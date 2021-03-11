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​Строительные войны

Скандал вокруг строительства сургутского «Леруа Мерлен»: застройщики ссорятся из-за невыплаченных друг другу денег

​Строительные войны
Фото: Леруа Мерлен, siapress.ru

Бесплатной PR-кампании строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в Сургуте можно только позавидовать: несколько месяцев город ждал открытия со дня на день. Сегодня наконец магазин открылся — и на этом положительные инфоповоды внезапно закончились, зато на свет выходят неприглядные истории от подрядчиков, строивших здание гипермаркета.

Не платят!

Претензии летят в генерального застройщика — «ХК Новолекс» в лице руководителя проекта Николая Копотя: компания, по словам партнеров, оказалась нечестной в вопросах оплаты выполненных работ.

В редакцию siapress.ru обратились представители сразу нескольких обманутых фирм.

Одна из них — ООО «СибСпецМонтаж» — за полтора года работы получала причитавшиеся выплаты только три раза. Естественно, в неполном размере: к сегодняшнему дню задолженность перед одним только этим подрядчиком составила 2,8 миллиона рублей.

Масштабы «Леруа» справедливо впечатляют — в том числе и в отношении числа недовольных партнеров: в ряду пострадавших — компании со всего округа (Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях); слава распространилась и за пределы Югры — один из подрядчиков работает в Омске.

Бюрократия во всем своем величии

По словам генерального директора ООО «СибСпецМонтаж» Германа Епишева, застройщики целенаправленно вставляют палки в колеса, различными путями откладывая сроки оплаты и подписания документов о выполненных работах.

«Для передачи выполненного объекта необходимо собрать подписи у контрольных проверяющих. Один из таких отделов — Стройконтроль. Вдовесок ко всему имеются ПТО, кураторы… подходишь к первому, но у него не подпишешь, потому что для сдачи требуется подготовить исполнительную документацию. К исполнительной документации очень сложные требования, мы их выполняем — а по итогу все равно тупик», — рассказывает Епишев.

Тупик создают контролирующие органы — те, кто как раз подписывает исполнительную документацию, причем уже после того, как подписи поставлены: всякий раз постфактум в документах обнаруживаются ошибки, которые необходимо переделать, — бюрократическая махина во всем своем величии.

Перерезали провода — вырежем водопровод

Головную боль подрядчикам добавляет и прямое воспрепятствование трудовой деятельности. Дмитрий Лебедкин, директор ООО «Вертикаль-СК», например, рассказывает, что 1 марта без объявления или каких-либо предупреждений был обесточен строительный городок, а технику и строителей Епишева за КПП просто не пустили. Договор между заказчиком и подрядчиком при этом действует, а работа фактически стоит: «Это было даже не предупреждение, а просто СМС-кой поставили перед фактом, о том, что на площадке отключили электричество», — недоумевает Лебедкин.

Герман Епишев (слева), Дмитрий Лебедкин (справа)

Генеральный застройщик, правда, работ на этих площадках не увидел. «Строительная компания Лебедкина давно съехала с площадки и работ на территории уже не осуществляла, — объясняет Николай Копоть. — Что касается Епишева, то его строительный городок располагался на территории салона «Мерседес», с которым у нас закончился договор на электроснабжение. Почему я должен за его передвижной офис оплачивать электроэнергию, если работы он так же не производит?»

Мирного пути выхода из ситуации стороны не нашли: руководитель проекта, по словам подрядчиков, на разговоры время решил не тратить. В итоге строители нашли радикальное решение вопроса — устранить… результаты собственной работы.

«Я им в лицо так и сказал, — говорит Герман Епишев. — Для меня это большие деньги, я не буду долго бегать по судам, а просто вырежу водопровод, канализацию — и работа магазина прекратится».

