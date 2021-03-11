Администрация Сургута будет принимать решения о концессии только с учетом «мнения» депутатов

На последнем заседании думы мы рассматривали вопрос о внесении изменений в постановление 604, в котором идет речь о распоряжении городским имуществом. Депутатами было принято решение самоустраниться от согласования вопросов концессии.

В проекте решения думы значится, что теперь концессионные соглашения будут принимать не по согласованию с депутатами, а лишь с учетом их мнения.

Все манипуляции с имуществом в течение 25 лет проходили согласование в думе, депутаты принимали решение, пока не дошли до ситуации, когда на кону стоит более 3,5 миллиардов в виде имущества и возможности извлечения выгоды с помощью повышения тарифа.

Если согласование подразумевает безоговорочный учет позиции депутатов, то понятие «мнение» на сегодняшний день размыто и непонятно. В какой форме будет выражено мнение народных избранников, как процедурно это будет выглядеть – неясно. Мы имеем дело с подменой понятий, на которую квалифицированные юристы администрации и думы потратили месяцы.

Депутаты, принимающие решение связаны одной фракцией – «Единая Россия» – и позиция этой фракции такова: устранить депутатов от принятия решения по важнейшим городским вопросам.

Я, к сожалению, единственный депутат, который проголосовал по этому вопросу против, но решение принято. Мы боролись с этим более полугода, пытаясь провести референдум среди жителей, придавали огласку вопросу концессионного соглашения по передаче ГТС.

Сегодня проиграли все! И жители города, которые будут оплачивать ЖКУ по повышенным тарифам более, чем на десять процентов, и депутаты, которые просто бросили своих избирателей, и город, потерявший стратегические объекты, отдав их частному бизнесу.