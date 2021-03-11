16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4996   EUR  87,7585  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?
Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?
Комментировать
0
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?

Да, проезды более важны 57.2%

Нет, должны быть и проезды, и арт-резиденция 39.1%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 320

Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?

Да 29.7%

Нет 58.4%

Не знаю 11.8%

Всего голосов: 279

Комментировать
1
Больше опросов

​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна

Год назад коронавирус застиг сургутян врасплох — что из этого вышло?

​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна
Фото: pexels.com, предоставлено героями материала

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавируса пандемией. Россия отреагировала быстро — в тот же день оперштаб под руководством Татьяны Голиковой ограничил массовые мероприятия, и заграничные полеты.

Минул год. Год — от растерянности, непонимания угрозы и полок, пустых от гречки, туалетной бумаги и масок к массовой вакцинации, уверенному спаду заболеваемости и сложившимся привычкам индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Для каждого этот год прошел по-разному: siapress.ru собрал истории людей, жизнь которых кардинально изменилась в марте 2020-го — нередко даже в лучшую сторону.

Ушла от мужа

«Во время пандемии ушла от мужа. Долгое время не могла решиться, но карантин придал сил! Первое время было тяжело, но все тяготы окупились с лихвой! Не стало никаких барьеров в плане карьеры, увлечений и даже внешности. Нет больше тирании! Теперь я активно занимаюсь спортом, села за руль, появились друзья. Возможно, у кого-то на карантине жизнь и замерла, но у меня она однозначно возродилась!» — делится с нами одна из читательниц Елена Беляева.

Сыграли свадьбу в масках

«На нашей семье пандемия отразилась особенным образом. Как раз на весну прошлого года у нас была запланирована свадьба — были готовы свадебные платье и костюм. Семьдесят приглашений подписали и отправили родным и близким. Заказан ресторан, а кольца лежат в томительном ожидании. И тут объявляют карантин. Все в панике, не знаем, сколько это продлится. Судорожно ищем маски, антисептики, а заодно способ спасти нашу свадьбу.

С каждым днем — больше ограничений. В итоге до сих пор помним наизусть номер ЗАГСа, потому что названивали туда, в надежде услышать хорошие новости. Каждый день звонили родственники, знакомые и виноватым голосом сообщали, что не смогут приехать на свадьбу. Но мы понимали всеобщий страх. Дату пришлось перенести на пару дней раньше. В зале мы были одни, в масках, и белым платьем даже не пахло. Вместо ресторана — домашняя атмосфера, вместо огромной толпы людей — несколько самых близких, которые не побоялись поддержать нас в этот день. В какой-то момент мы начали думать, что все сложилось к лучшему. Зато теперь мы точно знаем, какую историю расскажем детям. Пандемия стала своеобразной проверкой для наших отношений», — пишет нам Юлия Закирова.

Сшили маски, вышли в ноль

«Пандемия застала меня в Москве. Когда начался масочный ажиотаж, мы с другом решили на этом хайпануть. Закупили несколько видов ткани, нитки, резинки и оборудовали дома швейный цех.

Первые несколько масок получились как у пьяного мастера, но плох тот, кто не старается стать лучше.

Мы прокачивали навыки, купили новую швейную машинку, исправляли ошибки и модернизировали подход к делу. В отличие от производителей масок в Индии, где они изготавливались в жуткой антисанитарии, мы подошли к процессу ответственно — начиная с мытья рук и заканчивая индивидуальной упаковкой изделия. Продать удалось всего на четыре тысячи рублей. Перед полным локдауном и закрытием магазинов мы успели вернуть швейную машинку обратно и забрать деньги.

По итогу вышли в полный ноль, зато получили навыки в кройке и шитье, и 43 непроданные маски — в качестве бонуса», — делится сургутянка Анастасия Петрова.

Не улетел в Москву

«Почти весь год мечтал слетать в Москву — еще осенью купили билеты и составили небольшой план того, где, когда и как будем отдыхать. Когда настали так называемые «путинские каникулы», я думал, что все это ненадолго, но «чуйка» меня подвела.

