Губернатору Комаровой вряд ли нравилось, что в Сургуте фактически первым лицом становился Жердев, а не Шувалов

Постоянный читатель и комментатор siapress.ru Александр Коновалов высказал свое мнение об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева. Публикуем его с незначительной редакторской правкой.

В отличие от Вадима Шувалова Алексей Жердев не работал в крупной корпорации. Поэтому, понятие субординации он, видимо, понимал по-своему. А Шувалов работал, и понимает. Там, в корпорациях сегодня четко прописано каленым железом: «Я начальник – ты дурак».

Хотя соблазн в перетягивании одеяла на себя, к примеру, между директором и главным инженером, на предприятиях существовал издавна. И это кончалось это всегда плачевно для одного из фигурантов. Либо главный инженер «подсиживал» директора и занимал его кресло, либо директор с «треском» выгонял последнего. Дисциплина прежде всего. Третьего не дано.

Однако сейчас такие фокусы не проходят. Есть функционал и корпоративная этика, поэтому в наше время «умничать» и затенять первое лицо хоть в корпорации, хоть в той городской администрации выходит себе дороже. Однако последняя, слава богу, еще не корпорация.

Но, тем не менее, субординацию никто не отменял. И выбирали все ж таки Шувалова, а не Жердева. И всякие такие там разговоры «типа кто-то у кого-то зам» в коридорах власти города выглядели для обывателей нехорошо. Совсем нехорошо. Типа «царь-то ненастоящий».

И эта ситуация, естественно, для губернатора была бы тоже неприятна. Такой тренд нехорош по определению для власти любого уровня. Поэтому фронду пришлось рубить на корню. Что и произошло. Поэтому и не состоялся тандем во власти Сургута на второй срок Шувалова.