«Все решим лично»

Реакция, правда, оказалась не та, на которую рассчитывали строители: на следующий день на территорию «Леруа» пришли сотрудники прокуратуры — оценить ход работы по прокладке коммуникаций и доступа воды к зданию. С Епишевым же по телефону связался заместитель генерального директора по экономической безопасности «ХК Новолекс» Валерий Боровский, который убедил его отложить поход в прокуратуру с уже написанным заявлением: «У меня уже подготовлено заявление, я собирался пойти в прокуратуру. Но мне позвонил зам гендиректора «ХК Новолекс» — сказал, что 11 марта будет в Сургуте, чтобы встретиться специально с нами: мол, будем решать вопрос об оплате».

Так решение финансового вопроса в очередной раз было отложено — причем даже не до сегодняшнего дня. Потому что по факту Боровский прибыл в Сургут по другому поводу — более приятному: открывать многострадальный гипермаркет. Все построено, коммуникации подведены, магазин ждет покупателей, встреча с Епишевым не планируется.

Строители остались в стороне: работы выполнены — деньги не получены. По разным оценкам, задолженность заказчиков работ перед исполнителями составляет от шести до десяти миллионов рублей.

Сами виноваты?!

Невыплаты — следствие неисполненных подрядчиками обязательств, прервала молчание вторая сторона конфликта. По словам Николая Копотя, строительные компании Епишева и Лебедкина, должны были сдать свои объекты в срок до 20 апреля прошлого года, но сорвали все плановые проверки и даты.

«Епишев и Лебедкин — это два человека, которым бы я никогда не доверил ни одного производственного процесса не только у себя на объекте, но и на других», — заключил он в беседе с корреспондентом siapress.ru, оперируя фактами, которые отчасти подтверждают претензии партнеров. Так, по информации заказчика, компании Германа Епишева за период строительства вынесли 48 замечаний по исполнительной документации; 9 марта подрядчик подал очередной исправленный вариант — примет ли его генеральный застройщик, неизвестно.

«Алло, прокуратура?»

С остальными строителями расплатиться Копоть обещает в ближайшее время: задолженность объясняют техническими задержками — говорит, при строительстве такое бывает.

Сочтет ли такое объяснение существенным прокуратура — вопрос открытый: после всех отсрочек и просьб партнеры Николая Копотя все-таки намерены обратиться в ведомство.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 562, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:18
Это извечная проблема субподрядчиков в отношения с генподрядчиком и застройщиком. Объект сдан и работает, а бумаги ещё полугода будут принимать. Но это не говорит о том, что нужно тупо не оплачивать работы. Тем более нужно платить зарплату и налоги. Надо обращаться в прокуратуру. Иначе москвичи будут кидать ещё долго. И не факт, что это непреднамеренное затягивание оплаты выполненных работ. Исполнительная документация может быть важный момент в оплате работ. Но факт ввода в эксплуатацию «Леруа Мерлен» для прокуратуры будет определяющим.
Mobii
не нравится
Сегодня в 15:59
каким боком прокуратура? обычный спор хозяйствующих субъектов
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:48
Прокуратура осуществляет общий надзор над соблюдением законов в РФ. Вот «Леруа Мерлен» сдали в эксплуатацию. Значит, подписан акт государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию всего до последнего винтика. Работы выполнены. Рабочая комиссия работала ранее и должна выявить все недостатки, дождаться их исправления кому следует и по исполнительной документации проверить фактически выполненные работы их соответствие проектной документации. Все в ажуре. ОК! Значит объект готов на госкомиссию со всякими там пожарниками, санэпиднадзором, энергонадзорами и прочими солидными членами приемной комиссии, которые ставят свои подписи и печати. А если у заказчика есть претензии к подрядчику или субподрядчику и он оплатил выполненыеилиневыполненные работы и тем более не подписал акт приемки работ, то друзья! О чем мы говорим! О чем мы рапортуем! Это нарушение. Объект не должен был открываться до подписания всего и вся до самой последней бумажки. Если нет, то это приписки и уголовно- наказуемое деяние. В торговом центре тысячи людей будут. Это вопрос их безопасности. И прокуратура должна проверить обоснованность открытия «Леруа Мерлен». А в случае нарушений опечатать его, закрыть до устранения всех нарушений. Просто надо прокуратуре придти и проверить.
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