Поняв, в какой ситуации оказался, я решил вернуть билеты. В столице закрылись все заведения, где я бы хотел побывать, а просто гулять по городу я могу и здесь. Странно, что мой рейс не отменили, но плату удалось получить ваучерами», — рассказывает один из наших читателей Алексей.

Ушла в онлайн и не вернулась до сих пор

«Учусь здесь, приехала из Казахстана. Когда закрыли границы, было страшно и непонятно, что делать теперь — все разъехались по домам, в общежитии я осталась одна. По совету семьи, обратилась в посольство, там мне предложили отправиться с такими же братьями по несчастью на автобусе.

Кое-как добралась из Сургута в Тюмень, из нее — в Петропавловск. Путь занял 30 часов. После этого нас всех закрыли на карантин в общежитии, переделанном под изолятор. Пришлось еще немного потерпеть.

Границы полностью не открыты до сих пор — я учусь онлайн. Скучаю по обычным студенческим будням в доковидное время», — рассказала нам читательница Екатерина Костина.

Поднялся в небо

«Все началось с того, что страны начали в срочном порядке закрывать свои границы для международных перелетов. Резко сократились и внутренние перевозки. Стоит ли говорить о том, насколько сильно это ударило по авиационной отрасли? Мы были в шоке. До выпуска из летного училища оставался всего год.

Много самолетов «стояло». Не помогло даже переоборудование пассажирских самолетов в грузовые. Действующих пилотов отправляли в неоплачиваемые отпуска. Курсантами перестали интересоваться. Нас перевели на дистанционное обучение. Кто-то уезжал домой, кто-то решил оставаться на базе летного училища. Я решил остаться. Возможно, в том числе благодаря этому я был в числе первых, начавших летную практику.

Соблюдение мер защиты не обошло и пилотов: доходило до того, что нас обязывали летать в масках и запрещали выходить за пределы летного училища — все ради безопасности. С трудом, но практику свою я отлетал. После этого решил взять академический отпуск.

И вот до учебы осталось всего ничего. Ситуация на рынке труда постепенно улучшается. Ждем восстановления объема авиаперевозок, который был до коронавируса и снова рвемся в небо», — рассказывает читатель Артем.

Работала со всеми удобствами

«Самоизоляция показала, что текущую работу офисные работники вполне могут выполнять дома. Пресс-релизы, новостные поводы, совещания, отчеты вполне полноценно обитают в интернет-пространстве, а вопросы решаются посредством телефонных звонков.

На мой взгляд, стала очевидна необоснованность таких дисциплинарных мероприятий, как пропускная система в учреждениях (когда минуты прихода/ухода работника влияют на его заработок). Как родитель ощутила плюс от аргументов в пользу пропуска школьником уроков в классе по семейным обстоятельствам или, например, по причине спортивных сборов, выезда в санаторий. Раньше это воспринималось крайне негативно в школе. А теперь, как оказалось, маршрутный лист вполне заменяет урок в классе», — поделилась представитель пресс-службы Сургутской филармонии Вера Недашковская.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 17:25, просмотров: 273, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мусорная реформа: что в итоге? Сергей Полукеев // ONLINE 1582
  2. ​В районе ЧП под Нижневартовском не рекомендуют гулять по льду Оби 1320
  3. ​СМИ: Ребенок, едва не утонувший в бассейне сургутской школы, умер 1073
  4. ​Югорчанам рассказали, где пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса 1044
  5. В Сургут, в Сургут! 1013
  6. ​В Сургуте на пожаре погибли два ребенка 1010
  7. ​В Югре провели первую операцию по пересадке сердца // ФОТО 18+ 959
  8. ​В Югре прививки от коронавируса поставили почти 35 тысяч человек 794
  9. ​Строительные войны 771
  10. Россия избежала национальных проблем, однако нас накрыла волна возрастной дискриминации 749
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 7496
  2. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6356
  3. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 5770
  4. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 5696
  5. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5632
  6. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4533
  7. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 3752
  8. ​Крыши нижневартовских домов очистили после привлечения прокурора 3647
  9. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3537
  10. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3464
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20672
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13685
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12417
  4. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10792
  5. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9115
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8667
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8102
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8036
  9. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7612
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7577

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика