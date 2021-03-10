Член Общероссийского народного фронта Рустем Юсупов — об отставке замглавы Сургута

Об отставке заместителя главы Сургута Алексея Жердева стало известно сегодня. С 12 числа чиновник уходит в отпуск с последующим увольнением 23 марта. Соответствующее заявление уже подписано. Корреспонденты siapress.ru попросили лидеров общественного мнения оценить деятельность Алексея Жердева в администрации, прокомментировать его уход и высказать предположения по развитию событий в части кадровых перестановок в мэрии. Свое мнение высказал член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов:

«Он немало хорошего сделал. Я так понимаю, Андрей Сергеевич ему предложил должность в администрации, но наверно немного другое направление было предложено. Тем не менее его дальнейшая деятельность тоже с городом будет связана. Такой серьезный кадр в лице Жердева мы не теряем».