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​Или деньги, или усилия

Наш уровень культуры достаточен, чтобы мы сами делали выбор там, где он у нас пока есть

​Или деньги, или усилия
Фото: yugra-ecology.ru

В местных СМИ сообщили, что в Сургуте не прижился раздельный сбор мусора из-за «отсутствия достаточной культуры населения в плане сдачи вторсырья».

Меня такие заявления забавляют. Представитель какой-то компании, который живет в том же городе, возможно, даже в твоем дворе или доме, вдруг берется оценить «уровень культуры» населения, частью которого сам тоже является.

Эти заявления не оправданны, глупы и на них хочется ответить: на себя посмотри!

Знаете, почему ни в Сургуте, ни в каком-нибудь другом городе страны не прижился раздельный сбор мусора? Угадайте. Есть два варианта – дело либо в деньгах, либо в деньгах.

В России ввели дополнительный сбор за обращение с ТКО. Мы каждый месяц платим достаточно крупную сумму, особенно, если речь идет о семье. Мы платим вдвое больше, если являемся собственниками двух объектов недвижимости. Хотя это противоречит логике. Я не произвожу больше мусора от того, что у меня есть квартира и дача. А закон считает иначе.

Поэтому, раз вы берете с нас много денег за мусор, сортируйте его сами – без нашего участия. Именно так думают люди. И кто скажет, что они не правы?

Создайте условия для сбора вторсырья. Пункты по приему «шаговой доступности», где ты можешь получить живые деньги за сданную пластиковую бутылку, стеклянную тару или килограмм макулатуры. И тогда рассуждайте об уровне нашей культуры. Пока же можно говорить только о высоком уровне способности некоторых индивидуумов переложить свою ответственность на народ.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 262, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:28
Если «мусорный оператор»,поставив контейнеры для раздельного сбора мусора, считает свою миссию за нехилые деньги выполненной, то он глубоко заблуждается. Или делает вид разделение мусора это дело плательщика за его утилизацию. Он считано, что обязанность культурного обывателя будут копаться как «бичу» в своей квартире разделяя мусор по пакетам. При этом, иногда глубоко задумавшись, в какой пакет куда кинуть, тот или иной или иной продукт его квартирной жизнедеятельности. К нашей извечной проблеме «дураки и дороги», сейчас следует добавить «дураки и мусор». Только следует определиться кто есть кто. Или это обыватели, которых, как «дураков», обязывают заниматься первичной обработкой по разделению мусора и предоставления его «мусорному оператору» на «блюдечке с голубой каёмочкой». Либо это «мусорный оператор», у которого не хватает ума организовать мусорный процесс. Мне кажется, что в Сургуте живут культурные люди и, держать их в качестве бесплатного приложения к их «мусорному» функционалу, выглядит, мягко говоря, нехорошо. Совсем нехорошо в современных рыночных реалиях по сбору и утилизации мусора.
Mobii
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Сегодня в 12:08
"В местных СМИ сообщили, что в Сургуте не прижился раздельный сбор мусора из-за «отсутствия достаточной культуры населения в плане сдачи вторсырья»." - начнем с того, что в городе вообще нет даже начального уровня для раздельного сбора - раздельных баков, не говоря уж о мусоросортировчных заводах.
Люди со временем научатся сортировать дома мусор по видам - просто его даже выкинуть некуда.
Mobii Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:09
"Он считано, что обязанность культурного обывателя будут копаться как «бичу» в своей квартире разделяя мусор по пакетам. " - ты не поверишь, но первоначальная сортировка в нормальных странах делается именно жителями. Просто у нас пока это не имеет смысла - кидать все равно в один бак
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 12:59
Согласен. Но нужна мотивация. Сегодня ее нет. Система раздельного сбора мусора пока ещё не построена «на дурака». Где гарантия, что в «синий контейнер» для пластика и картона не будут кидать пищевые отходы? Нет такой защиты от «дурака». Поэтому сбор пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и тд должны производиться на пунктах сбора за некоторую, пусть символичную плату. Рынок господа! Иначе все будет как всегда. «Хотели как лучше», как в «Европах», а получилось как всегда в России, то есть через «одно место». Потому пока у руля «мусорной монополии» стоят люди, тупо отбивающее гарантированное «бабки» за мусор с обывателя порядка не будет. А сбор раздельного мусора они имитируют, как современный тренд. На самом деле они к нему не готовы, ни морально, ни финансово, ни технологическики. Проще обвинить обывателя, что за свои деньги не разделяет мусор в квартирах до мусорных баков. Но ни у «мусорщиков», ни у обывателя нет мотивации заниматься этим самым «раздельнием мусора». Это факт и «горькая правда», как не взывай к «культурности» и к сознательности граждан. Хотя причём здесь только один обыватель. Мусор генерируют прежде всего торговые сети из которого и образуется бытовой мусор. Тот же общепит, предприятия, и учреждения. А внятного алгоритма раздельного сбора мусора ни для сетей, ни для других генератор мусора нет. К примеру сети могли принимат пластик за какие-то бонусы. А так получается потребитель платит сетям за тару и за ее утилизацию. Стеклотару обратимую сети не культивируют. Другой Пример. Из « Пятёрочки» грузчик на покупательской тележке вывозит мусор магазина в контейнер жилого дома. Мелкий бизнес то же самое. А за вывоз мусора платит обыватель. Ремонт квартиры идёт. Строймусор в баки. Платитобывптель. Колхоз», он и в Африке «колхоз», когда нет личной заинтересованности. «Колхоз» при раздельном сборе мусора в квартире дело добровольное и необязательное. Так что,«господа мусорщики»: «Неча на зеркало пенять. Коли рожа крива».
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