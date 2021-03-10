Депутат думы Югры Ринат Айсин — об отставке замглавы Сургута

Об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева стало известно сегодня. С 12 числа чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано. Корреспонденты siapress.ru попросили лидеров общественного мнения оценить деятельность Алексея Жердева в администрации, прокомментировать его уход и высказать предположения по развитию событий в части кадровых перестановок в мэрии. Свое мнение по телефону высказал депутат думы Югры Ринат Айсин:

«Работу Жердева как заместителя главы города расцениваю позитивно. Зачастую чиновники не хотят брать на себя ответственность и ждут, когда им сверху спустят поручения чтобы его отработать и забыть, здесь же человек не стеснялся брать работу под свой личный контроль. На протяжении своей трудовой деятельности Алексей Александрович проводил изменения в городе, которые затронули большое количество людей: конфессионнальные и дорожные проекты, благоустройство города. Вся эта деятельность характеризует его, как человека, который может добиваться поставленных задач».