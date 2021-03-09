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​Зачем нам «молодежная политика»?

В Сургуте будут выбирать нового руководителя отдела молодежной политики. Но зачем он нужен?

​Зачем нам «молодежная политика»?
Фото pnp.ru

Сургуту, судя по всему, предстоят своеобразные «выборы» нового руководителя отдела молодежной политики. Кажется, это тот самый момент, когда стоит поговорить про важную вещь, о которой многие не задумываются – а эта структура в принципе зачем нужна, чем занимается и чем должна заниматься?

Вообще что есть «молодежная политика», и почему именно молодежи нужна какая-то своя политика, а, например, людям среднего возраста и пенсионерам – не нужна?

Давайте рассуждать. Молодежь у нас в стране, согласно последним поправкам в законы в декабре 2020 года, – это люди до 35 лет. Как вы понимаете, очень разные люди. В 35-летний отрезок умещается как минимум два поколения, а то и больше. Так, к молодежи пока формально отношусь я (миллениал), родившийся в 2005-м году зумер, а также годовалые дети коронавирусной эпохи, которым социологи и маркетологи еще придумают название (хотя вроде как их уже именуют «поколением А», или «поколением альфа»). Три когорты не кардинально, но все же разных людей.

Может, молодежь волнуют какие-то особые вопросы, чтобы выводить для нее свою особую «политику», с которой не справляются другие структуры во власти? Вроде нет. Школьникам важны среднее и высшее образование – на то есть органы образования. Многих волнует досуг – это департаменты культуры и косвенно – экономики / развития предпринимательства (кто регулирует бизнес-среду, которая создает разные формы отдыха и развлечений). Специфические молодежные мероприятия? Та же культура и спорт. Медицина (интерес для тех, кто постарше) – тут есть органы здравоохранения.

Или сложнее — какого-то рода самореализация, вопросами которой часто озабочены молодые люди? Это слишком сложная конструкция, чтобы ее мог решить департамент или даже целое министерство, потому что она лежит где-то на стыке политики, условной идеологии, образования, культуры, бизнеса, архитектуры и еще кучи всего. Это просто нельзя объять одним органом госвласти.

То есть. По большому счету, как мне это видится сейчас, структуры «молодежной политики» – это некий пережиток, наследник советского комсомола. У государства на уровне мышечной памяти есть смутное ощущение, что когда-то оно контролировало молодежь и куда-то ее направляло, и вроде как нужно этим же заниматься и сейчас. Но как это делать без всеобъемлющей идеологии и всеобщей открытости – не очень понятно. Но инерция не позволяет спросить себя: «А чем я вообще занимаюсь?» – и бросить это дело.

Все сказанное выше – мое личное суждение и, если угодно, приглашение к дискуссии. Буду рад, если кто-то (может, даже претендующий на пост руководителя отдела молодежной политики в Сургуте) подробно выскажется на эту тему. И мы вместе оценим и поймем – этот орган вообще зачем, насколько он полезен сейчас и может ли быть полезнее в будущем.


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09 марта в 22:41, просмотров: 195, комментариев: 0
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