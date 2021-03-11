Эксперт Сергей Полукеев — об отставке замглавы Сургута Алексея Жердева

Об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева стало известно сегодня. С 12 числа чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано. Корреспонденты siapress.ru попросили лидеров общественного мнения оценить деятельность Алексея Жердева в администрации, прокомментировать его уход и оценить работу чиновника в администрации. Свое мнение в эфире siapress.ru высказал эксперт Сергей Полукеев:

«С ним лично я не знаком. Но как о чиновнике, о его действиях могу сказать. Год-полтора назад было сокращено управление по природопользованию и экологии. Насколько я понимаю, он был инициатором этого всего. Он сокращал это управление и убеждал депутатов, что ничего не изменится в худшую сторону. По итогам можно сказать, что это огромная его ошибка. Если это ошибка была… В чем я не уверен. Я уверен, что это были осознанные, осмысленные действия к тому, чтобы ликвидировать управление. Отсюда у нас и проблемы с мусорной реформой, аварии на продуктопроводах, потому что нет уже экологов и специалистов, которые за это отвечают. В итоге людей разогнали: пять человек, по-моему, устроили в департамент городского хозяйства, остальные – из 18 наверно человек десять устроено с понижением в должности. Полностью разрушили систему экологии. Как я и говорил, в этом году мы будем пожинать плоды этого бездумного решения. Об этом эпизоде я могу четко сказать: кто был инициатором, и к чему это привело».