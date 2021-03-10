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Работу Жердева как заместителя главы города расцениваю позитивно

Депутат думы Югры Ринат Айсин — об отставке замглавы Сургута

Работу Жердева как заместителя главы города расцениваю позитивно

Об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева стало известно сегодня. С 12 числа чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано. Корреспонденты siapress.ru попросили лидеров общественного мнения оценить деятельность Алексея Жердева в администрации, прокомментировать его уход и высказать предположения по развитию событий в части кадровых перестановок в мэрии. Свое мнение по телефону высказал депутат думы Югры Ринат Айсин:

«Работу Жердева как заместителя главы города расцениваю позитивно. Зачастую чиновники не хотят брать на себя ответственность и ждут, когда им сверху спустят поручения чтобы его отработать и забыть, здесь же человек не стеснялся брать работу под свой личный контроль. На протяжении своей трудовой деятельности Алексей Александрович проводил изменения в городе, которые затронули большое количество людей: конфессионнальные и дорожные проекты, благоустройство города. Вся эта деятельность характеризует его, как человека, который может добиваться поставленных задач».


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Сегодня в 16:18, просмотров: 333, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 18:25
Ринат Рафикович, а какие были поставлены задачи для него?
И можно по подробнее об их выполнении?
Сергей Б Albert Leonov
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Сегодня в 19:22
Альберт, ну ты как будто…

Пацаны живут в своей тусовке под названием «государство» у них свой расклад, свои задачи, которые с задачами таких как мы зачастую расходятся, вплоть до противоположенных.

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