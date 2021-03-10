Отставка Алексея Жердева с поста замглавы Сургута была более чем предсказуема

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость об отставке замглавы Сургута Алексея Жердева. Публикуем это мнение с редакторской правкой.

Предсказуемая отставка Жердева. Как сказал ранее Андрей Филатов, его команда будет состоять из специалистов, заточенных на решение конкретных задач и целеполаганий. Алексей Жердев с его функционалом «многостаночника» в команде Шувалова оказался Филатову не нужен. Потому как Жердев мог фактически замещать Шувалова и перенял от него много полномочий. Что не есть хорошо для Филатова.

Поэтому функционал Жердева в новой администрации оказался не востребованным и был бы сужен значительно, до конкретного проекта, задачи или целеполагания. Какого? Информации нет, но я думаю, что это была бы позиция рядового заместителя главы города по одному из направлений второго порядка. Что, естественно, не устроило бы первого заместителя и, поэтому, закономерна отставка и уход Жердева из администрации.

Тем не менее, это позитивный шаг в работе исполнительной власти Сургута. Идет перезагрузка в аппарате. Ну, а Алексею Жердеву в силу обстоятельств не удалось реализовать себя полностью. Тем не менее, спасибо и удачи в новой должности на работе в Сургуте. Такова уж жизнь чиновников, по определению: «Лишь мгновение ты наверху, и стремительно падаешь вниз».