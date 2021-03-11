Большой Город как место притяжения лангепасцев и других югорчан

Сургут — не миллионник, но в масштабах Югры давно стал Большим Городом, местным центром притяжения для жителей городов поменьше, райцентров, поселений; как минимум — перевалочным пунктом на пути в настоящие миллионники, туда, где жизнь кипит и перспективы рисуются самые заманчивые.

Я сама из Лангепаса, живу и работаю в Сургуте, привлекательность последнего мне очевидна, как и контраст между экономической столицей округа и рядовым городом. Естественно, я не уникальна: лангепасцы — от молодежи до высоких чиновников — тянутся в Сургут из-за отсутствия перспектив в родном городе и большими надеждами на мегаполис. Что ждет их в Большом Городе и чего ждать городу от них?

Проходя мимо очередного оптимистичного баннера о том, что Лангепас — это город молодых, невольно ухмыляюсь. Казалось бы, этот сравнительно небольшой и юный муниципалитет (36 лет в статусе города — ничто, даже если смотреть на соседние Сургут и Нижневартовск) вполне может стать точкой притяжения молодежи. Тихий, школы и детсады в шаговой доступности, достаточно сфер, где можно проявить себя. Ан нет — «непаханые поля» моей малой родины так и остаются целиной, просто потому что всем креативным и с горящими глазами, но пока еще неопытным, здесь делать нечего.

Объясню на пальцах. После окончания школы есть всего два пути — местный колледж или переезд в другой город. Неравный выбор, не находите ли? Конечно, заманчиво именно собрать вещи и уехать. Те же, кто выбирают «занятие по душе», учатся по специальности, а в итоге обнаруживают себя на кассе «Пятерочки». «Пакет надо, наша карта с собой?»..

Хорошо здесь только работникам нефтяной сферы (спасибо Лукойлу), но без высшего образования, думается мне, занять место получше рядового работника будет очень и очень трудно.

В Лангепасе хорошо только растить детей и жить тихой жизнью: амбициям тут явно не место. И если вы сейчас собрались писать возмущенный комментарий на тему неблагодарности отдельного уехавшего с малой родины жителя, советую: пробегитесь по местным телеграм-каналам, которые пишут о предполагаемых назначениях в новой администрации Сургута. Там ждут варягов именно из Лангепаса. Вероятно, тех самых, с горящими глазами, которым не удалось проявить себя дома, — по крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Как и на то, что Сургут для них, как и для меня, станет хорошей возможностью раскрыть свои таланты. Лишь бы ничего «не испортили»...