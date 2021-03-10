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Россия избежала национальных проблем, однако нас накрыла волна возрастной дискриминации

В России с «молодежной политикой» происходит странная возрастная дискриминация

Россия избежала национальных проблем, однако нас накрыла волна возрастной дискриминации
Фото со страницы автора ВКонтакте

К дискуссии о молодежной политике в Сургуте и в России в целом присоединяется читатель siapress.ru Антон Боровихин.

Выборный год начался отлично и на полную катушку.

Выборы нового мэра и несанкционированные акции в честь того, чье имя не стоит называть. Вот тут и заговорили со всех сторон о кривой молодежной политике. Что не такая она правильная, раз дети пошли на улицу с плакатами ходить.
Отличный повод накидать множество инфоповодов на вентилятор и начать решать проблему, созревшую несколько лет назад.

А есть ли проблема? Я пытался узнать у своих знакомых и понять сам. Что же такое молодежная политика? И чем молодежная политика отличается от взрослой?

Аристотель называл политикой искусство управления городом. В то время были моно-города, сегодня это государство в целом. Во взрослую политику «молодежи» рано и их общность зациклена на себе. Пусть в своей группе добиваются достижений. При этом, Дмитрию Артюхову 33 года, кто сделает ему замечание, что по годикам нужно заниматься молодежной политикой?

Руководитель Ямала добился уровня, на который большинству из нас никогда не вырасти.

Россия избежала национальных проблем, однако нас накрыла волна возрастной дискриминации. Теперь 34 летний весельчак, живущий одним днем может быть наделен статусом молодежи и начать определять как жить новому отдельному поколению и общности. А отец троих детей, но в возрасте 36 лет, уже не вхож в развитие молодежного движения. Хотя именно его дети будут расти в этом обществе и являться потребителями этих благ. Конечно это абсурд и популизм.

Конечно нужно уходить от клише, значение которых никому не понятно. И приходить к осознанной реализации важных вещей.

Учить волонтеров, эко-защитников и социальных проектировщиков конечно нужно. Я бы назвал это формированием адекватного гражданского общества, нацеленного на совместное, комфортное выживание. Но это не политика, зацикленная на некую общность с разбегом в 21 год. Мы должны реализовывать общую политику, нацеленную на общее благо, слагаемое из благ различных социальных групп. Блага для граждан своего города и своей страны. Без оговорок на возраст.


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Сегодня в 21:29, просмотров: 156, комментариев: 0
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