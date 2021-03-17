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​Жестят!

Как в демократической Европе задерживают нарушителей масочного режима

​Жестят!
Фото, видео: instagram.com/info_praga

Жестят, ох жестят в Европе полицаи! Вот сюжет для RT и прочих патриотических СМИ (у нас же патриотизм сейчас заключается в том, чтобы рассказывать, как плохо там, не так ли?): на одной из пражских улочек стражи порядка устранили опасного преступника — горожанин был без респиратора на улице.

Рядом плачет маленький сынишка — зрелище душераздирающее.

Читаю комментарии. Один показывает всю пропасть между там и здесь: «Считаю, надо подать встречный иск за моральный ущерб, нанесенный ребенку».

Вот интересно, случись такое у нас — придет ли кому-нибудь в голову требовать правосудия за нанесенный моральный ущерб? По-моему, ответ очевидный. Более того: случалось, задерживали нарушителя и оставляли ребенка одного на улице, и комментировали даже, что нарушений со стороны полиции не было.

Так что жесть абсолютной не бывает — все относительно. Цена слезы ребенка в том числе. Увы.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 342, комментариев: 5
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:43
Кому не нравится: чемодан-вокзал-Прага/Рига/Львов/Нибиру. Как-бы тут у нас вот так, а антисоветчину нечего тут разводить.
Да и вообще, свободолюбивые граждане какие-то на самом деле хитрые и беспринципные. Ругаем ЭТУ страну, имеем недвижимость ТАМ, учим детей ТАМ, но при этом продолжаем зачем-то житу в ЭТОЙ такой клятой, такой ненавистной "Рашке". Один такой товарищ, сами знаете кто, очень уж не любит эту страну ,но бизнес почему-то не в Праге, а в Сургуте. А что? Русский дурак нужен только как дойная корова, Русский дурак-то критику стерпит.
Ну да, стерпят, потому что минус нашего народа в том ,Что нет национального самосознания. В той-же Украине быстренько бы вражескому информагентству сделали бы люстрацию вверх дном.
Ю.H. Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:08
Игорь, вы утомили. Я отвечу по-вашему: чемодан - вокзал - какой-нибудь другой сайт. Досвидос.
Тарас Самборский
не нравится
Сегодня в 14:19
Почему "патриёты" используют слово "Рашка"?
Почему "патриёты" считают, что страна, которую они называют "Рашкой", любима лишь ими? А теми, кто сумел создать здесь дело и сотни рабочих мест, десятки лет его сохранять и развивать до такого состояния, чтобы он расширился и вышел за границы родины и служил визитной карточкой нашей страны за рубежом, наша страна может быть только ненавидима?
Почему не состоявшиеся ни в чем неудачники, завистники, приспособленцы и просто плывущие по течению маргиналы громче всех вопят о любви к "Рашке" по поводу и без, не слезая с дивана, но палец о палец не ударят для того, чтобы сделать для своей страны что-то действительно полезное?
Почему национальное самосознание у этих "патриётов" - это "валите отсюда!" и "бей своих, чтоб чужие боялись!"?
Потому что этих "патриётов" изнутри сжирает чувство абсолютной собственной никчемности. И национальное самосознание этих людей заключается в единственном: зависти и ненависти к остальным - тем, кто тратит силы не на изрыгание змеиной "патриотической" желчи, а не на конкретные и приносящие пользу обществу действия.
Анатольевич Тарас Самборский
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Сегодня в 15:32
Наверно когда на "Дожде" и "Эхо Москвы" называют Россию - рашкой этих патриётов изнутри также сжирает это абсолютное чувство.
Швондер.
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Сегодня в 15:52
Гыгы, гупский адье!
Забаньте все лики этого многоликого ануса?
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