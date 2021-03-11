Похоже, чинить препятствия — основная функция властей

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять твиттер. Ведомство обнаружило, что очередная соцсеть/мессенджер не выполнила какого-то требования, и есть повод заблокировать.

Блокировать, однако, пока не стали — решили «замедлить скорости работы Twitter на 100 процентах мобильных и на 50 процентах стационарных устройств». Есть подозрение, что это просто осторожная формулировка для блокировки: телеграм показал, что закрыть доступ не так-то просто, ну, пусть будет «замедление».

Картинки в твиттере действительно грузятся с трудом — потому что в ведомстве просто решили замедлить скорость ко всем ресурсам, в которых содержится «t.co», адрес хоста, на котором хранятся эти самые картинки и видео. На то, чтобы догадаться, что t.co могут использовать и другие ресурсы, требуется время — и сотни ядовитых картинок в том же твиттере на тему «Наташ, мы опять все уронили». Среди «всего» — сайты Госдумы, Кремля, RT, целый Ростелеком — и сайт самого Роскомнадзора. Анекдот!

Но не в этом дело.

В очередной раз российская власть не исподволь, не намеками, а прямым текстом сообщает гражданину о своей основной функции: чинить препятствия. Замедлять. Блокировать. Не пущать!

И как же мило выглядят свежие заявления лидера государства Владимира Путина, который вдруг пообещал… не мешать россиянам выезжать за рубеж в отпуска.

То есть, по сути, президент своим заявлением отменяет функции власти в одном конкретном направлении.

Реальность наша окончательно перевернулась — ведь это решение достойно самой горячей благодарности и признательности. Пойду-ка напишу об этом в твиттере.