16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4996   EUR  87,7585  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?

Да, проезды более важны 57.2%

Нет, должны быть и проезды, и арт-резиденция 39.1%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 320

Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?

Да 29.7%

Нет 58.4%

Не знаю 11.8%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Больше опросов

​Решение о концессии принято. Депутаты самоустранились от вопросов по передаче городского имущества

Администрация Сургута будет принимать решения о концессии только с учетом «мнения» депутатов

​Решение о концессии принято. Депутаты самоустранились от вопросов по передаче городского имущества
Фото siapress.ru

На последнем заседании думы мы рассматривали вопрос о внесении изменений в постановление 604, в котором идет речь о распоряжении городским имуществом. Депутатами было принято решение самоустраниться от согласования вопросов концессии.

В проекте решения думы значится, что теперь концессионные соглашения будут принимать не по согласованию с депутатами, а лишь с учетом их мнения.
Все манипуляции с имуществом в течение 25 лет проходили согласование в думе, депутаты принимали решение, пока не дошли до ситуации, когда на кону стоит более 3,5 миллиардов в виде имущества и возможности извлечения выгоды с помощью повышения тарифа.

Если согласование подразумевает безоговорочный учет позиции депутатов, то понятие «мнение» на сегодняшний день размыто и непонятно. В какой форме будет выражено мнение народных избранников, как процедурно это будет выглядеть – неясно. Мы имеем дело с подменой понятий, на которую квалифицированные юристы администрации и думы потратили месяцы.

Депутаты, принимающие решение связаны одной фракцией – «Единая Россия» – и позиция этой фракции такова: устранить депутатов от принятия решения по важнейшим городским вопросам.

Я, к сожалению, единственный депутат, который проголосовал по этому вопросу против, но решение принято. Мы боролись с этим более полугода, пытаясь провести референдум среди жителей, придавали огласку вопросу концессионного соглашения по передаче ГТС.

Сегодня проиграли все! И жители города, которые будут оплачивать ЖКУ по повышенным тарифам более, чем на десять процентов, и депутаты, которые просто бросили своих избирателей, и город, потерявший стратегические объекты, отдав их частному бизнесу.


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 21:45, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мусорная реформа: что в итоге? Сергей Полукеев // ONLINE 1648
  2. В Сургут, в Сургут! 1443
  3. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 1418
  4. ​В Сургуте на пожаре погибли два ребенка 1197
  5. ​Югорчанам рассказали, где пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса 1085
  6. ​Строительные войны 890
  7. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 705
  8. ​В Сургуте 18-летний водитель спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими 642
  9. Брошенную хаски из Нижневартовска приютили в екатеринбургской семье 613
  10. ​Не мешайте хотя бы! 597
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 7526
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6367
  3. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 5819
  4. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 5796
  5. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5643
  6. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4537
  7. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 3852
  8. ​Крыши нижневартовских домов очистили после привлечения прокурора 3673
  9. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3466
  10. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 3461
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20673
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13690
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12439
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10797
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9116
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8671
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8105
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8039
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7614
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7587

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика