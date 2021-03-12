Путевой дневник сургутянки Татьяны Турбан

День четвертый

День начался с раннего подъема в 6 часов утра: сбор и обратная дорога на базу Ильича. Пройдя 12 километров вниз, мы остановились у «Избы Федора» на перекус, где встретились с другой группой, которой только предстоял путь на перевал. Когда мы добрались до места назначения, приготовили вкуснейший ужин – суп с сухими грибами, рисом и тушенкой. Ели, конечно, с большим удовольствием. Нет ничего более согревающего для туриста, чем горячий суп. После этого мужчины натопили баню, в которой девушки смогли не только искупаться, но и морально «обновиться» после тяжелого долгого пути. В это время из поселка Ушмы приехал Валера и угостил нас вкусными конфетами и чаем из чаги с травами. Нашу идиллию и покой снова нарушили шумные снегоходчики, которые в этот раз надолго не задержались: согрелись, выпили чай и уехали.

День пятый

Ранним утром мы поднялись, чтобы подготовиться к отъезду домой. Впереди нас ждал путь длиной в 32 километра по реке Лозьва до поселка Ушма, который мы преодолели за два дня. Первая часть маршрута составила 17 километров. Пройдя 12 из них, мы остановились на перекус. В этот день царила потрясающая погода, которая помогла развеять тяжелые мысли и тревожные воспоминания о восхождении на перевал.

Было тепло – лыжный путь стал легким. Справа и слева нас окружали заснеженные ели-великаны, и даже щебет птиц не нарушал этой вековой тишины. Выкатившееся солнце окрасило небо в великолепный розовый цвет, дав нам возможность сделать яркие фотографии этих мест. Кое-где видна застывшая вперемешку с камнями земля, подчеркивающая величие этих мест. Невозможно оторвать глаз от деревьев, наполовину нависших над камнями и склоненных к самой реке. Во время пути по реке нашему взору величаво открылась гора Хойэква.

Еще через несколько километров Николай нашел подходящее для лагеря место. На этот раз мы по-другому расположились в палатке, поэтому мне было комфортно и даже уютно. Неописуемой красоты небо, усеянное мириадами звезд и созвездий, сверкало над нашими головами. Это была волшебная ночь – ночь Рождества. Длительная «прогулка» и леденящий воздух оставили свой след: всю ночь меня одолевал кашель и поднялась температура, но даже осипший наутро голос не испортил впечатлений от пребывания в походе.

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