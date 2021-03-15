В ЦКиД «Камертон» выступил Театр пластики и пантомимы «Гротеск»

В Центре культуры и досуга «Камертон» состоялась постановка «Комедия любви, или 33 несчастья» театра пластики и пантомимы «Гротеск». Постановка стала первой, совершенной театром под покровительством «Камертона» — труппе пришлось искать новый дом после того, как от театра отказался СурГУ. «Спасибо ЦКиД «Камертон» в лице его директора Давыда Глуховского — он дал нам последнюю надежду на сохранение театра», — говорит художественный руководитель Виктор Проскуряков.

История, показанная на сцене, изящна в своей простоте — этим и увлекает: одинокий художник всерьез влюбляется, и взаимно. Но есть отец девушки, который хочет, чтобы дочь связала свою жизнь с более надежным мужчиной — импозантным и обеспеченным. Судьба дает возлюбленным шанс проверить свои чувства на прочность, преодолеть слабости и преобразиться.

«В современном мире, мне кажется, таких людей достаточно: наивные, простые, лишенные алчности добряки, которые живут исключительно своим творчеством. В моем герое есть что-то от Пьеро — он такой же флегматичный, но, если нужно — готов на решительные поступки, — рассказывает о своей роли Художника Александр Рысин, актер театра «Гротеск». — Я в команде с 2008 года. Мне из-за моего типажа всегда доставались роли женихов, любовников. Но проходит время, происходит взросление, и в душе открываются новые чувства — а вместе с ними приходят и новые роли».

По мнению Виктора Проскурякова, режиссера и автора сценария «Комедии любви», пластическая комедия проста и понятна лишь с точки зрения зрителя: «Жанр сложен, мало кто в нем работает. У пластических театров есть свои направления — есть лицедеи, есть хореографические театры. А вот драматических пластических театров, в которых и актерская игра, и смысл, передающийся в движении, были бы равноправными компонентами, крайне мало.

Никто не пишет сценариев для пластических спектаклей — не умеют. Читали балетные либретто? Там ведь никогда не пишут, какие па должен делать актер. У нас в стране вообще нет вузов, которые бы выпускали актеров и режиссеров пластического театра. Ни во МХАТе, ни в ГИТИСе», — досадует режиссер.

От «Декамерона» до виселицы

«Комедия любви, или 33 несчастья» — выдающийся образец пластической постановки, каждая ситуация в которой безотказно отзывается гвалтом смеха. Каждое событие на сцене, будь то неловкая промашка героини, стреляющей из пистолета, или рапира, сквозящая то мимо плеча, то меж ног, и всегда, словно чудом, спасающая жизнь героя — все это выверялось на протяжении многих лет, было не единожды переиграно актерами и исправлено сценаристом. Десятки версий. Невероятная кропотливость. Успешный симбиоз режиссерской работы и актерского мастерства команды «Гротеска».

Любопытно, как причудливо за свою почти десятилетнюю историю постановка изменилась и из чего выросла: «Я ищу вечные темы, — говорит Виктор Проскуряков. — Те, что всегда волновали людей и сто, и пятьсот лет назад. Любовь, война, народ и власть. Пытаюсь найти подобное и у классиков, и этот случай не стал исключением. Изначально ведь я планировал поставить «Декамерон». Естественно, это произведение нельзя было автоматически переложить на язык пластической постановки: персонаж не может просто выйти на сцену и сказать, «Вчера мне было весело, а сегодня стало грустно»; нам нужно показать, что было вчера, а затем – что стало сегодня.

Так и вышло с Декамероном: я начал искать, какие из новелл Бокаччо мог бы переложить на язык движения. Потом оказалось, что некоторые из историй невозможно переписать в принципе; затем пришла идея объединить их в один сюжет, что-то вырезать, что-то внести… В конце работы я понял, что от Бокаччо ничего уже и не осталось. А если от тут ни при чем, то зачем мы должны привязываться к времени действия его новелл?

Постановка повеяла духом немого кино — так и перенеслась наша история в первую половину двадцатого века».

«Спектакль постоянно развивается, дорабатывается. Например, в сценарии не было сцены с виселицей, сцены с пистолетом и схватки на рапирах — они появились сравнительно недавно», — по секрету поделился с нами актер Олег Раздобреев.

