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В Сургут, в Сургут!

Большой Город как место притяжения лангепасцев и других югорчан

В Сургут, в Сургут!
фото: drive2.ru

Сургут — не миллионник, но в масштабах Югры давно стал Большим Городом, местным центром притяжения для жителей городов поменьше, райцентров, поселений; как минимум — перевалочным пунктом на пути в настоящие миллионники, туда, где жизнь кипит и перспективы рисуются самые заманчивые.

Я сама из Лангепаса, живу и работаю в Сургуте, привлекательность последнего мне очевидна, как и контраст между экономической столицей округа и рядовым городом. Естественно, я не уникальна: лангепасцы — от молодежи до высоких чиновников — тянутся в Сургут из-за отсутствия перспектив в родном городе и большими надеждами на мегаполис. Что ждет их в Большом Городе и чего ждать городу от них?

Проходя мимо очередного оптимистичного баннера о том, что Лангепас — это город молодых, невольно ухмыляюсь. Казалось бы, этот сравнительно небольшой и юный муниципалитет (36 лет в статусе города — ничто, даже если смотреть на соседние Сургут и Нижневартовск) вполне может стать точкой притяжения молодежи. Тихий, школы и детсады в шаговой доступности, достаточно сфер, где можно проявить себя. Ан нет — «непаханые поля» моей малой родины так и остаются целиной, просто потому что всем креативным и с горящими глазами, но пока еще неопытным, здесь делать нечего.

Объясню на пальцах. После окончания школы есть всего два пути — местный колледж или переезд в другой город. Неравный выбор, не находите ли? Конечно, заманчиво именно собрать вещи и уехать. Те же, кто выбирают «занятие по душе», учатся по специальности, а в итоге обнаруживают себя на кассе «Пятерочки». «Пакет надо, наша карта с собой?»..

Хорошо здесь только работникам нефтяной сферы (спасибо Лукойлу), но без высшего образования, думается мне, занять место получше рядового работника будет очень и очень трудно.

В Лангепасе хорошо только растить детей и жить тихой жизнью: амбициям тут явно не место. И если вы сейчас собрались писать возмущенный комментарий на тему неблагодарности отдельного уехавшего с малой родины жителя, советую: пробегитесь по местным телеграм-каналам, которые пишут о предполагаемых назначениях в новой администрации Сургута. Там ждут варягов именно из Лангепаса. Вероятно, тех самых, с горящими глазами, которым не удалось проявить себя дома, — по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Как и на то, что Сургут для них, как и для меня, станет хорошей возможностью раскрыть свои таланты. Лишь бы ничего «не испортили»...


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Сегодня в 11:31, просмотров: 440, комментариев: 13
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:54
"Там ждут варягов именно из Лангепаса. Вероятно, тех самых, с горящими глазами, которым не удалось проявить себя дома," - перефразирую немного - тех самых, которые и в своей деревне ничего полезного не сделали.

Ну хороши перспективы для Сургута....
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:07
Я не согласен с автором абсолютно. Лангепас, в который я попал впервые в 2007 году, покорил меня окончательно и бесповоротно. И с тех пор, мне часто приходилось бывать в этом городе. И зимой, и летом, и весной. Причём, я знаю весь город, каждый его микрорайон. Я прошагал по нему буквально и вдоль, и поперёк. Знаю каждый его дом, каждый его двор. Таково судьба проектировщика телекоммуникационных сетей. Он хорош и весной, в марте, когда начинает таять снег и летом, в июне, когда он покрывался зелёными газонами и зелёной листвой деревьев. Город создан для людей. Для жизни людей. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛАНГЕПАС!
Алёна Кожевова Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:25
Это мне напомнило один малоизвестный анекдот про старый морской обычай)
Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:38
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Ю.H. Лубягин Игорь
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Сегодня в 12:52
Игорь, я вынужден вас просить обратить внимание на лексику.
Лубягин Игорь Ю.H.
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Сегодня в 13:01
А чем моя лексика неугодна? Я же не матерюсь.
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:04
Ладно, давай так напишу: Сургут - это не очень хороший город, "новодел", но для приезжих из других регионов быдла - это город-мечта. Хотя он и проигрывает многим городам, даже не миллионникам, по разнообразию контента. Та же Тюмень, Иркутск, Владивосток оставляют Сургут за собой. Да даже оренбург, из которого убегают жадные до денег обыватели в Сургут - он уникален, с неповторимой архитектурой, с обилием культурной жизни и без таджиков.
Alkonowa1ow Алёна Кожевова
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Сегодня в 13:08
Не догоняю. Сделайте одолжение разъяснить в чем соль того старого морского анекдота. Как то трудно переключится от темы любви к городу Лангепасу к анекдоту.
Аванес
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Сегодня в 13:23
Ага...я ещё месяц назад писал о будущем наплыве в ГА бывших лангепаских чиновников. Уж они вас тут быстро научат коров пасти и самогонку варить. Одно непонятно, как же были связаны чиновники администрации с бывшим предпринимателем, что он их за собой скопом потащил.
Алёна Кожевова Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:24
Если вы не знаете этот анекдот, то это хорошо - интеллигентный человек)
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:26
Короче говоря, тот самый анекдот. Дело было так:Шхуна 5-й месяц в плавании. Не заходит ни в один порт. Команда хочет любви и
женщин, в связи с чем увеличивается недовольство. Дело движется к бунту.
Капитан, понимая все происходящее, подходит к боцману:
- Боцман! Ты старый морской волк! Ходил во все страны!
Знаешь все морские законы и обычаи! Подскажи, что делать в такой ситуации.
Боцман, покуривая трубку: — Есть старый морской обычай. Команда
тянет жребий.
Того, кому выпадет жребий, команда имеет в попу! Так и решили. Кинули жребий.
Жребий выпал боцману… Боцман, пыхтя трубкой иприговаривая: «Старый морской
обычай …..», спускает штаны и встает к трапу. Вся команда по очереди окучивает
боцмана. Он спокойно стоит и пыхтит трубкой. Остается один юнга. Стоит, дрожит –
боиться подойти к разорваному окровавленному заду боцмана. Капитан подходит к
боцману:
- Боцман! Такая фигня. Остался один юнга, молодой еще, сам понимаешь, боится.
Подбодри его как-нибудь! Ты же старый морской волк!
Боцман, попыхивая трубкой, хрипло, невозмутимо "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЮНГА!"
Alkonowa1ow Алёна Кожевова
не нравится
Сегодня в 13:27
Спасибо за комплимент. Но надо погуглить на всякий случай.
Местный
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Сегодня в 13:46
Человека можно вывезти из деревни, но деревню из человека - никогда.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:09
Ну так всегда. Хочется большого и чистого... Но тем не менее по теме. Почему сегодня сегодня Сургут «здесь вам не тут». Тенденция какая сегодня у человечества? «Чем меньше народу, тем больше кислороду». Сургут на своём пятачке превратился сверурбанизированный город. Сверх. А что делают «умные люди»? Правильно бегут из у
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