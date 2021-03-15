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​А если перепроверить?

Больше половины жалоб югорчан на работодателей безосновательны. Кто врет?

​А если перепроверить?
Фото: pixabay.com

На сайте окружной трудинспекции опубликована статистика обращений граждан с начала 2021 года. Всего югорчане пожаловались на работодателей 925 раз, треть жалоб касались выплаты зарплат. Проверки прошли и, внимание, в 60 процентах случаев доводы граждан не подтвердились. Работодатели и инспекторы выдохнули.

Но у меня вопрос. Получается, больше половины обратившихся наврали? Рискуя быть уволенными, рискуя получить плохую запись в трудовой, рискуя не получить заработанные деньги – просто взяли и написали бяку про работодателя в государственный орган. Это не странно?

Мне теперь хочется посмотреть статистику отказов в возбуждении уголовных дел от полиции и СКР. Результаты прокурорских проверок с неподтвержденными доводами. Чтобы понять – сколько же врунов вокруг.

И другой вопрос. Когда руководители ведомств видят такой процент обращений граждан с неподтвержденными доводами, им не хочется провести проверку проверки?

Не к месту, наверное, вспоминается анекдот.

Устроился парень в полицию, три месяца работает, а зарплату не получает. Приходит к нему начальник и говорит:

- Ты что же зарплату не получаешь?

- А я думал, что выдали пистолет - и крутись как можешь...


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Сегодня в 10:34, просмотров: 210, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:53
а инспекторы по вашему кушать не хотят?
куница
не нравится
Сегодня в 12:58
10 лет назад. Работала секретарём, после увольнения задержали расчет. Обратилась в инспекцию , приложила копию трудовой. Через 2 недели ответ из инспекции , что согласно ответу на их запрос работала я МОНТАЖНИКОМ и со мной расчитались полностью и вопрос закрыт. Так как к тому времени письмами в головной офис я добилась выплаты , то поднимать бучу в инспекции не стала , но ответ бережно храню как документ истории
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