Депутат сургутской думы Максим Слепов — об отставке замглавы города

Об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева стало известно сегодня. С 12 числа чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано. Корреспонденты siapress.ru попросили лидеров общественного мнения оценить деятельность Алексея Жердева в администрации, прокомментировать его уход и высказать предположения по развитию событий в части кадровых перестановок в мэрии. Свое мнение высказал депутат думы Сургута Максим Слепов:

«Счастливого пути Алексею Александровичу можно пожелать. Он достаточно много для Сургута сделал, оставил след в этом городе, поэтому успехов ему на новом поприще. Я думаю, у Андрея Сергеевича есть уже свои кандидатуры на это место – предыдущие решения это показали».