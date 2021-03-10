Ответ на обвинения в бесполезности органов молодежной политики в Сургуте

Читательница СИА-ПРЕСС Ксения Кузьмина отреагировала на блог Дмитрия Щеглова «Зачем нам «молодежная политика»?». Публикуем ее комментарий с редакторской правкой.

Разочаровал, Дима, так разочаровал! Возмущение вызывает не столько тот факт, что ты типа не в курсе, что есть «молодежная политика» в Сургуте, при этом являясь неоднократно соучастником и соорганизатором в городских мероприятиях. А больше то, что тебе как журналисту, вроде как человеку объективному, способному анализировать и видеть вещи широко, а не однобоко, хочется писать «ЭТО», поисследовал бы хоть что ли.

Хочется сказать, что вы и правда находитесь в огромном неведении, чем же занимается отдел молодежной политики, который вам видится таким финансово привлекательным. Не знаю, где вы там можете себе ручки нагреть, но то что вам неизвестен масштаб пользы того же МБУ «Вариант» – это факт. Или даже не догадываетесь, что аналогов МАУ «Наше время» по трудоустройству молодежи, в России единицы, а аналоги, как знаете, всегда хуже оригинала. И, по всей видимости, даже не представляете, что ЦСП «Сибирский легион», не занимается псевдо-патриотическом воспитанием, в отличие от «Зарницы».

На минутку – только 3000 детей ежегодно в одном «Варианте» получают БЕСПЛАТНО, если вдруг кто не знает, дополнительное образование в вокале, танцах, декоративно-прикладном искусстве, актерском ремесле, робототехнике, техническом моделировании, интеллектуальном развитии – да во всем, что называется досугом! Боюсь, вы даже сходу не скажете цифру, сколько у нас в городе клубов по месту жительства и остановитесь на фразе «эээээ, ну, может три-пять?!»

Могу долго описывать, хотя фомам неверующим будет все равно. Ну, вы не поленитесь, зайдите хотя бы на сайт «Варианта», гляньте годовые отчеты учреждения что ли, чтобы не рассуждать о «это всего лишь кабинет».

Мне иногда прямо не верится, сколько в мире поверхностных людей...