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Хоть для чего чего-то пригодился

Рекламная растяжка с надписью «ЛДПР» на долгострое в Сургуте – что бы это значило?

Хоть для чего чего-то пригодился
Фото: siapress.ru

Во время предвыборной кампании заявления государственных парламентариев удивляют: сколько хорошего предлагают сделать для народа... И пособие по беременности выплачивать, и ипотечную ставку снизить до 2%, и налог для «подозрительно богатых» ввести, полумиллионные выплаты выпускникам вузов. Это все из последнего. Конечно же, чтобы все это стало явью надо, наверно, отдать свой голос за того или иного кандидата. Просто не жизнь, а сказка наступит в России после осенних выборов.

Как заметил спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин, предстоящие выборы «не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований». Думаю, это можно отнести и к несбыточным предложениям, которые только создают политический шум.

Период самопрезентации партий наступил и в Сургуте. Только здесь народ не громкими высказываниями агитируют, а просто мозолят глаза. Еще в детстве замечала, что, когда родители говорят о предстоящих выборах, весь город превращается в обклеенную лицами одну большую доску объявлений, которые позже становятся местным сортом перекати-поле.

Так вот сейчас на одном из величайших долгостроев Сургута появилась растяжка с надписью «ЛДПР». Хочется спросить: и что? Это завуалированное обещание решить проблему с застывшим во времени зданием, которое снести нельзя, а достроить не представляется возможным? Или же просто банальный способ привлечь внимание черномысовской общественности? В последнем случае выбор объекта для размещения саморекламы крайне неудачный, потому что этот недострой уже порядком надоел жителям микрорайона и вызывает если не негативные, то совершенно нейтральные эмоции, которые, на мой взгляд, спроецированы теперь в адрес не тех, кто годами не может решить судьбу здания, а тех, кто использовал его, дабы пропиариться.

И все-таки: зачем?!

Администрация Сургута как раз вплотную занялась «рекламной реформой». Только избавившись от старого, незаконного, устанавливают новое и легальное. Так сказать, пользуйтесь на здоровье.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 296, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:12
Да, как конструктив для рекламы недострой подходит. Так некоторые рекламодатели используют б/у грузовые «газели», автобусы, «легковушки» для размещения своей рекламы. «Дёшево и сердито». И согласовывать ни с кем не надо. И платить за рекламное место никому не надо. Красота! Этот долгострой начинался еще с ЖСК «Барк» с Ляшенко во главе. Но не ему, ни его дальнейшим инвесторам так и не удалость завершить этот объект. Хотя объект вообще-то актуальный для 90-х годов, с гостиницей, рестораном и квартирами. Но дорога «ложка к обеду». Сегодня только для «ЛДПР» может пригодится для этот «архитектурный памятник» района Чёрного Мыса.

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