Как в демократической Европе задерживают нарушителей масочного режима

Жестят, ох жестят в Европе полицаи! Вот сюжет для RT и прочих патриотических СМИ (у нас же патриотизм сейчас заключается в том, чтобы рассказывать, как плохо там, не так ли?): на одной из пражских улочек стражи порядка устранили опасного преступника — горожанин был без респиратора на улице.

Рядом плачет маленький сынишка — зрелище душераздирающее.

…

Читаю комментарии. Один показывает всю пропасть между там и здесь: «Считаю, надо подать встречный иск за моральный ущерб, нанесенный ребенку».

Вот интересно, случись такое у нас — придет ли кому-нибудь в голову требовать правосудия за нанесенный моральный ущерб? По-моему, ответ очевидный. Более того: случалось, задерживали нарушителя и оставляли ребенка одного на улице, и комментировали даже, что нарушений со стороны полиции не было.

Так что жесть абсолютной не бывает — все относительно. Цена слезы ребенка в том числе. Увы.