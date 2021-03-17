Как в демократической Европе задерживают нарушителей масочного режима

Жестят, ох жестят в Европе полицаи! Вот сюжет для RT и прочих патриотических СМИ (у нас же патриотизм сейчас заключается в том, чтобы рассказывать, как плохо там, не так ли?): на одной из пражских улочек стражи порядка устранили опасного преступника — горожанин был без респиратора на улице.
Рядом плачет маленький сынишка — зрелище душераздирающее.
…
Читаю комментарии. Один показывает всю пропасть между там и здесь: «Считаю, надо подать встречный иск за моральный ущерб, нанесенный ребенку».
Вот интересно, случись такое у нас — придет ли кому-нибудь в голову требовать правосудия за нанесенный моральный ущерб? По-моему, ответ очевидный. Более того: случалось, задерживали нарушителя и оставляли ребенка одного на улице, и комментировали даже, что нарушений со стороны полиции не было.
Так что жесть абсолютной не бывает — все относительно. Цена слезы ребенка в том числе. Увы.
Да и вообще, свободолюбивые граждане какие-то на самом деле хитрые и беспринципные. Ругаем ЭТУ страну, имеем недвижимость ТАМ, учим детей ТАМ, но при этом продолжаем зачем-то житу в ЭТОЙ такой клятой, такой ненавистной "Рашке". Один такой товарищ, сами знаете кто, очень уж не любит эту страну ,но бизнес почему-то не в Праге, а в Сургуте. А что? Русский дурак нужен только как дойная корова, Русский дурак-то критику стерпит.
Ну да, стерпят, потому что минус нашего народа в том ,Что нет национального самосознания. В той-же Украине быстренько бы вражескому информагентству сделали бы люстрацию вверх дном.