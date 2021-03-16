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​Из-за льготной ипотеки в Югре только скакнула цена на некачественное жилье и сократилась возможность переселения людей

Льготная ипотека в Югре нанесла чудовищный удар по жилищному рынку

​Из-за льготной ипотеки в Югре только скакнула цена на некачественное жилье и сократилась возможность переселения людей
Фото siapress.ru

Читатель siapress.ru Стоитель Сургута написал комментарий к выпуску «О чем говорят» про неочевидные минусы льготной ипотеки в Югре. Публикуем это мнение с незначительной редакторской правкой.

Актуально и грамотно обсудили Д.Щеглов и Т.Самборский проблемы так называемой «льготной ипотеки» Югры и мнимое лидерство округа в ее решении в РФ.

Но почему никто уже лет десять не дает оценки абсолютно вредной реализации этой ипотеки без учета рыночного характера любого действия в современной экономике. Ведь спрос рождает предложение, чем больше денег вбрасывается в рынок жилья (при невозможности мгновенно нарастить его качество), тем больше растет его дефицит, а соответственно его цена.

Что мы получили в результате бездумных и непросчитанных льгот? Резкое повышение цены квадратного метра и, соответственно, сокрушительный удар по кошелькам жителей Югры, которые попали в финансовое рабство к застройщикам и банкам. В основном банки и выиграли.

Кто же проиграл? Да! Конечно, жители Сургута и других территорий округа. Ведь цена жилья в первые же годы льготной ипотеки скакнула в два и более раза!

Как побочное последствие – резко ухудшившаяся реализация сноса ветхого жилья. Ведь возможности бюджета ограничены, и на те же деньги до и после начала ипотеки при увеличении цены и сносится в полтора-два раза меньше.

За десять лет мы потеряли почти столько же жилья под снос, сколько и снесли!

«Потрясающий результат».

Что надо было делать?

1. Умерить сами льготы, сделать их более сдержанными.

2. Перенаправить ряд стимулов на строительство индивидуального жилья. Тогда рост стоимости был бы только за счет инфляционной составляющей стройматериалов.

3. Сохранить строительство муниципалитетами дешевого жилья под снос ветхого.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 408, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 16:35
Чудовищный удар по жилищному рынку нанесла не льготная ипотека, ставка по которой была все равно гораздо выше чем у обычной ипотеки в нормальных странах.

Чудовищный удар по жилищному рынку нанесла губернатор Комарова, в руках которой был этот инструмент льготной ипотеки.

Ведь именно Наталья Комарова лично, бросала льготников на некачественное жилье сибпромстрой по завышенным ценам, которые и росли благодаря этому.

И это была ценовая пирамида, созданная правительством Югры.

И Сургут заполнился некачественным жильем сибпромстрой по заказу правительства Югры.

Для примера, губернатор Тулеев в тоже самое время использовал льготную программу обеспечения населения жильем иначе. В пригороде Кемерово он комплексно строил малоэтажное коттеджное жилье квадратный метр которого стоил в два раза ниже чем в муравейниках Сургута и заполнял его льготниками.

Деньги на приобретение этого жилья льготникам давались без процентов на 20 лет.

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