Трудности «перевода»

Показать «рисунок» персонажа, его пластику, по словам актера Александра Рысина, — едва ли не самое простое: «Гораздо сложнее протянуть «внутреннюю линию» — прочувствовать мотивацию героя, принять его ценности. К примеру, цель жениха — добиться героини через поддержку отца, с помощью денег; Цель жуликов — похитить главного героя и разбогатеть через шантаж».

Однако самая противоречивая задача — во время выступления стараться не попадать в музыку: «Музыка должна быть ориентиром — но никогда не приоритетом. Главное — живая игра. В ином случае начинается танец, «механика»: «Здесь я должен присесть, здесь — кивнуть, а здесь — подать героине руку». После этого в игре пропадают все чувства — никакой любви между героями зритель уже не увидит», — делится исполнитель главной роли.

«Есть еще один нюанс: в музыке, сопровождающей спектакль, есть особо эмоциональные моменты, которые сразу захватывают дух, а сцена при этом может быть сыграна недостаточно выразительно. Поэтому важно чувствовать баланс — чтобы ни музыка своим накалом тебя не «перекрыла», ни ты своей игрой ее не затмил. Каждый актер все эти музыкальные акценты знает наизусть, — объясняет еще один актер «Гротеска» Олег Раздобреев. — В постановке я играю сразу нескольких персонажей – друга главного героя, попа и прохожего, в которого случайно стреляет возлюбленная художника. У нас все актеры играют по две-три роли, не считая главных героев. Мне перевоплощаться несложно — промежуток между ролями большой. Но есть ребята, которым с этим повезло меньше».

«Изначально я должен был играть Жулика, но он у меня не получается уже на протяжении четырех лет, — признается актер, ­— Отца — получалось, Крестьянина — получалось; Разбойник — не ложится на меня и все… Но, думаю, это все-таки нехватка опыта: я ведь самый молодой участник в труппе, четыре года с ними».

Время надежд

Эпидемия застала труппу «Гротеска» в Италии — актеры с зарубежными коллегами репетировали постановку по «Мастеру и Маргарите». До выступления дело не дошло. Но вернувшись домой, ребята не отчаялись и от своего призвания не отреклись: «За время пандемии придумали два спектакля. Репетировать начали с августа. По зрителю за это время очень соскучились, — признается Виктор Проскуряков. — Ожидание встречи со зрителем — это всегда приятно, вызывает теплые, трепетные чувства. Каких-то предпремьерных волнений нет — спектакль в нашем репертуаре не новый».

«У нас сейчас время надежд. Надеемся, что в «Камертоне» у нас все получится. Мы признательны коллективу – нас здесь очень благожелательно встретили. Особенно признательны Давыду Глуховскому», — заключает Олег Раздобреев.

Ответными чувствами поделился и сам руководитель «Камертона»: «Гротеск» — очень любимый коллектив, — говорит Давыд Глуховский. — Мы рады тому, что наши стены вновь наполнились общением, живой музыкой… Замечательная творческая атмосфера, из-за которой кажется, будто вовсе и не было целого года тишины, уныния и печального ожидания.

«Гротеск» демонстрировал у нас свои спектакли задолго до пандемии. Мы хотим, чтобы это сотрудничество стало более плодотворным, выступления проходили на постоянной основе, а у коллектива была возможность показать более широкий репертуарный цикл. Мы предоставили театру помещение, чтобы репетиции проходили максимально комфортно: для любого творческого человека важно, чтобы он не чувствовал себя чуждым месту, в котором работает».

«В творческом пространстве не бывает конкурентов — только единомышленники», — так прокомментировал Глуховский планы «Камертона» на ближайшее будущее. На сцене культурного центра в новом сезоне появится не только «Гротеск»: «Премьеры в планах есть, но правильнее было бы начать с них новый творческий сезон. В этом случае выше вероятность, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и зритель будет ходить на выступления с большей охотой. «Гротеск» — не единственный театральный коллектив, который будет у нас выступать в этом месяце: также скоро ждем «Летучий театр», так что приглашаем зрителей».