидных госпиталей – 19 с 7 по 24 июля и с 20 ноября по 22 декабря. В них на пике второй волны развернуто 3400 койки, одновременно находились на лечении 2647 больных 16 ноября.

В «красной зоне», ковидных бригадах поликлиник и скорой помощи работали 3 649 медработников в первую волну и 5061– во вторую.

Для обеспечения работы ковидных госпиталей в 2020 году дополнительно приобретены 116 аппаратов ИВЛ, 113 концентраторов кислорода, а всего более 1,5 тысяч единиц медоборудования.

За этот год в медицинских организациях Югры выполнено 1 167 782 ПЦР-теста на коронавирус.

Первый житель Югры привит вакциной Спутник-V 29 сентября в Сургуте. На 17 марта этого года в Югре привиты 55 414 человек, из них проживающих в труднодоступных населенных пунктах – 6492 человека.

Вертолетами и самолетами Центра медицины катастроф в ковидные госпитали перевезены 809 пациентов из отдаленных населенных пунктов.

35 086 заболевших югорчан обеспечены бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения ковида.

И! Самое важное!

Продолжалась нековидная жизнь!

За 2020 год в Югре родилось 20605 малышей, а за январь-февраль этого года – 3140.

В больницах округа за год ковида установлены:

— десять МРТ в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Советском, Урае,

— девять КТ в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Пыть-Яхе, Нягани, Когалыме,

— три ангиографа в Сургуте и Нягани.

В Сургутской окружной клинической больнице открылось отделение сосудистой хирургии, уже выполнены более 50 операций, а в ОКБ г. Ханты-Мансийска выполнена первая трансплантация сердца!

Ковидный год Югры – не только испытания, ковидный год – это и наши достижения!

Здоровья, оптимизма и силы духа, уважаемые земляки!


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17 марта в 23:31, просмотров: 138, комментариев: 0
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