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​Дума не только не потеряла контроль над заключением концессий, но и защитила его от возможных посягательств

Что сегодня может и не может дума Сургута в части заключения концессий и отчуждения городского имущества

​Дума не только не потеряла контроль над заключением концессий, но и защитила его от возможных посягательств
Фото со страницы автора ВКонтакте

Увидел текст моего коллеги Евгения Барсова, где он обвиняет других депутатов в том, что они добровольно отказались от полномочий согласовывать решения о заключении концессионных соглашений и их условий, и более того, утверждает, что все это сделано в интересах передачи городских тепловых сетей в частные руки. Вот, дескать, из-за плохих депутатов сургутян ждет увеличение тарифа на тепло на 10 процентов! Один он, молодец, был против…

Что хотелось бы сказать? Если коротко – это не так. Понятно желание перед выборами предстать перед избирателями в образе Д’Артаньяна, но принимаемые решения депутату нужно читать внимательнее. Дума не отказывалась от полномочий согласовывать условия концессий и права распоряжаться муниципальным имуществом. Жители могут спать спокойно, никуда наши ГТС без согласия думы (читай, вами избранных депутатов) не уйдут. И, например, я как депутат по этому поводу принципиально выступаю и буду выступать против. Более того позиция думы усилилась. На этом чтение моего поста можно закончить. Но для желающих разобраться в вопросе ниже будет слегка нудный лонгрид.

Из-за чего весь сыр-бор? Продвинутые горожане уже давно выучили трехзначный номер решения думы о «Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальном собственности» – 604. В частности, в этом решении описываются полномочия думы по заключению муниципалитетом концессионных соглашений, как относительно передачи существующего имущества «в концессию», так и создания новых объектов (например, школ, детских садов, парков и т.д.).

Решение это было принято еще в 2009 году, и было вполне логично – действительно, ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает, что распоряжаться муниципальным имуществом должны органы местного самоуправления, не конкретизируя, какие именно. Подобные решения есть во многих муниципалитетах – именно депутаты контролируют заключения концессионных соглашений.

Так, например, было и в небольшом сибирском городке Бердск. На всю страну он прославился 22 августа 2018 года, когда по иску компании «Багира-М» (кстати, желавшей заполучить в «концессию» муниципальные тепловые сети) Верховный Суд Российской Федерации лишил депутатов Бердска права согласовывать с администрацией города вопросы по распоряжению муниципальным имуществом. Верховный суд счел, что муниципальные нормативные акты противоречат ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях».

Вернемся к Сургуту. Не секрет, что последние два года в городе активно обсуждается вопрос передачи теплосетей в частные руки. Одной из преград на этом пути является необходимость согласования такого решения городской думой, в которой многие депутаты (и я в том числе) настроены против потери контроля над стратегическим предприятием и резкого роста тарифов. Решения в духе кейса Бердска могли бы позволить обойти необходимость согласования передачи муниципального имущества депутатами. Для этого думе по решению суда или добровольно нужно было бы отказаться от пописанных в статье 4 ч.3 решения № 604 полномочий.

Об этом, собственно, и пишет господин Барсов в своем посте. Но, видимо, Евгений Вячеславович не очень внимательно прочитал решение, которое комментирует. Принятые на 44 заседании Думы поправки в 604-ое не только не исключают полномочий по согласованию концессионных соглашений, но и частично защищают его от риска отмены по решению суда.

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Согласно тексту, дума оставляет собой право согласовывать все вновь заключаемые концессионные соглашения и передачу муниципального имущества, но исключает согласование внесения изменений и дополнений, перемены лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга. Так как это право противоречило п. 3.5 статьи 13 ФЗ №115, где, в частности, говорится, что изменение существенных условий договора концессии должна согласовывать администрация муниципального образования.

Т.е. позиция думы в части согласования заключения концессионных соглашений не стала слабей. Вместе с тем, из 604-го решения исключены нормы, способные стать причиной того, что случилось в Бердске.

Конечные решения по распоряжению муниципальным имуществом остаются в руках депутатов, а значит, именно избиратели должны определять, согласовывать их представителям ту или иную концессию или нет.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 283, комментариев: 5
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:31
депутат, чего-то не вяжется - в тексте 604 решения с сайта думы нет части 5 в 20 статье.
Ну и исходя из поправок вы как раз убрали согласование.

"Согласно тексту, дума оставляет собой право согласовывать все вновь заключаемые концессионные соглашения" - где это в тексте под кликом????
Mobii
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Сегодня в 12:33
сайт думы это официальный источник!
Или вы там для междусобойчика решение в нужном виде держите?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:51
Барсов, конечно Д’Артаньян, депутат-популист, который в преддверии выборов выскочил из кустов.

Но позиция Алексея Кучина тоже не очень ясна. Он против концессии ГТС в принципе или против невыгодных условий концессии?

Насколько знаю у Артема Кириленко гибкая позиция, он не против концессии в принципе, он якобы за приемлемые условия. То есть и нашим, и вашим.
Сергей Б
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Сегодня в 13:15
Так что прости Кучин, веры тебе нет, как и Барсову.

Начиная с того, что депутаты не являются народными представителями и не защищают интересы граждан. Это я как обманутый дольщик говорю с группой таких же дольщиков, граждан, защищать интересы которых у депутатов «НЕТ» полномочий.

А на что у депутатов есть полномочия?

Ну цирк с «выборами» мэра Сургута мы все видели.

И с концессий ГТС точно такой же цирк, в котором депутаты-популисты зарабатывают очки кто как может.
Районный критик Сергей Б
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Сегодня в 13:18
а кому есть вера?
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