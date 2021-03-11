Наш уровень культуры достаточен, чтобы мы сами делали выбор там, где он у нас пока есть

В местных СМИ сообщили, что в Сургуте не прижился раздельный сбор мусора из-за «отсутствия достаточной культуры населения в плане сдачи вторсырья».

Меня такие заявления забавляют. Представитель какой-то компании, который живет в том же городе, возможно, даже в твоем дворе или доме, вдруг берется оценить «уровень культуры» населения, частью которого сам тоже является.

Эти заявления не оправданны, глупы и на них хочется ответить: на себя посмотри!

Знаете, почему ни в Сургуте, ни в каком-нибудь другом городе страны не прижился раздельный сбор мусора? Угадайте. Есть два варианта – дело либо в деньгах, либо в деньгах.

В России ввели дополнительный сбор за обращение с ТКО. Мы каждый месяц платим достаточно крупную сумму, особенно, если речь идет о семье. Мы платим вдвое больше, если являемся собственниками двух объектов недвижимости. Хотя это противоречит логике. Я не произвожу больше мусора от того, что у меня есть квартира и дача. А закон считает иначе.

Поэтому, раз вы берете с нас много денег за мусор, сортируйте его сами – без нашего участия. Именно так думают люди. И кто скажет, что они не правы?

Создайте условия для сбора вторсырья. Пункты по приему «шаговой доступности», где ты можешь получить живые деньги за сданную пластиковую бутылку, стеклянную тару или килограмм макулатуры. И тогда рассуждайте об уровне нашей культуры. Пока же можно говорить только о высоком уровне способности некоторых индивидуумов переложить свою ответственность на народ.