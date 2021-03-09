В Сургуте будут выбирать нового руководителя отдела молодежной политики. Но зачем он нужен?

Сургуту, судя по всему, предстоят своеобразные «выборы» нового руководителя отдела молодежной политики. Кажется, это тот самый момент, когда стоит поговорить про важную вещь, о которой многие не задумываются – а эта структура в принципе зачем нужна, чем занимается и чем должна заниматься?

Вообще что есть «молодежная политика», и почему именно молодежи нужна какая-то своя политика, а, например, людям среднего возраста и пенсионерам – не нужна?

Давайте рассуждать. Молодежь у нас в стране, согласно последним поправкам в законы в декабре 2020 года, – это люди до 35 лет. Как вы понимаете, очень разные люди. В 35-летний отрезок умещается как минимум два поколения, а то и больше. Так, к молодежи пока формально отношусь я (миллениал), родившийся в 2005-м году зумер, а также годовалые дети коронавирусной эпохи, которым социологи и маркетологи еще придумают название (хотя вроде как их уже именуют «поколением А», или «поколением альфа»). Три когорты не кардинально, но все же разных людей.

Может, молодежь волнуют какие-то особые вопросы, чтобы выводить для нее свою особую «политику», с которой не справляются другие структуры во власти? Вроде нет. Школьникам важны среднее и высшее образование – на то есть органы образования. Многих волнует досуг – это департаменты культуры и косвенно – экономики / развития предпринимательства (кто регулирует бизнес-среду, которая создает разные формы отдыха и развлечений). Специфические молодежные мероприятия? Та же культура и спорт. Медицина (интерес для тех, кто постарше) – тут есть органы здравоохранения.

Или сложнее — какого-то рода самореализация, вопросами которой часто озабочены молодые люди? Это слишком сложная конструкция, чтобы ее мог решить департамент или даже целое министерство, потому что она лежит где-то на стыке политики, условной идеологии, образования, культуры, бизнеса, архитектуры и еще кучи всего. Это просто нельзя объять одним органом госвласти.

То есть. По большому счету, как мне это видится сейчас, структуры «молодежной политики» – это некий пережиток, наследник советского комсомола. У государства на уровне мышечной памяти есть смутное ощущение, что когда-то оно контролировало молодежь и куда-то ее направляло, и вроде как нужно этим же заниматься и сейчас. Но как это делать без всеобъемлющей идеологии и всеобщей открытости – не очень понятно. Но инерция не позволяет спросить себя: «А чем я вообще занимаюсь?» – и бросить это дело.

Все сказанное выше – мое личное суждение и, если угодно, приглашение к дискуссии. Буду рад, если кто-то (может, даже претендующий на пост руководителя отдела молодежной политики в Сургуте) подробно выскажется на эту тему. И мы вместе оценим и поймем – этот орган вообще зачем, насколько он полезен сейчас и может ли быть полезнее в будущем.