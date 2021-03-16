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​Взгляд в бездну

Как Навальный и другие политзаключенные невольно помогают российскому обществу понять весь ужас системы ФСИН

​Взгляд в бездну
Фото со страницы Алексея Навального в Instagram

Все события вокруг массовых арестов по итогам январских митингов, а также попытка общественности выследить, где и в каких условиях сидит Алексей Навальный вкупе с его отчетами из мест пребывания приближает нас к ситуации «не было бы счастья, да несчастье помогло». Счастья в этом смысле у нас пока нет, и неизвестно, когда будет, но несчастье привело к тому, что общественность хотя бы заглядывает внутрь системы федеральной службы исполнения наказаний и закономерно ужасается тому, что там сквозь немногочисленные щелочки приходится наблюдать.

Этот процесс начался не вчера и закончится не завтра. Но он явно идет, и многочисленные известные и не очень сидельцы, если так угодно, своей невольной жертвой помогают нам разобраться в том аду, который именуется империей российской ФСИН.

Будем откровенны, все последние десятилетия (да что уж там, куда больше) кто-нибудь сомневался, что в российских тюрьмах совершенно скотские условия содержания, а отношение к арестантам чаще всего – еще хуже, чем к скоту? Никто не сомневался. Но почему-то, когда российское общество стало получать живые свидетельства и видеозаписи рутинных тюремных процедур, где охранники разнообразными способами причиняют боль заключенным, начали звучать голоса возмущения.

Конечно, разнообразные людоеды (которые сейчас толпой набегут в комментарии, я уже вижу, как там раскрываются врата бездны) говорят, типа: «Так им и надо! Пусть эти убийцы и насильники (несмотря на то, что убийц и насильников в российских тюрьмах в процентном отношении не так много – прим. авт.) страдают», и многие пока с ними соглашаются. Но все больше становится тех, кто задает резонный вопрос: «Этот человек, которому палкой бьют по пяткам – его приговаривали к лишению свободы и пыткам? Или просто к лишению свободы? Тогда почему к нему применяются пытки?»

Людоедам, ликующим от того, что вроде как преступники (вроде как – потому что сколько там сидит народу, которому элементарно подбросили наркотики – не счесть) страдают, невдомек, что по итогам скотских условий содержания 70 процентов вышедших на свободу из системы ФСИН возвращаются обратно. Не просто так, а по пути совершив преступление. Поэтому фактически это не служба «исправления» преступников, а служба создания рецидивистов.

На изменение такой нормы и кардинальную реформацию системы ФСИН у нашей страны, скорее всего, уйдут многие годы. Возможно, пока кто-нибудь, отсидевший там по политическому делу, не войдет в число руководителей страны и не возьмется за перестройку тех концлагерей, через которые прошли миллионы россиян.

Заранее отвечу умникам, которые сейчас будут говорить, что «в США тюрьмы не лучше, а народу сидит больше». Да, в США тюрьмы не намного лучше, и народу в них сидит сильно больше. Именно поэтому в аспекте пенитенциарной системы нам не нужно брать пример с США, а нужно брать пример, условно, со скандинавских стран. И понять базовую вещь: даже хорошие по российским меркам тюрьмы – это чистейшие душегубки по меркам приличных стран и нормальных людей. И это надо исправлять.

Еще раз. Задача государства и общества – не отомстить преступникам, не заставить их страдать, а временно изолировать и перевоспитать, дав инструментарий для мирной и продуктивной (хотя бы не деструктивной) жизни на воле, дабы максимально снизить шанс, что этот человек снова что-то украдет или кого-то прибьет.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 392, комментариев: 4
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 11:56
А как "должны" сидеть заключенные?
Они не в пионерском лагере и не с санатории. Отбывают наказание за содеянное. Изолировали их от общества. Да там не должно быть телефонов и интернета. Работа должна быть. Питание, соответствующее санитарным нормам.
Дальше что? Няньку к каждому приставить? Или сидеть им лекции читать? Слушать может быть и будут, а поступать...
И вобще изоляция от общества подразумевает то, что Сам человек осознает свою вину. Сам работать на собой будет.
Говорить про скотское содержание? И в чем оно выражено?
Что там не так? Еды не дают , морят с голоду? Или работать заставляют как негров? Но на афроамериканцев не похожи заключенные наши. Хочешь работаешь, не хочешь - не надо! Ни кто как в старые времена не заставляет насильно.
Mobii Albert Leonov
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Сегодня в 12:08
эмм, цель пенитенциарных учреждений - наказать и исправить человека.
Насилием тольео накажешь, а вот исправить не получится.
Сергей Б
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Сегодня в 14:12
От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Все там можем случайно оказаться.

Поэтому хотелось бы конечно, чтобы там был курорт. Ну хотя бы как в скандинавских странах – отдельные нумера, интернет, спортзал, разнообразный хавчик на выбор, в общем аll Inclusive.

Но жизнь такова какова она есть.

А Навальный… Ну может хоть в этом чем-то невольно пригодится российскому обществу: понять и осознать, что российская системы ФСИН – это ужас. Может его для этого и заслали?
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:47
Условия содержания за забором должны коррелировать с условиями проживания вне его. Если переборщить с удобствами, то некоторые слои населения потянутся на государственные харчи. Да и сама по себе изоляция от общества далеко не многих убедит что-то переосмыслить. Все познается в сравнении: кто-то в армии, в рамках выполнения гражданского долга, канавы роет, а кто-то, будучи осужденным, даже варежки шьет по желанию.
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