От штрафов за нарушение ПДД, которые списываются без предупреждения, открестились и ГИБДД, и судебные приставы

Тема со штрафами за нарушение Правил дорожного движения, которые списываются со счетов югорчан без предупреждения, получила скандальное продолжение: ни автоинспекторы, ни судебные приставы не признали своей ответственности за такую неделикатность, — хотя именно они являются фактическими выгодоприобретателями.

Напомним, что массовые жалобы от сургутян на просроченные штрафы, о которых они не знали, появились в начале этого года. «Приставы сняли деньги за штраф ГИБДД, но ни в Госуслугах, ни в приложении не было информации о том, что имеется нарушение. Иначе я бы оплатила, не доводя дело до судебных приставов», — такие сообщения от горожан в соцсетях появляются регулярно. Некоторым автолюбителям уведомления о штрафе приходят уже после того, как его сумма была списана со счета. При этом, напомним, штраф получает статус просроченного и передается судебным приставам спустя 70 дней отсутствия оплаты — за более чем два месяца можно успеть оповестить о взыскании.

Часть штрафников и вовсе получили уведомление о неисполненном судебном решении об оплате штрафа и вместе с ним — требование заплатить 500 рублей. При этом что за штраф — не объясняется: прикладывается только городской номер телефона некоего судебного пристава, до которого тяжело, если не невозможно дозвониться. То есть штраф предлагается платить вслепую — непонятно за что.

Но даже такая оплата не означает завершения истории: в редакцию siapress.ru обратился сургутянин Тимур С., который решил, по его словам, «оплатить, чтобы отвязались» — и спустя месяц вдруг получил в сервисе «Госуслуги» еще одно уведомление о неисполненном судебном решении — и снова требование оплатить. «Был бы невнимателен — заплатил бы снова, — говорит автовладелец, — но тут решил сравнить нынешнее судебное решение с предыдущим, и оказалось, что они совпадают! Но у меня есть чек, мне на Госуслугах уже приходило уведомление об оплате — в чем же дело?!»

Кому задать последний вопрос?

По сути, на него должны ответить все три стороны, требующие от автомобилистов оплаты. ГИБДД о правонарушении вовремя не проинформировало, суды выносят решения при полном неведении нарушителей, судебные приставы отправляют эти решения на Госуслуги, лишая водителей на оспаривание факта правонарушения или хотя бы возможности своевременно оплатить штраф. По факту — нигде корреспонденту siapress.ru на этот вопрос внятно не ответили.

«ГИБДД УМВД России по городу Сургуту не владеет такой информацией, так как оператором единого портала государственных услуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — прокомментировал заместитель начальника УМВД России по городу Сургуту Игорь Топчиев.

В пресс-службе судебных приставов редакции тоже подчеркнули, что несвоевременная доставка «писем счастья» не лежит ответственностью на этом исполнительном органе: приставы лишь взимают необходимую сумму после вынесения решения суда по неоплате штрафа административного правонарушения по статье 20.25 КоАП РФ.

Ситуация тем более скандальная, что при своевременном получении уведомления автолюбитель имеет возможность в течение первых 20 дней заплатить только половину начисленного штрафа — выгодоприобретатель в лице государства, точнее, его отдельных ведомств, очевиден.

Тем не менее, действия приставов, без объявления войны напавших на банковский счет, можно обжаловать. «Если письмо было доставлено уже через 20 дней после нарушения ПДД или того хуже — после списания денежных средств, в таком случае закон на вашей стороне, — консультирует юрист Прасковья Лещенко. — Первое, что необходимо сделать, — это подать заявление в тот же суд, что и вынес приказ на восстановление сроков оплаты и обжалования и подать возражение на приказ».

В этом случае судья обязан в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа выслать копию судебного приказа должнику. Тот имеет право в течение десяти дней представить свои возражения.

Некоторые автолюбители полагают, что штраф вообще можно отменить, раз уведомление не пришло или сильно припозднилось. Это не так. Нарушение в любом случае придется оплатить — подсказанный юристом выход позволит лишь вернуть половину суммы.

В дальнейшем же придется действовать в соответствии с фразой о спасении утопающих, которое должно быть делом рук самих утопающих. Если ни «Госуслуги», ни прочие сервисы со своими прямыми обязанностями не справляются, имеет смысл самостоятельно уточнять у окружного ГИБДД — не нарушили ли вы чего. Это можно сделать на официальном сайте www.gibdd.ru, по телефонам (3467) 962-187, (3467) 962-181 или явившись лично на улицу Мира, 108/2 в Ханты-Мансийске.

Вероятно, вал вопросов от заинтересованных автолюбителей все-таки заставит автоинспекторов и судебных приставов пересмотреть свое отношение к оповещениям проштрафившегося населения.