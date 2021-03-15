Больше половины жалоб югорчан на работодателей безосновательны. Кто врет?

На сайте окружной трудинспекции опубликована статистика обращений граждан с начала 2021 года. Всего югорчане пожаловались на работодателей 925 раз, треть жалоб касались выплаты зарплат. Проверки прошли и, внимание, в 60 процентах случаев доводы граждан не подтвердились. Работодатели и инспекторы выдохнули.

Но у меня вопрос. Получается, больше половины обратившихся наврали? Рискуя быть уволенными, рискуя получить плохую запись в трудовой, рискуя не получить заработанные деньги – просто взяли и написали бяку про работодателя в государственный орган. Это не странно?

Мне теперь хочется посмотреть статистику отказов в возбуждении уголовных дел от полиции и СКР. Результаты прокурорских проверок с неподтвержденными доводами. Чтобы понять – сколько же врунов вокруг.

И другой вопрос. Когда руководители ведомств видят такой процент обращений граждан с неподтвержденными доводами, им не хочется провести проверку проверки?

Не к месту, наверное, вспоминается анекдот.

Устроился парень в полицию, три месяца работает, а зарплату не получает. Приходит к нему начальник и говорит:

- Ты что же зарплату не получаешь?

- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь...