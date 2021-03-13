Почему партия «Новые люди» хороша с точки зрения задумки, но по сути – тот же кремлевский симулякр

Попросили прокомментировать партию «Новые люди». Суть, шансы и прочее. По пунктам.

1) Запрос на обновление есть. Но в массовом сознании это не запрос на обновление Госдумы и региональных легислатур, а запрос на перемены вообще, на смену власти. Люди не ставят вопрос о Госдуме или региональной думе. Для них эти институции просто власть, которая надоела, обветшала, которой не верят. Люди не знают большинства депутатов и устройства власти. О составе легислатур никто не думает. При этом есть запрос на честность, на искренность, на новый язык.

2) Название партии удачное. Ключевая лексема «новые» удачно совпала с запросом на перемены, на обновление, на перспективы. Условно говоря, названия «Умные люди» или «Честные люди» сработали бы хуже, чем «новые».

3) Чем отличается от других? Ничем не отличается. Кроме названия. Такая же кремлевская конструкция. Партийный симулякр. Таких было много. «Гражданская сила», «Свободная Россия», «Гражданская платформа», «Правое дело», «Партия роста» и т.д., и т.п. В некоторых я даже участвовал в самом начале их деятельности, когда не ограничивали на идеологию и высказывания. Но где они сейчас? Канули или совсем «около Кремля».

4) Но ведь результаты хорошие в 2020 году?

Результаты хорошие, но лишь с одной стороны. Прохождение в четыре региональных легислатурах, а потому без подписей в Госдуму этой осенью. Выборы в Томскую думу городскую впечатляют – 15 процентов.

С другой стороны, результаты часто зависели не от партии, но от позиции власти. Не пустили «Новых людей» в Белгородской области – они и не прошли. Ну, уперся тогдашний губернатор Савченко. И сразу кончились и новые, и люди. Дали указание пустить на выборы, не мешать и показать результат в других регионах – вот и имеем.

С третьей, «Люди» явно стратегически ошиблись. От них Кремль ждал результат в 5+ процентов в одном-двух регионах. И на этих условиях запустил в политическое пространство и «людей», и еще три новых партийных проекта. В итоге, власть получила от «людей» не эти 5+, а несколько больше. Тут и начали партию останавливать.

5) Кроме того, обнаружилось, что «НЛ» аккумулируют не только протестные голоса и запрос на обновление, но отнимают у всех системных партий, и прежде всего у ЕР. В том числе, за счет повышения явки и влияния на повестку. Упс! Кремль понял, что слегка ошибся. Теперь «НЛ» будут корректировать. Но это будет не через давление, не через выбивание активистов, не через административные и уголовные дела. Зачем, все же послушны? Все ручные. А потому коррекция просто по приказу, который «НЛ» нарушить не осмелятся. Хозяин имеет все рычаги для их «принуждения к порядку».

6) Каковы шансы? Все зависит от позиции Кремля и региональных властей. Позволят – пройдут, не позволят – останутся со своей «золотой картой» на обочине. Пример Захара Прилепина в этом отношении показателен. Приказали – тут же бравый правый радикал и патриот «За Правду» слился в экстазе с левой ногой власти «Справедливой Россией». Рейтинг ни у кого не вырос. Просто через слияние закрыли проект. Аналогично в любой момент могут поступить и с «Людьми». И в партии просто возьмут под козырек.

7) Какие мои доказательства такой послушность партии? Их масса. Приведу два примера. Первый – в 2019 г. лидер партии вступает в ОНФ, который точно сателлит Кремля и спарринг-партнер «ЕдРа», и входит в руководящие органы этой структуры, о которой все известно давно и в подробностях.

Второй – голосование за руководство думы Томска, где из 37 голосов у «ЕР» всего 11. Партия «власти» в явном меньшинстве. Что в итоге? Оппозиционер не проходит. Главой думы становится кандидат от «ЕР», замом – от КПРФ. Как голосовали якобы «новые»? Все понятно? Кстати, яблочники не стали голосовать за своего кандидата, а поддержали оппозиционного – Фадееву. Счет 20-15 не в нашу пользу (увы!) и два у кандидата от ЛДПР. Если бы «люди» были действительно новыми и людьми, то результат был бы иным.

8) Последняя федеральная социология четко фиксирует – нет роста рейтинга «НЛ». В пределах ошибки. Указание на «новизну», таким образом, имеет пределы привлекательности. Одной «новизны» мало. Важны история и содержание. Так что просто имеем нового кремлевского спойлера.