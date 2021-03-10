Ответ на обвинения в бесполезности органов молодежной политики в Сургуте

Читательница СИА-ПРЕСС Ксения Кузьмина отреагировала на блог Дмитрия Щеглова «Зачем нам «молодежная политика»?». Публикуем ее комментарий с редакторской правкой.
Разочаровал, Дима, так разочаровал! Возмущение вызывает не столько тот факт, что ты типа не в курсе, что есть «молодежная политика» в Сургуте, при этом являясь неоднократно соучастником и соорганизатором в городских мероприятиях. А больше то, что тебе как журналисту, вроде как человеку объективному, способному анализировать и видеть вещи широко, а не однобоко, хочется писать «ЭТО», поисследовал бы хоть что ли.
Хочется сказать, что вы и правда находитесь в огромном неведении, чем же занимается отдел молодежной политики, который вам видится таким финансово привлекательным. Не знаю, где вы там можете себе ручки нагреть, но то что вам неизвестен масштаб пользы того же МБУ «Вариант» – это факт. Или даже не догадываетесь, что аналогов МАУ «Наше время» по трудоустройству молодежи, в России единицы, а аналоги, как знаете, всегда хуже оригинала. И, по всей видимости, даже не представляете, что ЦСП «Сибирский легион», не занимается псевдо-патриотическом воспитанием, в отличие от «Зарницы».
На минутку – только 3000 детей ежегодно в одном «Варианте» получают БЕСПЛАТНО, если вдруг кто не знает, дополнительное образование в вокале, танцах, декоративно-прикладном искусстве, актерском ремесле, робототехнике, техническом моделировании, интеллектуальном развитии – да во всем, что называется досугом! Боюсь, вы даже сходу не скажете цифру, сколько у нас в городе клубов по месту жительства и остановитесь на фразе «эээээ, ну, может три-пять?!»
Могу долго описывать, хотя фомам неверующим
будет все равно. Ну, вы не поленитесь, зайдите хотя бы на сайт «Варианта», гляньте
годовые отчеты учреждения что ли, чтобы не рассуждать о «это всего лишь кабинет».
Мне иногда прямо не верится, сколько в мире поверхностных людей...
Наверно это одни из самых частых заголовков в СМИ и блогах города в последние несколько дней. Ну а почему бы и нет, на фоне общего информационного голода и перемен в руководстве города, очень горячая тема. А тут ещё и Губернатор на онлайн-встрече с Сургутянами услышала "рупор молодёжи", да и некоторые депутаты поспешили заскочить в горячую тему.
Не вижу смысла обсуждать кто этот самый "рупор", насколько объективна его оценка и почему вдруг спустя 4,5 года некоторых депутатов впервые заинтересовал @ompsurgut (Отдел молодежной политики). Давайте по факту(в этот раз боюсь будет много текста)...
Пункт 1. "Целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны" - выдержка из Консультант Плюс.
Количество обучающих программ, форумов с федеральными экспертами и иных форм развития навыков молодежи подсчитать довольно сложно. Есть ежегодные вроде "Город и Я", где ребят прокачивают в медиа, социальном проектировании и просто саморазвитии, есть "Студенческая Весна", отличная площадка для творческой молодёжи, "На Крыло" - работающая молодежь. Есть и менее масштабные, но эффективные мастер-классы, советы успешных людей и т.д. Очень много представителей культуры, бизнеса, социальной сферы, и политики начали свой путь именно в подведах ОМП и на их мероприятиях.
Для примера возьму @variantsurgut (МБУ "ВАРИАНТ"), коллеги из других подведов если что добавят в комментариях
7 Молодежно-подростковых клубов.
4 Молодежных центра.
Театральные, танцевальные и вокальные студии, школы КВН, студия по созданию мультипликационных фильмов, кружки по декоративно-прикладному творчеству, авиа и судо - моделирование, рисование, туризм, вождение, историческая реконструкция, робототехника... Продолжить?
Если это не "условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи", то что?
Пункт 2. "Идеология - система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики" - Википедия.
По-моему только слепой или глухой, не видит государственную установку на развитие добровольчества и социального бизнеса. Это ли не идеология - помогай ближнему, делай мир вокруг себя лучше, делай это от чистого сердца.
Волонтёрство - это та самая площадка, на которой могут вырасти самые бескорыстные, добрые и отзывчивые руководители, чиновники и политики. Человек с детства приучается помогать людям, животным, природе, делать это искренне и не требуя ничего взамен. Участие в грантовых конкурсах по поддержке НКО учит работать с документами, проектировать, искать партнёров и работать со СМИ. Человек с первых дней свой деятельности работает "на замле", изучает запросы и потребности не только своих сверстников, но и в целом горожан вовлечённых в его направление. А их, на секундочку только, в Молодёжном ресурсном центре 16, более 8000 человек!
• Социальное добровольчество - оказание помощи пожилым людям, людям с ОВЗ, бездомным;
• Волонтеры культуры;
•Событийное добровольчество - оказание помощи при проведении мероприятий;
• Корпоративное добровольчество;
• Экологическое добровольчество;
• Семейное волонтерство;
• Серебряные волонтеры;
• Волонтеры-медики;
• Волонтеры Победы;
• Поиск пропавших людей и волонтеры безопасности (помощь ГО и ЧС);
• Защита животных;
• Здоровый образ жизни и профилактика негативного поведения;
• Спортивное волонтёрство;
• Волонтеры Конституции (волонтеры общероссийского голосования)
• Волонтеры-цифры – (помощь населению в переходе с аналового телевидения на цифровое).
• Волонтеры финансовой грамотности.
По всем этим направлениям МРЦ оказывает всестороннюю поддержку, помогает помещениями, ресурсами, опытными сотрудниками, оказывает поддержку в участии в грантовых конкурсах, в организации мероприятий, в поисках спонсоров и партнёров и в повышении собственных навыков волонтёров.
Часто из обычного волонтёрского объединения, вырастает тот самый социальный бизнес, и волонтёрство становится делом жизни. Работа в полях даёт узнаваемость и возможность начать политическую карьеру. Отработка вопросов экологии, медицины, зоо-защиты и т.д. даёт базовые навыки будущему чиновнику, отвечающему за данное направление. И речь не о теоретических знаниях, а о реальной практике, о пути пройденном от рядового добровольца, до самых верхов.
Вы господа "рупоры", "зарничники", "ностальгирующие по временам Попова" и т.д. часто обвиняете чиновников в отрыве от народа, в редкой работе "в полях", а не в кабинетах. Вот же она кузница столь желанных вами кадров, а вы закидываете её камнями! Не оттого ли, что не вы в ней "куёте"?! А?!