Почему в Сургуте и России в целом «молодежная политика» – это нечто непонятное

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Дмитрия Щеглова «Зачем нам «молодежная политика»?». Публикуем ее комментарий с редакторской правкой.

Молодежная политика? Так есть еще множество рядом стоящих «политик»: демографическая, культурная, спортивная, воспитательная, образовательная, волонтерская, политика военно-патриотического воспитания, политика трудового воспитания, политика воспитания к любви к Отчизне, политика морального и нравственного воспитания, политика привлечения к активной образу и формирования здорового образа жизни и далее по списку. Политика, политика, политика.

Как же можно из общего целого вычленить этот элемент под названием «молодежная политика»? Что понимается под термином «молодежная политика»? Я, как простой обыватель, не понимаю, откровенно говоря. Понимаю, что это некая государственная политика. И все. И что проводить ее должны люди типа «политруков», что переводится на обывательский язык, как ПОЛИТИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – типа КОМИССАР (но без нагана).

Но где же база для молодежной политики? Где ее политический фундамент? Где та государственная идеология, закрепленная в Конституции РФ? Ее единой государственной идеологии, типа коммунистической, в Конституции РФ нет. Наоборот, декларируется отсутствие единой идеологии как таковой. Декларируется некое многообразие идеологий. Что же получается? «Молодежная политика» как «вещь в себе» есть, а фундамента этой «молодежной политики» нет.

Тогда какую же такую «молодежную политику» должен проводить вновь выбираемый широкой общественностью города Сургута «начальник» от молодежи города. Он будет находиться в подчинении Филатова, значит, и выполнять будет его указания и его политику? А еще вчера и позавчера давали указания Сидоров, Попов, Шувалов. Сегодня Филатов, а завтра допустим, будет тот же Кириленко. У каждого свое видение «молодежной политики» и своя политика для молодежи?

Ну, хотя бы был федеральный закон «О молодежи и молодежной политике в РФ». Его нет. Более того, каждая политическая партия – от КПРФ и ЕР до какой-либо оппозиционной типа «яблока» или «груши» – тянут молодежь под свою идеологию. Да еще конфессии с пеленок небезуспешно продвигают в умы детей религиозные убеждения. Где здесь место для «молодежной политики» от государства. Некая конкуренция «политик» нездоровая получается. Вот имеем то, что имеем.

И говорим, что толку от «молодежных начальников» в городской администрации? Нет видимых результатов. И смена «начальников» только создаст видимость преемственной и внятной молодежной политики, так как: «А вы друзья, как не садитесь – все в музыканты не годитесь!» Аналога комсомольского движения как фундамента молодежной политики в СССР, в РФ не может быть по определению, ибо на смену коммунистической идеологии пришла «либеральная» идеология с ее «свободой личности» и, что еще хуже, «европейскими ценностями».

Почему хуже? Потому как они начисто подмяли наши православные ценности. Поэтому выбрать то руководителя отдела молодежной политики администрации мы можем. И даже демократическим путем. Но какова его роль будет в делах молодежи Сургута? Вопрос без ответа.

Нам говорят про бюджетные учреждения «Наше время», «Вариант», «Сибирский легион». Да, но какое отношение они имеют к молодежной политике? Они больше имеют функционал замещения таких структурных подразделений администрации, как Центр занятости населения, Департамент социальной защиты населения или ГВК МО РФ.

Почему? Потому, что та же Мочалова (директор Центра занятости населения Сургута и Сургутского района – прим. ред.) может заниматься трудоустройством подростков. Или, тот же департамент социальной защиты, может заняться досугом не только пенсионеров, но и «пионеров». Или, Горвоенкомат, который по функционалу должен готовить к службе в армии допризывную молодежь почему-то свалил этот функционал на ЦСП «Сибирский легион».

А кто развалил тот же ДОСААФ? Почему ОМП не берет его под свое крыло? Вроде и здание было исторически там? Почему «Сибирский легион», благодаря «афганцам» Лазареву и Сенину, в далекие 90-е года, когда был развален ДОСААФ с Сединкиным во главе, взялся организовать работу с допризывниками, взвалил на себя эту ношу и до сих пор тащит ее на себе с помощью города. А как относится к «молодежной политике» «школа выживания» Вышкурцева. Это то же актив отдела по молодежной политике? Или ОМП – это некая административная надстройка на МБУ, и их работу они приписывают себе.

Но это малая доля от всей сургутской молодежи с ее запросами и проблемами, для решения которых, видимо, и задумывался ОМП. Он должен быть как минимум координатором всех формальных и неформальных движений и объединений молодежи Сургута. Но все как-то скукужилось до «политики малых дел» в МБУ в среде подростков. А молодежь сегодня по возрасту до 35 лет. Куда там комсомолу с его 28 годами. Молодой возраст тех времен реально заканчивался в 22-25 лет.

Стареет сегодняшняя «молодежь». Поэтому молодежную политику в городе отдел проводит по отчетам, и не проводит так, как его следует понимать. И, потому, если передать его функционал другим структурным подразделениям в городской администрации в виде отделов или подотделов, то пользы для подростков и молодежи Сургута будет больше. Я так думаю.